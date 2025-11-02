Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bình minh và hoàng hôn mê hoặc ở Côn Đảo

  • Chủ nhật, 2/11/2025 07:21 (GMT+7)
  • 56 phút trước

Côn Đảo từ lâu được biết đến là điểm đến của sự tĩnh lặng và hoang sơ, nơi mỗi sớm mai hay chiều muộn đều mang đến những khung cảnh khiến du khách phải lặng người ngắm nhìn.

binh minh tai con dao anh 1

Thức giấc cùng bình minh Côn Đảo

Bình minh trên đảo bắt đầu bằng màn sương mỏng phủ lên mặt biển phẳng lặng. Khi những tia nắng đầu tiên ló rạng sau rặng núi, mặt nước chuyển dần từ xám bạc sang vàng hồng, rồi ánh lên sắc xanh ngọc trong vắt. Từng đoàn thuyền đánh cá trở về sau đêm ra khơi, in bóng trên nền trời rực sáng, tạo nên bức tranh sinh động nhưng bình yên đến lạ.

binh minh tai con dao anh 2
binh minh tai con dao anh 3binh minh tai con dao anh 4
binh minh tai con dao anh 5
binh minh tai con dao anh 6binh minh tai con dao anh 7
binh minh tai con dao anh 8
binh minh tai con dao anh 9binh minh tai con dao anh 10
binh minh tai con dao anh 11
binh minh tai con dao anh 12
binh minh tai con dao anh 13

Ngắm khoảnh khắc mặt trời đỏ rực lặn dần xuống biển

Khi mặt trời dần khuất sau những ngọn núi, bầu trời chuyển sang dải màu cam, tím và đỏ rực rỡ, phản chiếu trên mặt biển lăn tăn sóng. Trên con đường ven biển uốn lượn quanh đảo, nhiều du khách dừng xe, ngồi lặng nhìn mặt trời chìm dần xuống đường chân trời, để lại ánh sáng dịu cuối ngày phủ lên những hàng dừa nghiêng mình trong gió. Không ít cặp đôi chọn khoảnh khắc ấy để tản bộ, nắm tay nhau đi dọc bờ cát, cảm nhận vẻ đẹp lãng mạn và tĩnh tại hiếm nơi nào có được.

binh minh tai con dao anh 14
binh minh tai con dao anh 15binh minh tai con dao anh 16
binh minh tai con dao anh 17
binh minh tai con dao anh 18binh minh tai con dao anh 19
binh minh tai con dao anh 20
binh minh tai con dao anh 21binh minh tai con dao anh 22
binh minh tai con dao anh 23

Ổ rùa bạch tạng mắt đỏ nhiều nhất từ trước tới nay ở Côn Đảo

Ngày 27/10, tại bãi biển Hòn Cau thuộc Vườn Quốc gia Côn Đảo (TP.HCM), một tổ rùa gồm 78 trứng đã nở 56 rùa con, trong đó có tới 17 cá thể rùa bạch tạng mắt đỏ hiếm gặp.

18:50 27/10/2025

Ngắm khỉ tràn ra đường ở Côn Đảo

Côn Đảo không chỉ là vùng đất của những di tích lịch sử, mà còn là thiên đường thiên nhiên nguyên sơ, nơi con người tìm thấy sự bình yên, tách biệt với ồn ào phố thị.

07:45 26/10/2025

Quỳnh Danh

bình minh tại côn đảo Côn Đảo côn đảo bình minh hoàng hôn du lịch

