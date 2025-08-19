Bikini tí hon trở lại

Frankies Bikinis trở thành lựa chọn hàng đầu của Kylie Jenner, Dua Lipa, Sabrina Carpenter…, khẳng định bikini nhỏ xíu là tuyên ngôn của sự tự tin và gợi cảm, theo CNN.

Kylie Jenner gây chú ý khi hợp tác với thương hiệu Frankies Bikinis.

Với những "IT girl" mang họ Hadid, Jenner hay Lipa, kỳ nghỉ hè không chỉ là một tuần xả hơi ngắn ngủi mà là chuỗi ngày nắng vàng, biển xanh kéo dài bất tận. Và dù khung cảnh trong những bức ảnh “đổ bộ” Instagram có thể khác nhau - từ boong tàu du thuyền sang trọng đến quán ven biển mộc mạc - thì có một điểm chung rõ rệt: bộ bikini mà họ mặc.

Kylie Jenner từng đăng ảnh selfie trong gương với bộ bikini chấm bi, chú thích: “Mùa hè Italy xin đón chào”. Thiết kế này đến từ Frankies Bikinis, thậm chí còn là sản phẩm hợp tác giữa thương hiệu và nhãn riêng Khy của Jenner.

Frankies Bikinis cũng trở thành “đồng phục” trong chuyến nghỉ dưỡng tại Mallorca do thương hiệu mỹ phẩm Rhode của Hailey Bieber tổ chức. Dàn KOL diện các thiết kế bắt mắt, trong đó có mẫu bikini Kealy màu vàng “yellow iris” nổi bật trên mạng xã hội. Dua Lipa, khi nghỉ hè ở Italy cùng vị hôn phu Callum Turner, chọn một thiết kế đen phối họa tiết quả cherry đan móc từ bộ sưu tập hợp tác Frankies x Réalisation Par. Nữ ca sĩ Sabrina Carpenter lại gây chú ý với bộ bikini vàng chấm bi tí hon, gợi nhớ ca khúc “itsy-bitsy teenie-weenie yellow polka dot bikini”.

Kylie Jenner chụp ảnh quảng bá cùng Francesca Aiello - người sáng lập Frankies Bikinis.

Frankies Bikinis ra đời năm 2012 bởi Francesca Aiello và mẹ, Mimi. Lớn lên ở Malibu, Aiello thường xuyên gắn bó với biển, từ cứu hộ nhí, lướt sóng đến bóng nước. Không tìm được bikini đúng “chất”, cô tự thiết kế những bộ đồ bơi nhỏ xíu cho mình.

“Ngay từ đầu, tôi muốn cảm thấy dễ thương, tự tin, nữ tính trong bộ bikini. Càng nhỏ càng tốt. Đến giờ, tinh thần ấy vẫn dẫn dắt thương hiệu”, Aiello chia sẻ với CNN.

Những thiết kế của Frankies nổi bật với cúp ngực nhỏ chỉ bằng miếng bánh tortilla, phần hông cắt cao gợi cảm. “Ban đầu nhiều người chê bai bikini của tôi quá táo bạo… cho đến khi chính họ muốn sở hữu một bộ”, Aiello nhớ lại.

Cô khẳng định: “Bikini nhỏ xíu không phải xu hướng nhất thời. Đó là cách bạn làm chủ sự tự tin và cảm thấy quyền lực trong bất kỳ trang phục nào”.

Frankies Bikinis mở rộng sang thời trang, phụ kiện, đồ tập từ năm 2019. Trong khi một thời gian dài, đồ bơi liền mảnh lên ngôi, thì hiện tại, doanh số bikini đang vượt trội trở lại.

Theo Fflur Roberts - Giám đốc mảng hàng xa xỉ tại Euromonitor International, ưu thế lớn của bikini là tính linh hoạt: dễ phối size, kiểu dáng, màu sắc, đồng thời nhiều người còn mặc áo bikini như một món đồ thời trang thường ngày.

Năm 2022, Victoria’s Secret mua cổ phần thiểu số, rót 18 triệu USD vào Frankies Bikinis - “khoảnh khắc pinch-me” (không tin nổi) với Aiello: “Tôi đã mua sắm ở đó từ năm 12 tuổi, nên mọi thứ như một vòng tròn trọn vẹn”. Đến năm 2024, Frankies có mặt trên nền tảng bán lẻ trực tuyến ASOS. Đại diện thương hiệu Shazmeen Malik đánh giá cao sự tự tin mà các thiết kế Frankies mang lại, cùng chiến lược “collab” (hợp tác) giúp sản phẩm luôn mới mẻ.

Danh sách đối tác hợp tác của thương hiệu trải dài từ Sydney Sweeney, Sofia Richie Grainge đến Pamela Anderson. Aiello thừa nhận: “Khi khởi nghiệp năm 2012, tôi chưa nghĩ đến chuyện hợp tác. Nhưng khi Sofia Richie ngỏ lời, tôi không thể từ chối. Điều tuyệt nhất là biến ý tưởng của ai đó thành hiện thực và tạo nên thứ gắn liền với cả hai”.

Chính Aiello cũng trở thành gương mặt quảng bá của thương hiệu. Trong chiến dịch Frankies Bikinis x Khy, cô xuất hiện bên Kylie Jenner trong bộ bikini da báo. Kendall Jenner để lại bình luận ngắn gọn: “hot”.