BMW Z4 thế hệ mới mang thiết kế Neue Klasse sẽ như thế nào?

  • Thứ hai, 15/9/2025 07:36 (GMT+7)
  • 31 phút trước

Mặc dù kế hoạch ra mắt thế hệ mới khó được thông qua, BMW Z4 mang thiết kế Neue Klasse vẫn được cộng đồng mê xe đón nhận.

bmw, neue klasse, bmw neue klasse, bmw z4, z4, z4 neue klasse, ix3, bmw ix3, bmw z8, bmw z3, bmw z1, roadster, toyota, toyota supra, supra, gr supra, toyota gr supra anh 1

BMW Z4 là dòng xe thể thao roadster độc đáo đến từ Đức, với khởi điểm là chiếc Z1, Z3 và Z8. Tính tới thời điểm hiện tại, BMW Z4 đã trải qua 3 thế hệ kéo dài từ năm 2002 cho đến hiện tại, chưa bao gồm các mẫu BMW Z ở trên.
bmw, neue klasse, bmw neue klasse, bmw z4, z4, z4 neue klasse, ix3, bmw ix3, bmw z8, bmw z3, bmw z1, roadster, toyota, toyota supra, supra, gr supra, toyota gr supra anh 2

Với chiếc iX3 hoàn toàn mới, BMW chính thức giới thiệu ngôn ngữ thiết kế đột phá Neue Klasse đến công chúng. Nhà thiết kế Luca Serafini cũng đã áp dụng phong cách này để tạo nên diện mạo cho thế hệ mới cho BMW Z4.
bmw, neue klasse, bmw neue klasse, bmw z4, z4, z4 neue klasse, ix3, bmw ix3, bmw z8, bmw z3, bmw z1, roadster, toyota, toyota supra, supra, gr supra, toyota gr supra anh 3

Phần đầu xe sở hữu cụm đèn pha LED cách điệu, vốn chỉ còn 2 dải LED độc lập thay vì cụm mắt kép thường thấy. Chi tiết này kết nối với lưới tản nhiệt cỡ nhỏ với dải đen đặc trưng của thiết kế Neue Klasse.
bmw, neue klasse, bmw neue klasse, bmw z4, z4, z4 neue klasse, ix3, bmw ix3, bmw z8, bmw z3, bmw z1, roadster, toyota, toyota supra, supra, gr supra, toyota gr supra anh 4

Cản trước được thiết kế cứng cáp hơn, trong khi nắp capo kéo dài và vuốt đều theo chiều dọc. Thân xe cũng được thiết kế tối giản với 1 đường gân nổi và tay nắm cửa ẩn.
bmw, neue klasse, bmw neue klasse, bmw z4, z4, z4 neue klasse, ix3, bmw ix3, bmw z8, bmw z3, bmw z1, roadster, toyota, toyota supra, supra, gr supra, toyota gr supra anh 5

Sau 2 năm ngừng sản xuất, BMW Z4 thế hệ thứ ba được ra mắt vào năm 2018, là kết quả của sự hợp giác giữa BMW và Toyota. Đây có thể được xem là "phiên bản mui trần" của chiếc Toyota GR Supra khi chia sẻ nhiều công nghệ và thiết kế.
bmw, neue klasse, bmw neue klasse, bmw z4, z4, z4 neue klasse, ix3, bmw ix3, bmw z8, bmw z3, bmw z1, roadster, toyota, toyota supra, supra, gr supra, toyota gr supra anh 6

Tuy nhiên, với doanh số ngày càng giảm sút, BMW Z4 cũng như nhiều mẫu xe mui trần khác của thương hiệu đang dần bị thay thế bởi các mẫu crossover hay xe thuần điện. Một nguồn tin cho biết Z4 sẽ dừng sản xuất vào cuối tháng 5/2026.
bmw, neue klasse, bmw neue klasse, bmw z4, z4, z4 neue klasse, ix3, bmw ix3, bmw z8, bmw z3, bmw z1, roadster, toyota, toyota supra, supra, gr supra, toyota gr supra anh 7

Mặc dù thế hệ mới của dòng xe thể thao này khó có thể được giới thiệu trong tương lai gần, giới đam mê tốc độ vẫn rất mong chờ sự xuất hiện của chiếc BMW Z4 thế hệ mới mang phong cách Neue Klasse đương đại này.

Việt Hà

Ảnh: lsdesignsrl

