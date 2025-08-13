Biểu hiện chứng tỏ bạn đang mắc giời leo

Mẹ tôi năm nay 56 tuổi và vừa được chẩn đoán mắc bệnh zona thần kinh. Xin hỏi bệnh thường có dấu hiệu gì và có nguy hiểm không?

Mẹ tôi năm nay 56 tuổi và vừa được chẩn đoán mắc bệnh zona thần kinh. Xin hỏi bệnh thường có dấu hiệu gì và có nguy hiểm không?

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC)

Bệnh zona thần kinh, hay còn gọi là giời leo, là do virus varicella-zoster (VZV), cùng loại virus gây bệnh thủy đậu, gây ra. Một khi đã mắc bệnh thủy đậu, virus sẽ tồn tại trong cơ thể. Virus có thể tái hoạt động sau này và gây ra bệnh zona thần kinh.

Đây là tình trạng phát ban gây đau, thường ngứa, phát triển ở một bên mặt hoặc cơ thể. Phát ban bao gồm các mụn nước thường đóng vảy trong 7-10 ngày và khỏi hoàn toàn trong vòng 2-4 tuần.

Người bệnh có thể bị đau, ngứa hoặc ngứa ran ở khu vực phát ban. Điều này xảy ra vài ngày trước khi phát ban xuất hiện. Người bệnh cũng có thể bị sốt trước khi phát ban.

Phát ban thường xuất hiện thành một sọc đơn quanh bên trái hoặc bên phải của cơ thể hoặc ở một bên mặt. Phát ban có thể lan rộng hơn trên cơ thể và trông giống phát ban thủy đậu. Điều này rất hiếm gặp và thường xảy ra ở những người có hệ miễn dịch yếu.

Các triệu chứng khác của bệnh zona thần kinh bao gồm đau đầu, ớn lạnh, đau bụng.

Biến chứng phổ biến nhất của bệnh zona là đau dây thần kinh lâu dài được gọi là đau dây thần kinh hậu zona (PHN). PHN xảy ra ở nơi phát ban zona, ngay cả sau khi phát ban đã hết. Nó có thể kéo dài hàng tháng hoặc hàng năm sau khi phát ban biến mất.

Zona thần kinh có thể dẫn đến biến chứng nghiêm trọng liên quan mắt, bao gồm mất thị lực. Phát ban do zona cũng có thể bị nhiễm vi khuẩn. Rất hiếm, bệnh zona cũng có thể dẫn đến:

Nhiễm trùng phổi (viêm phổi)

Các vấn đề về thính giác

Viêm não

Không qua khỏi

Nguy cơ mắc bệnh zona và các biến chứng nghiêm trọng tăng lên:

Khi bạn già đi

Nếu bạn mắc các bệnh lý khiến hệ miễn dịch không hoạt động bình thường như một số bệnh ung thư như bệnh bạch cầu và u lympho, và nhiễm HIV

Nếu bạn dùng thuốc khiến hệ miễn dịch không hoạt động bình thường, như steroid và thuốc dùng sau khi ghép tạng.