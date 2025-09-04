BMW Motorrad Vision CE - xe điện 2 bánh có dây an toàn, tự cân bằng

|
BMW Group vừa ra mắt mẫu concept BMW Motorrad Vision CE độc đáo, thể hiện tầm nhìn về tương lai của phương tiện hai bánh thuần điện trong môi trường đô thị.
|
Chiếc xe được lấy cảm hứng từ dòng scooter BMW C1, vốn được sản xuất từ năm 2000 đến năm 2002, và đặc biệt là bản concept thuần điện BMW C1-E ra mắt năm 2009.
|
Về ngoại hình, BMW Motorrad Vision CE có thiết kế khá tương đồng với các mẫu xe điện của BMW Motorrad như chiếc CE 02 hay CE 04.
|
Tuy nhiên, điểm khác biệt rõ rệt nhất là thiết kế phần khung cỡ lớn "Cage" tương tự đàn anh C1. Được làm từ chất liệu hợp kim và composite, cơ cấu này cho phép người lái không cần phải sử dụng nón bảo hiểm hay giáp bảo vệ.
|
Đặc biệt hơn, xe được trang bị một ghế ngồi với tựa lưng và dây đai an toàn tương tự ôtô, giúp cố định người lái trong mọi tình huống, ngay cả trường hợp xe lật ngang.
|
Thiết kế đặc trưng này mang đến cảm giác lái khác biệt khi chân người lái hướng về phía trước, tạo tư thế thoải mái, thư giãn và gợi liên tưởng đến phong cách ngồi trên một chiếc scooter hiện đại hơn là xe máy truyền thống.
|
Một điểm nổi bật khác của BMW Motorrad Vision CE là chức năng thăng bằng, cho phép xe tự cân bằng hoàn toàn khi đứng yên và người lái không cần chống chân.
|
Về ngoại hình, phiên bản ra mắt của BMW Motorrad Vision CE sử dụng tông màu trắng nhám và đen tương phản, với bề mặt nhôm phủ mang đến độ hoàn thiện cuốn hút.
|
Thông số vận hành và các tính năng được hiển thị trên màn hình TFT hiện đại, với kích thước tương tự màn hình 10,25 inch của mẫu xe điện BMW CE 04.
|
Tuy vậy, thông số vận hành của mẫu concept tương lai vẫn chưa được công bố. Trước đó, CE 04 được trang bị bộ pin điện dung lượng 8,9 kWh, có khả năng sạc đầy 20% đến 80% trong 45 phút với nguồn sạc nhanh công suất 6,9 kW.
|
Nhờ kích thước nhỏ gọn, mẫu xe điện này dễ dàng di chuyển trong không gian đô thị chật hẹp và thích ứng linh hoạt với nhiều tình huống giao thông khác nhau.
|
Nhờ bộ khung 'Cage' đặc biệt, người dùng có thể tùy biến chiếc xe theo nhiều phong cách cá nhân mà vẫn đảm bảo yếu tố an toàn.
|
BMW Motorrad Vision CE sẽ chính thức được trình làng đến khách hàng và giới truyền thông tại sự kiện IAA Mobility 2025 tại Munich, Đức. Hãng vẫn chưa có kế hoạch ra mắt phiên bản thương mại của mẫu concept ấn tượng này.
Sách hay đọc trên xe
Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.