BMW iX3 thế hệ mới ra mắt, mở ra kỷ nguyên điện khí hóa 'Neue Klasse'

Tại thời điểm ra mắt chiếc iX3 hoàn toàn mới, hãng xe sang đến từ Đức cũng hé lộ thiết kế phiên bản thương mại của mẫu sedan thuần điện BMW i3, vốn được phát triển trên concept Vision Neue Klasse và sẽ sớm ra mắt trong thời gian gần.