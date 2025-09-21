Biểu hiện bất thường sau bữa ăn cảnh báo bệnh nguy hiểm

ThS.BS Trần Vũ Huấn, Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế, cho biết vi khuẩn liên cầu lợn có thể lây sang người qua đường tiêu hóa khi ăn các món chế biến từ thịt lợn không đảm bảo.

Hình ảnh ban xuất huyết hoại tử lan rộng, hoại tử đầu chi của bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Theo ThS.BS Trần Vũ Huấn, khoa Gây mê - Hồi sức - Cấp cứu - Chống độc, Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế, thịt lợn chưa được nấu chín kỹ là món ăn nguy hiểm, dễ khiến vi khuẩn liên cầu lợn có thể lây sang người qua đường tiêu hóa. Ngay cả thịt luộc cũng có thể tiềm ẩn mầm bệnh nếu không được chế biến đúng cách.

Ca bệnh điển hình là trường hợp bệnh nhân nam, 59 tuổi, nhập viện trong tình trạng sốt cao và tụt huyết áp nghiêm trọng. Bệnh khởi phát từ hai ngày trước đó với các triệu chứng như sốt cao, mệt mỏi, đau nhức cơ, chóng mặt và tiêu chảy liên tục.

Tại khoa Cấp cứu, tình trạng bệnh nhân không đáp ứng với các biện pháp bù dịch ban đầu. Các xét nghiệm cho thấy nồng độ lactat tăng cao, dấu hiệu của tình trạng nhiễm khuẩn nặng. Bệnh nhân được chẩn đoán sốc nhiễm khuẩn từ đường tiêu hóa và lập tức được chuyển đến Đơn vị Hồi sức tích cực.

Khi vào khoa, bệnh nhân vẫn tỉnh nhưng mệt lả. Trên da xuất hiện các ban hoại tử rải rác ở mặt, cổ, tay, chân. Tình trạng đông máu của bệnh nhân cũng bị rối loạn nghiêm trọng, với tiểu cầu giảm mạnh, fibrinogen thấp và D-Dimer tăng vọt.

Các bác sĩ nhận định, tình trạng lâm sàng và xét nghiệm này rất phù hợp với một trường hợp sốc nhiễm khuẩn do liên cầu lợn.

Qua khai thác bệnh sử, các bác sĩ phát hiện hai ngày trước khi bệnh khởi phát, bệnh nhân có ăn thịt lợn luộc tại một quán cơm. Ngay lập tức, các biện pháp hồi sức tích cực được áp dụng, bao gồm bù dịch, sử dụng thuốc vận mạch noradrenalin và kháng sinh ampicillin theo phác đồ của Bộ Y tế.

Kết quả cấy máu sau ba ngày đã khẳng định chẩn đoán của các bác sĩ, bệnh nhân bị nhiễm liên cầu lợn. Sau ba ngày điều trị tích cực, tình trạng bệnh nhân dần ổn định, ngừng được thuốc vận mạch và hết sốt. Bệnh nhân sau đó được chuyển ra khỏi phòng hồi sức và tiếp tục điều trị tại khoa Nội Tổng hợp.

Qua trường hợp này, bác sĩ Huấn khuyến cáo, người dân cần đến ngay cơ sở y tế nếu sau khi ăn thịt lợn xuất hiện các dấu hiệu như:

Sốt nóng, sốt lạnh kéo dài;

Đau đầu dữ dội, ù tai, cứng gáy;

Tri giác lơ mơ, thậm chí hôn mê;

Tiêu chảy hoặc hoại tử trên da.

Đây đều là những triệu chứng cảnh báo vi khuẩn có thể đã tấn công hệ thần kinh trung ương, gây viêm màng não, hoặc dẫn đến sốc nhiễm khuẩn.

Bác sĩ Huấn nhấn mạnh, bệnh liên cầu lợn có thể gây ra những biến chứng nặng như viêm màng não, sốc nhiễm khuẩn với tỷ lệ không qua khỏi cao, lên đến 80% nếu không được điều trị kịp thời.

Để phòng tránh, bác sĩ Huấn khuyên người dân chỉ ăn các món từ thịt lợn đã được nấu chín. Người dân không ăn thịt lợn bị bệnh, không ăn các món tái sống như tiết canh, nem chua, nem chạo. Khi chế biến thịt, mọi người cần mang găng tay và cẩn thận với các vết thương hở.