Bình minh và hoàng hôn mê hoặc ở Côn Đảo

Côn Đảo từ lâu được biết đến là điểm đến của sự tĩnh lặng và hoang sơ, nơi mỗi sớm mai hay chiều muộn đều mang đến những khung cảnh khiến du khách phải lặng người ngắm nhìn.

Thức giấc cùng bình minh Côn Đảo

Bình minh trên đảo bắt đầu bằng màn sương mỏng phủ lên mặt biển phẳng lặng. Khi những tia nắng đầu tiên ló rạng sau rặng núi, mặt nước chuyển dần từ xám bạc sang vàng hồng, rồi ánh lên sắc xanh ngọc trong vắt. Từng đoàn thuyền đánh cá trở về sau đêm ra khơi, in bóng trên nền trời rực sáng, tạo nên bức tranh sinh động nhưng bình yên đến lạ.

Ngắm khoảnh khắc mặt trời đỏ rực lặn dần xuống biển

Khi mặt trời dần khuất sau những ngọn núi, bầu trời chuyển sang dải màu cam, tím và đỏ rực rỡ, phản chiếu trên mặt biển lăn tăn sóng. Trên con đường ven biển uốn lượn quanh đảo, nhiều du khách dừng xe, ngồi lặng nhìn mặt trời chìm dần xuống đường chân trời, để lại ánh sáng dịu cuối ngày phủ lên những hàng dừa nghiêng mình trong gió. Không ít cặp đôi chọn khoảnh khắc ấy để tản bộ, nắm tay nhau đi dọc bờ cát, cảm nhận vẻ đẹp lãng mạn và tĩnh tại hiếm nơi nào có được.