BMW M850i Edition M Heritage - Lời chia tay biểu tượng 8 Series

  • Thứ bảy, 16/8/2025 13:39 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

BMW M850i Edition M Heritage là phiên bản mang phong cách retro của 8 Series trước khi dòng xe này ngừng phân phối tại Mỹ.

Trong số những mẫu xe sẽ dừng phân phối tại Mỹ kể từ năm 2026, BMW 8 Series có lẽ là một trong những thiết kế gây tiếc nuối nhất. Sau M8, BMW cũng có kế hoạch đưa dòng xe này ra khỏi danh mục sản phẩm trong thời gian tới.
Nhằm tri ân cho mẫu xe biểu tượng này, hãng đã giới thiệu chiếc BMW M850i Edition M Heritage như một lời chia tay đến với những tín đồ tốc độ tại một số thị trường.
Phiên bản đặc biệt này được phát triển trên cấu hình Gran Coupe, lấy cảm hứng từ chiếc 8 Series E31 thế hệ đầu tiên, vốn được sản xuất từ năm 1989 đến năm 1999.
Đi kèm là các phối màu ngoại thất cổ điển như đỏ Bright Red, xanh Mauritius Blue, đen Cosmos Black, xanh Oxford Green và tím Daytona Violet. Khách hàng cũng có thể lựa chọn màu sơn cá nhân hóa BMW Individual Edition M Heritage.
Xe được trang bị tiêu chuẩn bộ mâm 5 chấu kép 2 tông màu tương phản Stye 895M kích thước 20 inch, cùm phanh M Sport màu đen được trang trí logo M.
Tùy chọn cao cấp khác trên phiên bản kỷ niệm Edition M Heritage là nóc xe được làm từ sợi carbon trọng lượng nhẹ, tô điểm với dải tem đua 3 màu đặc trưng của BMW M.
Nội thất của BMW M850i Edition M Heritage được thửa riêng với bộ ghế M Sport bọc da Merino và Alcantara BMW Individual, kết hợp các đường chỉ may hình kim cương
Tựa tay trung tâm được ốp sợi carbon nhám với huy hiệu "M850i Edition M Heritage 1/500". Chất liệu Alcantara cũng được sử dụng trên bảng taplo, trần xe và tapi cửa.
BMW M850i Edition M Heritage vẫn được trang bị động cơ V8 twin-turbo dung tích 4.4L, sản sinh công suất tối đa 530 mã lực và mô-men xoắn cực đại 750 Nm.
Đi kèm với động cơ này vẫn là hộp số 8 cấp Steptronic và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian xDrive. Theo thông tin từ nhà sản xuất, M850i có khả năng tăng tốc từ 0 lên 97 km/h trong 3,9 giây, tốc độ tối đa giới hạn ở 250 km/h.
Xe cũng được bổ sung nhiều trang bị vận hành và tiện nghi như cần số và phím xoay iDrive được làm từ pha lê, hệ thống âm thanh cao cấp Bowers & Wilkins Diamond Surround, gói hỗ trợ lái Driving Assistance Professional...
BMW M850i Edition M Heritage sẽ được trưng bày tại Pebble Beach Concours D'elegance trong tuần lễ Monterey Car Week 2025, cũng là nơi mà dòng 8 Series thế hệ thứ hai ra mắt vào năm 2018.

Tại Mỹ, mức giá của phiên bản di sản giới hạn 500 chiếc này từ 130.400 USD, cao hơn 23.000 USD so với chiếc BMW M850i Gran Coupe tiêu chuẩn. Những chiếc đầu tiên sẽ được bàn giao cho khách hàng kể từ tháng 11/2025.

Việt Hà

Ảnh: BMW

