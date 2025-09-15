BMW Z4 thế hệ mới mang thiết kế Neue Klasse sẽ như thế nào?

BMW Z4 là dòng xe thể thao roadster độc đáo đến từ Đức, với khởi điểm là chiếc Z1, Z3 và Z8. Tính tới thời điểm hiện tại, BMW Z4 đã trải qua 3 thế hệ kéo dài từ năm 2002 cho đến hiện tại, chưa bao gồm các mẫu BMW Z ở trên.