BMW 7-Series mới lộ ảnh chạy thử, phần 'lỗ mũi' đã gọn hơn

Ngôn ngữ thiết kế Neue Klasse áp dụng trên BMW 7-Series sẽ thu nhỏ cụm lưới tản nhiệt hình quả thận cỡ lớn, vốn là thiết kế từng gây ra không ít tranh cãi.

Theo Carscoops, ngôn ngữ thiết kế Neue Klasse sẽ đóng vai trò chủ đạo trong danh mục sản phẩm BMW vài năm tiếp theo. Kỷ nguyên thiết kế mới, vốn đã được tiết lộ qua một vài concept và sắp có mặt trên iX3 thế hệ thứ hai, được kỳ vọng sẽ giúp các mẫu xe BMW trong tương lai trở nên “nịnh mắt” hơn khá nhiều.

BMW 7-Series từng là mẫu xe có thiết kế gây tranh cãi với đèn pha chia đôi, lưới tản nhiệt hình quả thận cỡ lớn. Tuy nhiên, bản facelift của dòng xe sedan cỡ lớn sẽ có những đổi mới nhờ áp dụng ngôn ngữ thiết kế Neue Klasse.

Dù vẫn nằm dưới lớp ngụy trang, lưới tản nhiệt BMW 7-Series bản nâng cấp đang được thử nghiệm cho thấy kích thước gọn gàng hơn, với phần trên phủ lớp sơn đen bóng và tấm ốp bên phải tích hợp một camera nhỏ. Bên trong lưới tản nhiệt là các thanh nan nằm ngang, thay vì đặt dọc như phiên bản hiện tại.

Bản nâng cấp BMW 7-Series dự kiến có những chỉnh sửa tại phần đầu xe. Ảnh: Carscoops.

Hầu hết mẫu xe Neue Klasse của BMW được trang bị cụm đèn pha thanh mảnh, liền mạch với lưới tản nhiệt. Không rõ 7-Series mới có áp dụng kiểu thiết kế này không, nhưng hình ảnh xe chạy thử cho thấy cụm đèn pha dường như vẫn là dạng tách đôi như bản hiện tại.

Phần thân xe BMW 7-Series mới không có quá nhiều thay đổi, hình dáng tổng thể phía sau trông khá quen thuộc. Phiên bản nâng cấp vẫn dự kiến có thiết kế mâm hợp kim mới, đèn hậu LED cũng được tinh chỉnh.

BMW 7-Series có thiết kế ngoại hình gây tranh cãi. Ảnh: Vĩnh Phúc.

Theo Carscoops, nội thất 7-Series dự kiến trải qua cuộc đại tu toàn diện. Chưa có hình ảnh nào được công bố nhưng sedan cỡ lớn của BMW có thể được trang bị hệ thống Panoramic Vision mới, thay thế thiết lập màn hình đôi hiện tại bằng một màn hình trải rộng táp-lô. Tính năng này dự kiến ra mắt lần đầu trên SUV Vision Neue Klasse X phiên bản sản xuất.

Hãng xe Đức dự kiến tiếp tục cung cấp các tùy chọn động cơ xăng và hybrid cắm sạc cho BMW 7-Series, bên cạnh biến thể thuần điện BMW i7. Có thể có một vài cải tiến nhỏ, nhưng nhìn chung danh mục sản phẩm sẽ tương tự hiện tại.