BMW XM gặp khó tại Bắc Mỹ

Doanh số mẫu SUV hiệu năng cao giảm gần 31% trong quý III, còn tổng lượng tiêu thụ của BMW tại Bắc Mỹ thấp hơn 5.740 xe so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo Motor1, BMW XM đang phải trải qua giai đoạn khó khăn kể từ khi bắt đầu được sản xuất vào tháng 12/2022. Mẫu SUV hiệu năng cao sở hữu doanh số không mấy khả quan và xu hướng này tiếp tục nối dài sang quý III/2024.

Cụ thể, doanh số BMW XM tại Bắc Mỹ trong giai đoạn tháng 7-9 đạt 307 xe, giảm gần 31% so với lượng tiêu thụ 443 xe ở cùng kỳ năm ngoái.

Cũng trong quý III, BMW bán được 543 xe Z4 cho khách hàng khu vực Bắc Mỹ, tăng trưởng 64% so với năm ngoái. Như vậy, doanh số BMW XM đã thấp hơn so với mẫu xe thể thao mui trần 2 chỗ, phân khúc thường sở hữu lượng tiêu thụ không quá ấn tượng do tệp khách hàng đặc thù.

Chuyên trang Motor1 cho biết doanh số nhóm ôtô du lịch của BMW tại Bắc Mỹ giảm 5% trong quý III. Doanh số SUV giảm 8,5% còn lượng tiêu thụ ôtô thương hiệu MINI đã giảm đến 33% so với cùng kỳ năm ngoái.

Dòng sản phẩm 3-Series của BMW vừa có bản cập nhật gần đây nhưng doanh số cũng giảm 13,7%. Theo Motor1, đây không phải là tín hiệu tích cực với BMW.

Toàn bộ ôtô thương hiệu MINI tại Bắc Mỹ giảm doanh số trong quý III. Ảnh: MINI.

Nhìn chung, tổng doanh số của BMW trong quý III giảm 2,1% so với cùng kỳ năm ngoái, tương đương khoảng chênh lệch 5.740 xe.

Một số dòng xe vẫn tăng trưởng tốt, chẳng hạn BMW 5-Series (tăng 44,7%), BMW 2-Series (tăng 25,6%) hay BMW X4 cũng tăng trưởng doanh số 41,8% so với quý III/2024.

Ở chiều hướng ngược lại, toàn bộ sản phẩm trong dòng xe thương hiệu MINI tại Bắc Mỹ đều giảm doanh số. Trong đó, MINI Countryman có mức sụt giảm lớn nhất, doanh số thấp hơn 16,4% so với cùng kỳ năm ngoái.