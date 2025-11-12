Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bình luận được khen ngợi của Khoai Lang Thang

  • Thứ tư, 12/11/2025 11:54 (GMT+7)
  • 24 phút trước

Travel blogger Khoai Lang Thang gây chú ý khi chia sẻ kinh nghiệm quản lý nội dung trên mạng xã hội. Bình luận của anh nhận được hàng nghìn lượt tương tác, sự yêu mến từ người hâm mộ.

Chân dung Khoai Lang Thang. Ảnh: Đinh Võ Hoài Phương/Facebook.

Ngày 12/11, cư dân mạng chia sẻ rầm rộ bình luận của Khoai Lang Thang liên quan đến cách đăng video trên mạng xã hội.

Trả lời thắc mắc về việc "đăng bài sẵn so với đăng trực tiếp trên nền tảng mạng xã hội", Khoai Lang Thang cho biết từng gặp tình trạng video trên Facebook mất phần lớn lượt xem nếu đăng qua Business Suite.

Sau khi thử nhiều cách và liên hệ đơn vị quản lý nền tảng nhưng không khắc phục được, anh chuyển sang đăng trực tiếp và video hoạt động bình thường.

Bình luận này nhanh chóng thu hút gần 6.000 lượt thích và hơn 140.000 lượt xem, nhận nhiều phản hồi khen ngợi sự tinh tế, chia sẻ thực tế của Khoai Lang Thang.

Khoai Lang Thang anh 1

Bình luận gây sốt mạng xã hội của Khoai Lang Thang.

Khoai Lang Thang, tên thật Đinh Võ Hoài Phương, sinh năm 1991 tại Bến Tre, tốt nghiệp ngành Kỹ thuật công trình xây dựng, Đại học Tôn Đức Thắng TP.HCM.

Thời mới ra trường, anh là kỹ sư thiết kế nhưng sau đó chuyển hướng làm vlogger, travel blogger vì thích du lịch, khám phá.

Năm 2017, anh lập kênh YouTube, lấy tên Khoai Lang Thang để nhấn mạnh đam mê dịch chuyển. Tên gọi "Khoai" cũng xuất phát từ biệt danh thuở nhỏ, khi Hoài Phương đọc theo giọng miền Tây thành "Quài Phương", nói lái thành "Vườn Khoai".

Khoai Lang Thang anh 2Khoai Lang Thang anh 3Khoai Lang Thang anh 4Khoai Lang Thang anh 5

Những hình ảnh du lịch đẹp như phim điện ảnh của Khoai Lang Thang. Ảnh: FBNV.

Trên các kênh cá nhân, Khoai tự lên kịch bản, tự quay dựng. Những video đầu tiên ngay lập tức tạo thu hút nhờ tính gần gũi, chân phương.

Nét riêng này duy trì đến hiện nay, qua 9 năm, Youtuber gây tiếng vang trong giới yêu thích "xê dịch" nhờ loạt video ghi nhận góc nhìn chân thực, gần gũi cùng lối dẫn dắt, tiếp cận văn hóa, con người một cách tự nhiên, dễ gây thiện cảm.

Hiện anh có đến 3 triệu người theo dõi trên YouTube; 2,8 triệu lượt ở TikTok và Facebook hơn 3,5 triệu lượt follower.

Travel blogger truyền cảm hứng du lịch qua những câu chuyện đầy màu sắc về những điểm đến mới lạ, những trải nghiệm độc đáo mà họ khám phá được trong hành trình. Những bài viết, video hay hình ảnh của họ không chỉ mang lại kiến thức về địa lý, mà còn khơi gợi niềm đam mê khám phá thế giới. Đọc sách là một phần không thể thiếu trong hành trình này, giúp họ tìm hiểu sâu sắc hơn về văn hóa, lịch sử và con người ở mỗi nơi.

Mục Du lịch - Ẩm thực giới thiệu chân dung travel blogger kiêm tác sách, những con người lan tỏa nguồn cảm hứng xê dịch và tiếp nạp tri thức.

