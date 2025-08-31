“Số 7 Thiền Quang” không chỉ là một địa chỉ, mà còn là biểu tượng uy danh của lực lượng hình sự Thủ đô Hà Nội. Đây là ngôi nhà chung của những chiến binh hình sự mưu trí, gan dạ, khiến giới giang hồ khiếp đảm, tội phạm run sợ.

“Lính số 7” luôn là lưỡi dao sắc bén, cắt đứt mọi mưu đồ đen tối, trả lại công lý, bình yên cho nhân dân.

Uy tín được hun đúc qua những chiến công

Ở Hà Nội, từ bác xe ôm đến người dân phố thị, ai cũng biết “số 7 Thiền Quang” là Phòng CSHS Công an TP Hà Nội - nơi hội tụ bản lĩnh thép với thành tích phá án lẫy lừng qua bao thế hệ chiến sĩ. Chẳng nơi nào ở Việt Nam lại có một “thương hiệu số nhà” uy danh như thế. Với trí tuệ sắc bén và quyết tâm truy lùng tội phạm đến cùng, lực lượng CSHS Thủ đô luôn là cơn ác mộng của mọi tên tội phạm, cụm từ “lính số 7” khi vừa nhắc đến cũng đủ khiến những kẻ giang hồ cộm cán run sợ. Số 7 Thiền Quang - thương hiệu được hun đúc qua năm tháng, từ những vụ trộm cắp tài sản không để lại dấu vết, những vụ “án mờ” giết người man rợ, cho đến các đường dây tội phạm xuyên quốc gia... đều được làm sáng tỏ khi qua địa chỉ này.

Lực lượng CSHS đặc nhiệm thuộc Phòng CSHS Công an TP Hà Nội.

Đại tá Đặng Việt Quảng - Trưởng phòng CSHS Công an TP Hà Nội - chia sẻ: “Có vụ án chúng tôi theo đuổi gần hai năm, truy tố gần 200 bị can, trải dài ở nhiều tỉnh, thành, thậm chí đối tượng cầm đầu là người nước ngoài. Nhiều khi tưởng như các manh mối đi vào ngõ cụt, nhưng với quyết tâm và trí tuệ tập thể, chúng tôi đã bắt giữ được các đối tượng phạm tội đưa ra ánh sáng”.

Một trong những kỷ niệm khó quên đối với cá nhân Đại tá Quảng là vụ án giết người hết sức manh động, đối tượng gây án tìm đường bỏ trốn sang nước ngoài. Bằng sự mưu trí, cán bộ Phòng CSHS đã lần ra dấu vết, lần lượt bắt giữ các đối tượng và dẫn giải về quy án với quyết tâm “dù là hang cùng ngõ hẻm, miền núi xa xôi hay hải đảo, cán bộ Phòng CSHS Hà Nội cũng bắt giữ đối tượng đến cùng” – đó là nguyên tắc bất di bất dịch.

Vụ án đó xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, một cô gái trẻ bị nhóm đối tượng lưu manh, nhiều tiền án, tiền sự dùng súng bắn chết tại quận Long Biên (cũ), lực lượng CSHS Hà Nội đã nhanh chóng xác minh, bắt giữ toàn bộ nhóm tội phạm và thu hồi vũ khí trong thời gian ngắn. Đặc biệt, đối tượng chính tìm đường bỏ trốn sang Campuchia và bị “số 7 Thiền Quang” truy bắt.

Đại tá Quảng chia sẻ, khi ông trực tiếp áp sát căn phòng gần biên giới Việt Nam - Campuchia, đối tượng này đang phê ma túy. Lúc khống chế hung thủ giết người, ông nói là cán bộ Phòng CSHS Hà Nội, thì đối tượng tỏ ra ngạc nhiên, ngơ ngác không hiểu vì sao lính số 7 lại có thể tìm ra mình”.

“Trên đường dẫn giải đối tượng về Thủ đô, đối tượng 3 lần nhìn tôi và hỏi “vì sao anh bắt được em”. Tôi chỉ cười và nói “dù có trốn ở đâu, chúng tôi cũng sẽ bắt được” - Đại tá Quảng kể lại kỷ niệm khó quên trong quá trình làm nhiệm vụ.

Áp lực và trách nhiệm

Đằng sau những chiến công là sức ép khổng lồ. Truyền thống vẻ vang của các thế hệ đi trước trở thành động lực buộc cán bộ, chiến sĩ Phòng CSHS Công an TP Hà Nội phải không ngừng rèn luyện, nâng cao trình độ.

