Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Pháp luật

Biệt thự của chủ hệ thống thẩm mỹ viện Mailisa bị Công an kiểm tra

  • Thứ năm, 13/11/2025 15:33 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Ngày 13/11, lực lượng chức năng đến kiểm tra nơi ở - biệt thự của bà Phan Thị Mai (SN 1975, quê Hà Tĩnh), chủ sở hữu hệ thống thẩm mỹ viện Mailisa.

tham my Mailisa, chu tham my Mailisa, GD tham my Mailisa, ba Phan Thi Mai anh 1

Theo ghi nhận của phóng viên, từ sáng 13/11, lực lượng chức năng đã tới nơi ở của bà Phan Thị Mai (SN 1975, quê Hà Tĩnh), chủ sở hữu hệ thống thẩm mỹ Mailisa, tại lô K, khu dân cư Phú Nhuận (hay còn gọi là khu dân cư Thới An, đường Lê Thị Riêng, phường Thới An (quận 12 cũ), TP.HCM để kiểm tra.
tham my Mailisa, chu tham my Mailisa, GD tham my Mailisa, ba Phan Thi Mai anh 2

Nhiều xe chở Cảnh sát đến khu vực này, lực lượng Cảnh sát cơ động, bảo vệ dân phố phong tỏa xung quanh biệt phủ, giữ an ninh trật tự để lực lượng chức năng làm việc.
tham my Mailisa, chu tham my Mailisa, GD tham my Mailisa, ba Phan Thi Mai anh 3

Lực lượng Cảnh sát Cơ động cùng Công an địa phương bảo vệ vòng ngoài, còn một bộ phận lực lượng Cảnh sát vào phía trong nơi ở của bà Phan Thị Mai để kiểm tra.
tham my Mailisa, chu tham my Mailisa, GD tham my Mailisa, ba Phan Thi Mai anh 4

Theo quan sát và thông tin từ người dân trong khu vực cho biết, nơi ở của bà Phan Thị Mai là một biệt thự rộng lớn, đồ sộ, được xây dựng sang trọng trên diện tích khoảng 4.000 m2.
tham my Mailisa, chu tham my Mailisa, GD tham my Mailisa, ba Phan Thi Mai anh 5

Theo người dân, biệt thự tọa lạc ngay khu đất có 2 mặt tiền đường trong khu dân cư được quy hoạch bài bản, gồm nhiều biệt thự, nhà xây cao tầng. Khu biệt thự của bà Phan Thị Mai được xây dựng gồm nhiều vật liệu sang trọng và đồ gỗ.
tham my Mailisa, chu tham my Mailisa, GD tham my Mailisa, ba Phan Thi Mai anh 6

Trước đó, trong buổi sáng 13/11, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều thùng tài liệu được niêm phong từ trụ sở tại số 86-88-92 Huỳnh Văn Bánh.
tham my Mailisa, chu tham my Mailisa, GD tham my Mailisa, ba Phan Thi Mai anh 7

Đến trưa 13/11, sau hơn 4 tiếng làm việc, kiểm tra, lực lượng chức năng đã rời trụ sở thẩm mỹ viện Mailisa ở Huỳnh Văn Bánh (phường Cầu Kiệu) cùng nhiều thùng tài liệu được niêm phong, đưa lên xe.

Sách về Pháp luật

Theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi), tham vấn chính sách là việc trao đổi trực tiếp giữa cơ quan lập đề xuất chính sách với cơ quan, tổ chức, cá nhân được tham vấn theo quy định của Luật này nhằm lựa chọn giải pháp, hoàn thiện chính sách của dự án luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Kham xet nha vo chong Doan Di Bang hinh anh

Khám xét nhà vợ chồng Đoàn Di Băng

15:23 5/11/2025 15:23 5/11/2025

0

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét đối với Nguyễn Quốc Vũ (chồng Đoàn Di Băng) cùng 2 người khác liên quan đến hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả.

https://cand.com.vn/phap-luat/can-canh-khu-biet-phu-cua-chu-co-so-he-thong-tham-my-mailisa-bi-cong-an-kiem-tra-i787905/

Phú Lữ/Công an Nhân dân

thẩm mỹ Mailisa chủ thẩm mỹ Mailisa GĐ thẩm mỹ Mailisa bà Phan Thị Mai Hà Tĩnh thẩm mỹ Mailisa chủ thẩm mỹ Mailisa GĐ thẩm mỹ Mailisa bà Phan Thị Mai

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý