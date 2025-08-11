BMW đầu tư 11 triệu USD vào công nghệ pin 'đa nền tảng'

BMW đã rót vốn vào Estes Energy Solutions nhằm phát triển pin đa nền tảng hóa học, mở rộng hoạt động đầu tư vào Mỹ và giảm rủi ro chuỗi cung ứng trước biến động thuế quan.

BMW i Ventures vừa công bố dẫn đầu vòng gọi vốn hạt giống trị giá 11 triệu USD cho Estes Energy Solutions, một công ty vật liệu và sản xuất pin có trụ sở tại California, Mỹ.

Estes Energy Solutions là một start-up mới thành lập cách đây khoảng 6 tháng với mục tiêu chế tạo các loại pin điện đa nền tảng, cho phép khách hàng lựa chọn chất liệu, kích thước và mật độ năng lượng đúng với nhu cầu kinh doanh.

Mục tiêu của Estes Energy Solutions là phát triển nền tảng pin "đa nền tảng hóa học" (chemistry-agnostic) và xây dựng năng lực sản xuất tại Mỹ. Tính đến thời điểm hiện tại, tổng số vốn mà Estes huy động được đã vượt 20 triệu USD .

Estes Energy Solutions đặt mục tiêu cung cấp giải pháp pin chi phí hợp lý, có thể mở rộng cho các công ty vận tải. Doanh nghiệp này dự kiến sản xuất các loại pin sử dụng các loại hóa học như natri, sắt, niken với dung lượng từ 28 kWh đến 276 kWh. Giá khởi điểm của sản phẩm này khoảng 150 USD /kWh, mật độ năng lượng đạt 230 Wh/kg và 400 Wh/L.

Điểm nổi bật của loại pin điện mà Estes Energy Solutions cung cấp là không giới hạn chất liệu cấu thành, vốn có thể bị ảnh hưởng bởi chuỗi cung ứng các loại đất hiếm trên toàn cầu.

Điểm nổi bật của Estes là khả năng tùy biến cấu hình pin theo ngân sách và phạm vi hoạt động của khách hàng. Công ty tập trung vào sản xuất và cung ứng trong phạm vi nước Mỹ, yếu tố ngày càng quan trọng trong bối cảnh các chính sách thuế quan mới chuẩn bị được áp dụng.

"Điểm khác biệt của Estes Energy Solutions không chỉ nằm ở công nghệ mà còn ở con người", ông Baris Guzel, Đối tác tại BMW i Ventures nhận xét. "Họ là đội ngũ từng trực tiếp chế tạo các hệ thống pin mật độ cao, an toàn, phục vụ quy mô lớn. Đây là sự kết hợp hiếm có giữa chuyên môn kỹ thuật sâu, tư duy vận hành và khả năng triển khai nhanh chóng. Chúng tôi rất hào hứng được hợp tác cùng họ."

Sản phẩm của start-up này không chỉ ứng dụng riêng cho ngành công nghiệp ôtô, mà còn có thể mở rộng ra nhiều loại phương tiện khác nhờ vào tính linh động trong thiết kế.

Ngoài lĩnh vực ôtô, Estes cũng nhắm đến các ngành đường sắt, hàng hải, hàng không và các phương tiện ngoài đường bộ khác. Khoản đầu tư từ BMW i Ventures sẽ giúp Estes hoàn thiện dây chuyền sản xuất và bắt đầu giao đơn hàng cho khách vào quý IV/2025.

Dù khó có khả năng BMW sẽ lắp pin của Estes vào các mẫu xe hiện tại, thương vụ này phục vụ chiến lược chuỗi cung ứng của hãng. BMW từ lâu đã cam kết tối ưu hóa chuỗi cung ứng, ưu tiên sản xuất và phân phối tại Mỹ. Nếu Estes có thể tạo ra một chuỗi cung ứng pin hoàn toàn trong lãnh thổ Mỹ, điều này sẽ mang lại lợi ích lâu dài cho BMW.

Việc đầu tư vào một doanh nghiệp có trụ sở tại Mỹ vừa giúp BMW "làm đẹp" hồ sơ trước chính quyền của Tổng thống Trump, vừa củng cố mạng lưới đối tác và nguồn cung ứng pin tại Mỹ trong tương lai.

Trong bối cảnh các loại thuế quan mới và chuỗi cung ứng toàn cầu cho pin xe điện ngày càng biến động, BMW đã điều chỉnh lại tốc độ phát triển các mẫu xe điện. Khoản đầu tư vào Estes vừa mang tính chiến lược, vừa giúp hãng giảm sự phụ thuộc vào yếu tố bất định của thị trường, đồng thời củng cố mạng lưới đối tác tại Mỹ trong tương lai.