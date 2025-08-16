BMW M850i Edition M Heritage - Lời chia tay biểu tượng 8 Series

Trong số những mẫu xe sẽ dừng phân phối tại Mỹ kể từ năm 2026, BMW 8 Series có lẽ là một trong những thiết kế gây tiếc nuối nhất. Sau M8, BMW cũng có kế hoạch đưa dòng xe này ra khỏi danh mục sản phẩm trong thời gian tới.