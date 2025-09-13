BMW âm thầm giới thiệu logo mới trên iX3

Trong khi mọi ánh nhìn tại IAA Mobility 2025 đổ dồn vào mẫu iX3 hoàn toàn mới, BMW đã lặng lẽ ra mắt phiên bản mới của logo thương hiệu.

Logo của BMW từ lâu đã là dấu ấn nhận diện toàn cầu, xuất hiện ở nắp capo, cửa khoang hành lý, nắp chụp mâm, vô lăng, cột C của một số mẫu xe SUV... Lần này, các nhà thiết kế tại Munich không làm lại từ đầu mà chỉ tinh chỉnh nhẹ nhàng để tạo diện mạo hiện đại, phù hợp hơn với đường nét của iX3.

Logo mới của BMW được thiết kế theo phong cách đương đại và tối giản, tương tự định hướng mới của các thương hiệu trong thời gian gần đây như Lamborghini, Porsche hay Volkswagen...

Về cơ bản, logo BMW vẫn giữ bố cục quen thuộc: phần trung tâm đặc trưng được bao quanh bởi vòng tròn đen chứa ba chữ cái BMW. Tuy nhiên, phiên bản mới loại bỏ vòng chrome bên trong từng xuất hiện giữa phần đen và phần trung tâm, chỉ giữ lại viền chrome ngoài cùng.

Ngoài ra, những thanh chrome mảnh chia tách các mảng màu trong thiết kế cũ cũng biến mất. Phần chrome còn lại được xử lý dạng khói mờ, mang lại cảm giác hiện đại hơn. Trên iX3, BMW cũng bỏ luôn viền xanh thường thấy ở các mẫu xe điện khác như iX1.

Đặc biệt, các mẫu xe điện của BMW sẽ không còn trang bị logo viền xanh như trước đây, thể hiện tính nhất quán giữa các dòng sản phẩm của hãng xe có trụ sở tại Munich (Đức).

Logo mới còn có một số tinh chỉnh nhỏ: phông chữ "BMW" mảnh hơn, phần nền đen chuyển sang dạng satin mờ thay vì bóng loáng, và huy hiệu tổng thể phẳng hơn, dù chi tiết này chưa được xác nhận chính thức. Dù vậy, thiết kế được đánh giá là hài hòa, đi theo xu hướng tối giản mà nhiều hãng khác như Volkswagen hay Porsche.

Đại diện BMW cho biết logo mới sẽ ra mắt đầu tiên trên iX3, sau đó sẽ dần xuất hiện trên các mẫu xe mới hoặc những phiên bản nâng cấp trong thời gian tới. Đây là bước tiếp nối sau lần cập nhật logo cách đây 5 năm, vốn chỉ được sử dụng trong hoạt động truyền thông và chưa áp dụng rộng rãi trên sản phẩm thương mại.

BMW iX3 sẽ là mẫu xe đầu tiên sở hữu logo mới của thương hiệu. Việc thay đổi này sẽ tiếp tục được áp dụng trên các dòng xe mới hoặc các phiên bản nâng cấp giữa vòng đời khác.

Với thay đổi này, BMW tiếp tục chứng minh khả năng giữ gìn bản sắc thiết kế đồng thời làm mới hình ảnh để phù hợp với kỷ nguyên xe điện và xu hướng thiết kế hiện đại. Hiện tại, BMW vẫn chưa có kế hoạch mang mẫu iX3 hoàn toàn mới này về Việt Nam. Phiên bản hiện tại (G08) đang được phân phối chính hãng với giá từ 3,539 tỷ đồng .