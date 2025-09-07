BMW iX3 thế hệ mới ra mắt, mở ra kỷ nguyên điện khí hóa 'Neue Klasse'

|
Sau quá trình đầu tư và phát triển dài hạn, BMW đã chính thức ra mắt chiếc BMW iX3 thế hệ mới, mang mã nội bộ NA5. Đây cũng là sản phẩm thương mại đầu tiên được giới thiệu với nền tảng Neue Klasse hoàn toàn mới của Tập đoàn BMW.
Khác với chiếc BMW iX3 thế hệ trước, vốn chia sẻ chung khung gầm với phiên bản sử dụng động cơ đốt trong G08, chiếc BMW iX3 này không chia sẻ chung nền tảng với chiếc BMW X3 thế hệ mới, vốn mang mã nội bộ G45.
Tại thời điểm này, BMW chỉ giới thiệu duy nhất phiên bản iX3 50 xDrive và iX3 50 xDrive M Sport. Theo một số nguồn tin, hãng cũng có kế hoạch ra mắt phiên bản BMW iX3 40 với hệ dẫn động cầu sau trong tương lai.
Về ngoại hình, chiếc xe được lấy cảm hứng từ bản concept BMW Vision Neue Klasse X, vốn được giới thiệu lần đầu tại Hội nghị thường niên Tập đoàn BMW 2024.
Cụm đèn mắt kép truyền thống của BMW đã được biến tấu thành 2 đường viền LED dạng móc câu, kết nối trực tiếp với lưới tản nhiệt quả thận thế hệ mới với bề ngang mỏng hơn và tích hợp đèn viền trang trí như trên bản concept của năm ngoái.
Mẫu SUV thuần điện này có kích thước tổng thể 4.782 x 1.895 x 1.635 mm, trục cơ sở dài 2.897 mm. Do đó, xe có chiều dài tổng thể hơn BMW X3 sử dụng động cơ đốt trong khoảng 27 mm, trục cơ sở dài hơn 32 mm.
Xe được trang bị bộ mâm khí động học 20 inch với khoảng sáng gầm tiêu chuẩn 176 mm. Với chế độ Off-road, hệ thống treo khí nén giúp tăng khoảng sáng gầm lên mức 400 mm.
Phần đuôi của mẫu SUV này cũng được thay đổi hoàn toàn. Thay vì thiết kế dạng chữ L truyền thống, cụm đèn hậu LED của iX3 được thiết kế kéo dài, kết nối với logo BMW.
So với bản concept trước đó, nội thất của BMW iX3 thế hệ mới gần như giữ nguyên ngôn ngữ thiết kế ban đầu với BMW Panoramic iDrive, định nghĩa lại trải nghiệm lái mới.
Thay vì bảng đồng hồ taplo kỹ thuật số, người lái sẽ quan sát trực tiếp vào BMW Panoramic Vision, bố trí kéo dài theo bề ngang kính chắn gió trước, kết hợp cùng hệ thống hiển thị thông tin trên kính chắn gió 3 chiều hoàn toàn mới.
Ghế ngồi được bọc các chất liệu thân thiện với môi trường như Econeer, Veganza hay M PerformTex, hoặc cao cấp hơn là da Merino/M PerformTex.
Bệ tay trung tâm được thiết kế tinh gọn cùng những phím cơ và cần số dạng lẫy. Xe cũng được trang bị bệ sạc không dây dành cho 2 điện thoại với cổng USB-Type C.
Mẫu SUV thuần điện này được trang bị cửa sổ lớn, tùy chọn cửa sổ trời Panorama với kính điều hòa giúp không gian nội thất ngập tràn trong ánh sáng.
Mặc dù sở hữu bộ pin dung lượng lớn, khoang hành lý của BMW iX3 thế hệ mới có dung tích tiêu chuẩn 520 L, và có thể tăng lên 1.750 L khi gập tựa lưng hàng ghế thứ hai xuống.
BMW iX3 50 xDrive được trang bị công nghệ BMW eDrive thế hệ thứ 6, gồm 2 động cơ điện tại cầu trước và cầu sau, vốn có hiệu suất lần lượt là 167 mã lực/255 Nm và 326 mã lực/435 Nm.
Nhờ vào cơ cấu này, mẫu SUV thuần điện có công suất tối đa 469 mã lực và mô-men xoắn cực đại 645 Nm. Với hộp số đơn cấp và hệ dẫn động AWD, xe có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 4,9 giây, tốc độ tối đa giới hạn ở 210 km/h.
Đi kèm là bộ pin Lithium-ion dung lượng 108,7 kWh hỗ trợ công suất sạc tối đa 400 kW, giúp xe đầy pin từ 10% lên 80% chỉ trong 21 phút. Với 10 phút sạc, iX30 50 xDrive có thể di chuyển thêm khoảng 309 - 372 km.
Với nền tảng Neue Klasse, xe được trang bị phần mềm quản lý "Heart of Joy", bao gồm các tính năng như cân bằng điện tử DSC kết hợp ABS, chức năng kiểm soát độ bám DTC, hỗ trợ phanh khi vào cua CBC, kiểm soát xuống dốc HDC...
Với thiết kế đặc biệt này, BMW iX3 có chỉ số cản gió Cd đạt 0,24. Mặc dù có khối lượng lên đến 2.285 kg theo tiêu chuẩn DIN, xe có quãng đường di chuyển tối đa từ 679 đến 805 km.
Tại thời điểm ra mắt chiếc iX3 hoàn toàn mới, hãng xe sang đến từ Đức cũng hé lộ thiết kế phiên bản thương mại của mẫu sedan thuần điện BMW i3, vốn được phát triển trên concept Vision Neue Klasse và sẽ sớm ra mắt trong thời gian gần.