Đại tá Đặng Việt Quảng - Trưởng Phòng CSHS Công an TP Hà Nội Ảnh: Thanh Hà

Bởi, nếu trước đây tội phạm chủ yếu là giang hồ bảo kê, đâm thuê chém mướn thì nay đã dịch chuyển sang không gian mạng như cho vay lãi nặng, tổ chức đánh bạc, lừa đảo công nghệ cao, thậm chí có một số đối tượng “đàn anh, đàn chị” giang hồ chuyển sang sơ mi, áo trắng “núp bóng doanh nghiệp” đấu giá, bến bãi, san lấp mặt bằng... nhằm hoạt động phạm tội. Điều đó đòi hỏi điều tra viên phải am hiểu công nghệ, giỏi phân tích dữ liệu, thành thạo kỹ thuật nghiệp vụ hiện đại, thậm chí phải tiếp cận cả trí tuệ nhân tạo (AI) để phá án.

Bản thân người đứng đầu đơn vị, Đại tá Quảng cũng không tránh khỏi áp lực. “Ở cương vị Trưởng phòng, tôi luôn thấy mình đứng dưới bóng cây cao – truyền thống oai hùng của các thế hệ đi trước. Giữ vững và phát huy thương hiệu “số 7 Thiền Quang” trong lòng nhân dân là trách nhiệm nặng nề nhưng cũng là vinh dự lớn” - Đại tá Quảng chia sẻ.

Ngôi nhà thứ hai

Trải qua 32 năm gắn bó với Phòng CSHS, Công an TP Hà Nội, Thiếu tướng Đào Thanh Hải, nguyên Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, nguyên Trưởng Phòng CSHS Công an Hà Nội chia sẻ với niềm tự hào xen lẫn xúc động: “Ai từng công tác ở Phòng CSHS Công an TP Hà Nội sẽ không thể quên được nơi này. Bởi đây là đơn vị có bề dày truyền thống và luôn chiến đấu với tội phạm bằng sự quả cảm, mưu trí”.

Theo Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phòng CSHS luôn là một tập thể đoàn kết, gắn bó keo sơn. “Đơn vị có tính tập thể rất cao, mọi người sống vì đồng đội. Có những vụ án điều tra kéo dài 2-3 năm, khiến các điều tra viên vừa trăn trở, vừa bị cuốn hút đến mức “gây nghiện”. Chúng tôi luôn tâm niệm bằng mọi giá phải tìm ra sự thật, phải mang lại công bằng cho người dân. Và khi phá được án, niềm vui như vỡ òa, không gì sánh nổi” - ông kể.

Trong ký ức của vị tướng giàu kinh nghiệm, mỗi vụ án là một thử thách mới. “Một nghìn vụ án không vụ nào giống vụ nào. Đặc biệt, những vụ trọng án thường được khám phá từ những chi tiết rất nhỏ, không theo quy luật, càng làm cho công tác điều tra trở nên cuốn hút. Dù tội phạm manh động đến đâu, khi gặp lính hình sự “số 7 Thiền Quang” cũng phải chùn bước trước sự dũng cảm, mưu trí của anh em”.

Các băng nhóm tín dụng đen cho vay lãi nặng 5.400%/năm bị Phòng CSHS Hà Nội bắt giữ, thu nhiều súng đạn.

Thiếu tướng Đào Thanh Hải vẫn nhớ như in nhiều vụ án từng gây chấn động. Như vụ đốt nhà giết người ở xóm Kho, Tân Mỹ (Mỹ Đình cũ) phải mất hơn một năm điều tra mới phá được. Hay vụ cán bộ ngân hàng bị nhóm đối tượng đưa lên taxi từ phố Bà Triệu về Sóc Sơn (cũ), sát hại bằng chất độc xyanua rồi phi tang xác ở vệ cỏ. Cuối cùng, các điều tra viên đã lần ra thủ phạm, chính mẹ kế thuê lưu manh sát hại con riêng của chồng… tất cả đều được lực lượng CSHS kiên trì lần ra manh mối, vén màn sự thật, đưa thủ phạm ra trước công lý.

Ngày rời cương vị Trưởng phòng CSHS để nhận nhiệm vụ mới, ông chỉ dành 5 phút phát biểu với cán bộ chủ chốt của đơn vị: “Tôi chỉ mong Phòng CSHS luôn đoàn kết, giữ vững và phát huy truyền thống anh hùng. Dù không còn trực tiếp công tác, tôi vẫn luôn dõi theo, nếu đơn vị mạnh lên tôi rất vui, còn nếu yếu đi tôi cũng rất buồn. Đây là ngôi nhà thứ hai của tôi, là nơi gắn bó cả cuộc đời mà tôi không thể nào quên. Tôi mong các đồng chí tiếp tục rèn luyện, chiến đấu để xứng đáng với truyền thống của đơn vị”.

Những chia sẻ của Thiếu tướng Đào Thanh Hải không chỉ là ký ức cá nhân, mà còn là lời nhắn gửi đến lớp cán bộ, chiến sĩ hình sự hôm nay “phải luôn giữ trọn bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần quả cảm – những phẩm chất đã làm nên thương hiệu “số 7 Thiền Quang” suốt nhiều thập kỷ qua”.