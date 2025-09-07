BMW kỳ vọng hồi sinh tại Trung Quốc nhờ dòng xe điện 'Neue Klasse'

BMW đặt cược vào các dòng xe điện mới dựa trên nền tảng Neue Klasse để giành lại thị phần tại Trung Quốc sau khi doanh số sụt giảm mạnh trong thời gian vừa qua.

Tại IAA Mobility 2025 được tổ chức tại Munich (Đức), BMW đã chính ra mắt chiếc iX3 hoàn toàn mới, vốn được phát triển trên nền tảng Neue Klasse mà thương hiệu đã đầu tư nghiên cứu trong suốt thời gian qua.

Ban lãnh đạo của Tập đoàn BMW kỳ vọng chiếc iX3 hoàn toàn mới nói riêng, cũng như các dòng xe phát triển từ nền tảng Neue Klasse nói chung, sẽ vực dậy doanh số của hãng tại nhiều thị trường, trong đó có Trung Quốc.

Giám đốc Tài chính của Tập đoàn BMW, ông Walter Mertl, chia sẻ với Reuters: "Chúng tôi hoàn toàn tự tin về sức cạnh tranh của mẫu xe này. Khi dải sản phẩm Neue Klasse ngày càng được mở rộng, chúng tôi kỳ vọng doanh số tại thị trường Trung Quốc sẽ sớm tăng trưởng trở lại".

Giống như nhiều hãng xe châu Âu khác, BMW đã gặp khó khăn tại Trung Quốc do sự cạnh tranh khốc liệt từ các thương hiệu nội địa cùng tác động tiêu cực từ khủng hoảng bất động sản, khiến tầng lớp khách hàng giàu có hạn chế chi tiêu cho xe sang. Trong nửa đầu năm 2025, doanh số của BMW tại Trung Quốc giảm tới 15,5%.

Tuy nhiên, ông Walter Mertl khẳng định ông "không lo ngại" về triển vọng khi dải sản phẩm tương lai sẽ được bổ sung các mẫu xe hoàn toàn mới. Vừa qua, hãng đã chính thức trình làng mẫu BMW iX3 thế hệ mới, dự kiến ra mắt thị trường Trung Quốc vào giữa năm 2026.

Một trong những lợi thế lớn của BMW là chi phí pin của nền tảng Neue Klasse thấp hơn từ 40% đến 50% so với thế hệ hiện tại. Theo ông Mertl, yếu tố này giúp tập đoàn có thể đạt "biên độ lợi nhuận tương đương" với xe trang bị động cơ đốt trong ngay từ năm 2026.

BMW kỳ vọng biên độ lợi nhuận trước thuế của năm 2025 đạt từ 5% đến 7%, trước khi nâng mục tiêu lên mức 8% đến 10% trong các năm tiếp theo. Hãng cũng lên kế hoạch loại bỏ dần các dòng xe cũ vào cuối thập kỷ này để nhường chỗ cho thế hệ Neue Klasse. Trong một bài phỏng vấn, CEO Oliver Zipse cho biết tập đoàn đã đầu tư hơn 10 tỷ Euro trong vòng 5 năm qua cho nền tảng này.

Bên cạnh Trung Quốc, BMW cũng phải đối mặt với thách thức từ chính sách thuế tại Mỹ, nơi hãng đặt nhà máy sản xuất lớn nhất thế giới BMW Spartanburg. Ông Walter Mertl cho biết các mức thuế nhập khẩu sẽ khiến biên lợi nhuận của BMW giảm 1,25% trong năm 2025.

Bên cạnh biên độ lợi nhuận được cải thiện nhờ vào Neue Klasse, BMW cũng hy vọng thỏa thuận thuế quan giữa Mỹ và châu Âu sẽ tác động tích cực với giá các mẫu xe của tập đoàn trong thời gian tới.

Liên minh châu Âu đang lên kế hoạch loại bỏ thuế đối với hàng hóa công nghiệp nhập khẩu từ Mỹ, đổi lại mức thuế nhập khẩu ôtô châu Âu vào Mỹ giảm xuống còn 15% so với mức 27,5% hiện nay. Các nhà sản xuất ôtô hy vọng chính sách này sẽ được áp dụng hồi tố từ ngày 1/8. Với mức đầu tư "khủng", nền tảng Neue Klasse được kỳ vọng sẽ mở ra một chương mới trong quá trình phát triển của thương hiệu.