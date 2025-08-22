Bikini 'mặc như không mặc' gây tranh luận

Từng là lựa chọn táo bạo, bikini "ít vải" nay phủ sóng khắp bãi biển toàn cầu, trở thành biểu tượng tự do cơ thể nhưng cũng là tâm điểm chỉ trích về sự gợi dục và phá vỡ chuẩn mực.

Dua Lipa mặc bikini khoe vóc dáng. Ảnh: @dualipa/Instagram.

Từng được xem là lựa chọn táo bạo của người nổi tiếng hay thí sinh các show hẹn hò truyền hình, bikini tí hon giờ đã trở thành hình ảnh quen thuộc ở bãi biển, hồ bơi công cộng và thậm chí cả những hồ nước lạnh giá ở Scotland.

Xu hướng này không chỉ gợi tranh luận về thẩm mỹ, mà còn phản ánh những thay đổi văn hóa quanh cơ thể và quyền tự do biểu đạt, theo The Guardian.

Cơn sốt bikini "ít vải"

Nếu ở Brazil hay chương trình Love Island, việc khoe vòng 3 vốn không xa lạ, thì nay bikini "mặc như không mặc" đã lan rộng khắp nơi, từ hồ bơi ngoài trời, trung tâm giải trí cho đến các hồ nước tự nhiên.

Chỉ cần gõ "thong bikini" trên Asos đã thấy hơn 180 mẫu, với đủ biến thể từ buộc dây, cạp cao đến tanga. Các thương hiệu lớn như H&M, Calzedonia hay Zara đều nhanh chóng đưa kiểu dáng này vào bộ sưu tập. Những gương mặt nổi tiếng như Simone Biles, Heidi Klum, Sofía Vergara, Nicole Scherzinger hay Lizzo thường xuyên diện trang phục này.

Victoria, 29 tuổi, nhớ lại lần đầu mặc bikini lọt khe trong chuyến đi Naples (Italy): "Ban đầu tôi khá lo, nhưng rồi nghĩ đơn giản thôi, đó chỉ là vòng 3. Đàn ông mặc quần bơi nhỏ xíu, tại sao phụ nữ lại không? Thêm nữa, nó còn rất thoải mái".

Bikini dây trong chương trình truyền hình thực tế Love Island năm nay. Ảnh: Shutterstock.

Từ năm 2023, The New York Times ghi nhận ngày càng nhiều phụ nữ theo triết lý "càng ít càng tốt" khi đi biển. Trang Who What Wear gọi đây là "xu hướng áo tắm gây tranh cãi nhưng có mặt ở khắp mọi bãi biển".

Một năm sau, trang The Spinoff tiếp tục đặt câu hỏi: "Tại sao giờ mọi bikini đều là dạng lọt khe?"

Shaun Cole, Phó giáo sư Thời trang tại Đại học Southampton (Anh), nhận định: "Đây là giai đoạn mới về ý thức cơ thể. Con người muốn nói: đây là thân thể của tôi, tôi có quyền phô bày theo cách mình chọn, kể cả khi xã hội cho là không phù hợp".

Gen Z tỏ ra ít bận tâm hơn đến khái niệm “tôn dáng”. Các mẫu bikini lọt khe cũng được sản xuất với đủ kích cỡ, phục vụ nhiều nhóm khách hàng.

Aliya Wilkinson, nhà sáng lập thương hiệu Ôsalé, chia sẻ: "Phụ nữ ở mọi vóc dáng đang lựa chọn thiết kế táo bạo với sự tự tin, phản ánh văn hóa đề cao tự do và tính tích cực về hình thể".

Gây tranh cãi

Sự lan tỏa của bikini lọt khe song hành cùng trào lưu tôn vinh vòng 3. Từ phẫu thuật thẩm mỹ kiểu Brazilian butt lift đến những lớp tập gym chuyên biệt, vòng 3 ngày càng trở thành chuẩn mực mới thay thế "bụng phẳng" trước đây.

Nhà sử học Natalia Mehlman Petrzela, tác giả Fit Nation, phân tích: "Đây là sự giao thoa giữa phong trào tập mông ở phòng gym, sự cởi mở trong việc phô bày cơ thể và văn hóa chấp nhận nhiều vóc dáng khác nhau".

Một số học giả lại cho rằng trào lưu này còn gắn với sự “khiêu dâm hóa” trong văn hóa đại chúng, khi yếu tố từ phim người lớn len lỏi vào đời sống thường nhật, qua những món đồ như bikini nhỏ xíu hay nội y lọt khe.

Sự phổ biến của show Love Island, nơi thí sinh khoe hình thể để tìm bạn tình, càng khiến xu hướng thêm mạnh mẽ.

Người mẫu Nyla Caselli có trải nghiệm kém vui trong chuyến nghỉ dưỡng khi bị chủ nhà cáo buộc "quay phim khiêu dâm" do chụp ảnh bikini để đăng lên mạng xã hội. Ảnh: @nylacaselli/Instagram.

Theo nhà sử học thời trang Amber Butchart, bikini vốn luôn phản ánh quan điểm xã hội: "Từ thế kỷ 18, người ta từng dùng xe tắm biển để tránh ánh nhìn soi mói. Sang thế kỷ 20, nhiều thiết kế phá vỡ chuẩn mực, vừa gây tranh cãi vừa tái định nghĩa sự kín đáo. Trong 100 năm qua, đồ bơi cũng là công cụ kiểm soát cơ thể".

Bikini lọt khe thực chất có nguồn gốc từ khố nam giới cổ đại. Phiên bản hiện đại được cho là ra đời năm 1974, khi Rudi Gernreich - cha đẻ của monokini - sáng tạo kiểu quần này sau khi thành phố Los Angeles (Mỹ) cấm tắm nắng khỏa thân.

Tuy vậy, đến nay nó vẫn vấp phải nhiều phản ứng. Tháng 1 năm nay, một hội đồng ở Sydney (Australia) cấm mặc bikini lọt khe và G-string (dạng quần lót hoặc bikini siêu nhỏ) tại bể bơi công cộng. Ở South Carolina (Mỹ), một số phụ nữ từng bị bắt vì diện loại này.

Tại Anh, hệ thống trung tâm thể thao Better yêu cầu trang phục bơi "che phủ đầy đủ", đồng nghĩa thong bikini không được chấp nhận.

Ngay cả khi không bị cấm, nhiều phụ nữ vẫn ngần ngại. Rebecca, 33 tuổi, thừa nhận: "Tôi có một chiếc nhưng chỉ mặc đúng một lần ở biệt thự riêng. Tôi thấy quá hở, không thể tưởng tượng mặc nó trong chuyến đi gia đình. Với tôi, thong bikini mang tính gợi dục, không phù hợp".

Theo giáo sư Roberta Sassatelli, Đại học Bologna (Italy), sự trở lại này vốn không bất ngờ: "Bikini lọt khe chưa bao giờ biến mất hoàn toàn. Nhưng với thế hệ trẻ, nó mang lại cảm giác mới mẻ vì được ‘hồi sinh’ sau thời gian dài bị lãng quên".