Biểu hiện của bệnh gan dễ nhận biết nhất vào buổi sáng

Nhận biết sớm các dấu hiệu tổn thương gan có thể hỗ trợ điều trị kịp thời và ngăn ngừa bệnh trở nên trầm trọng.

Mệt mỏi thường xuyên vào buổi sáng dù đã ngủ đủ giấc có thể cảnh báo gan có vấn đề. Ảnh: Pexels.

Gan là một trong những cơ quan lớn nhất và quan trọng nhất của cơ thể. Gan có chức năng đào thải độc tố, sản xuất protein mật để tiêu hóa thức ăn và dự trữ năng lượng. Mặc dù gan có thể tự phục hồi, đôi khi tổn thương quá mức khiến chức năng gan bị rối loạn, ảnh hưởng tới sức khỏe.

Khi hoạt động của gan rối loạn, nhiều triệu chứng sẽ xuất hiện trên cơ thể. Đặc biệt, nhiều dấu hiệu có thể xuất hiện ngay vào buổi sáng, sau khi thức dậy.

Mệt mỏi dù ngủ đủ giấc

Theo Express, sau một đêm nghỉ ngơi thoải mái mà vẫn cảm thấy mệt mỏi, thiếu năng lượng sau khi thức dậy, bạn không nên phớt lờ. Tình trạng mệt mỏi xuất hiện đầu tiên vào buổi sáng có thể là dấu hiệu của vấn đề tiềm ẩn liên quan đến gan.

Người mắc bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu (NAFLD) có thể gặp phải tình trạng này khi thức dậy vào buổi sáng và buồn ngủ đáng kể vào ban ngày. Triệu chứng này ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng cuộc sống của người bệnh, dẫn đến giảm năng suất làm việc hoặc thành tích học tập.

Ngoài ra, các báo cáo chỉ ra khoảng 60-80% bệnh nhân mắc bệnh gan mạn tính có giấc ngủ kém, thường biểu hiện qua tình trạng mất ngủ, ngủ không ngon giấc, khó ngủ. Điều này có thể khiến cơ thể cảm thấy mệt mỏi hơn vào buổi sáng hôm sau.

Khó chịu, đau ở bụng

Đau hoặc sưng vùng bụng trên bên phải là một trong những dấu hiệu có thể gặp khi gan bị tổn thương hoặc viêm. Cảm giác tức, nặng vùng gan thường xuất hiện khi gan to ra do viêm hoặc ứ mật. Một số người nhận thấy cơn đau rõ hơn vào buổi sáng hoặc sau khi ngủ dậy, nhưng mức độ sẽ khác nhau tùy từng trường hợp.

Miệng đắng, hơi thở có mùi

Nếu bạn không có những thói quen xấu như uống rượu, hút thuốc, thức khuya mà ngủ dậy vẫn bị đắng miệng, hãy cảnh giác với dấu hiệu này. Bởi cảm giác đắng miệng có thể liên quan tới sự chuyển hóa mật bất thường - vấn đề hay gặp ở bệnh nhân có vấn đề gan, mật.

Theo NDTV, thông thường, sau một đêm ngủ dậy, hơi thở của chúng ta có mùi khó chịu. Nhưng nếu mùi hôi nồng hơn vào sáng sớm, không hết sau khi đánh răng xong, bạn nên cẩn thận. Các chất độc, chẳng hạn amoniac, tích tụ khi gan không hoạt động bình thường.

Trong cơ thể khỏe mạnh, gan chuyển hóa amoniac thành urê, chất này sẽ được thải ra ngoài khi đi tiểu. Tuy nhiên, khi gan hoạt động kém, lượng amoniac tăng lên trong cơ thể gây ra vị tanh, đắng hoặc giống hành tây trong miệng.

Buồn nôn

Theo IndiaTV, đôi khi người bệnh có thể cảm thấy buồn nôn hoặc muốn nôn vào buổi sáng - dấu hiệu cho thấy gan đang bị tổn thương. Khi gan hoạt động kém, độc tố không được đào thải hết, gây ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa và dẫn đến buồn nôn, nôn mửa. Dù vậy, triệu chứng này không đặc hiệu cho bệnh gan, nó cũng có thể xuất hiện do các nguyên nhân khác như dạ dày, rối loạn tiêu hóa, thuốc hoặc stress.

Chức năng gan tổn thương có thể khiến người bệnh dễ bị buồn nôn, nôn mửa kèm theo miệng đắng vào buổi sáng. Ảnh: Freepik.

Nước tiểu có màu đậm

Bằng cách quan sát màu sắc của nước tiểu vào buổi sáng, chúng ta cũng có thể nhận biết được tình trạng sức khỏe gan có ổn hay không. Thông thường, nước tiểu của người khỏe mạnh có màu vàng nhạt.

Tuy nhiên, nếu gan trong cơ thể bị tổn thương, nó sẽ ảnh hưởng đến quá trình chuyển hóa bilirubin trong cơ thể, từ đó khiến nhiều bilirubin đi vào máu. Lúc này, lượng nước tiểu bài tiết ra khỏi cơ thể sẽ nhiều hơn bình thường nên màu sắc của nước tiểu cũng sẽ đậm hơn. Nước tiểu có màu cam đậm, màu hổ phách hoặc màu nâu có thể là dấu hiệu của bệnh gan.

Dễ bị bầm tím, chảy máu

Nếu bạn dễ bị bầm tím, đừng bỏ qua. Điều này không bình thường. Tương tự, chảy máu cam thường xuyên là dấu hiệu cho thấy gan có thể đang gặp vấn đề. Gan sản xuất các protein thiết yếu cho quá trình đông máu. Tuy nhiên, khi gan hoạt động kém, các yếu tố đông máu sẽ giảm, dẫn đến dễ bị bầm tím hoặc chảy máu kéo dài từ các vết cắt nhỏ.

Đây là dấu hiệu cảnh báo tổn thương gan, đặc biệt là trong các bệnh lý mạn tính như gan nhiễm mỡ. Nếu bạn phát hiện thấy vết bầm tím bất thường, đừng bỏ qua; hãy đi khám.

Mặt sưng phù

Ở nhiều người mắc bệnh gan, mặt thường bị sưng phù sau khi thức dậy vào buổi sáng. Điều này có thể xảy ra do khi gan không hoạt động bình thường, sự cân bằng protein và chất điện giải trong cơ thể bắt đầu suy giảm. Trong trường hợp này, mặt bắt đầu sưng phù.