Bộ ảnh tình tứ của cặp đôi 'trai tài gái giỏi' làng thể thao Việt Nam

Hot girl bắn cung Đỗ Thị Ánh Nguyệt kỷ niệm 1 năm hẹn hò với VĐV cầu lông Lê Đức Phát bằng loạt ảnh tình tứ, thu hút sự chú ý mạng xã hội.

Sáng 19/8, hot girl bắn cung Đỗ Thị Ánh Nguyệt đăng tải loạt ảnh kỷ niệm tròn một năm yêu nhau cùng bạn trai - VĐV cầu lông Lê Đức Phát. Bộ ảnh nhanh chóng thu hút sự chú ý, nhận hàng trăm lượt thích và bình luận chỉ sau vài giờ xuất hiện trên mạng xã hội.

"1 năm yêu nhau, trình cãi nhau lên level max nhưng trình làm hòa cũng đỉnh luôn", Ánh Nguyệt hài hước chia sẻ trên trang cá nhân.

Ngay dưới phần bình luận, nhiều người gửi lời chúc mừng và bày tỏ sự ngưỡng mộ trước chuyện tình đẹp của cặp đôi: "Chúc hai em hạnh phúc", "Hai anh chị rất đẹp đôi ạ. Cầu lông và bắn cung".

Loạt ảnh tình tứ của Ánh Nguyệt và Đức Phát.

Trong loạt ảnh, cả hai chọn concept chụp mang tính đời thường, gần gũi, lấy bối cảnh căn bếp và phòng khách quen thuộc. Màu sắc chủ đạo là tone sáng, tự nhiên với điểm nhấn từ hoa quả, món ăn, tạo cảm giác tươi mới và trẻ trung.

Trang phục giản dị với áo thun trắng, quần jeans đôi đồng điệu, giúp cả hai toát lên sự thoải mái và ăn ý. Ánh Nguyệt nữ tính trong chiếc áo hai dây tinh tế, trong khi bạn trai chọn phong cách basic khỏe khoắn.

Đỗ Thị Ánh Nguyệt (sinh năm 2001) là một trong những tài năng sáng giá của bắn cung Việt Nam. Cô từng tham dự hai kỳ Thế vận hội liên tiếp: Olympic Tokyo 2020 và Olympic Paris 2024. Tại Paris, Ánh Nguyệt đạt 648 điểm ở vòng loại cá nhân cung 1 dây nữ, xếp hạng 37/64, đồng thời giành nhiều huy chương tại các kỳ SEA Games.

Lê Đức Phát (sinh năm 1998) hiện là tay vợt cầu lông số một Việt Nam. Anh từng vô địch nhiều giải đấu quốc nội, giành thành tích ở các giải quốc tế và được giao trọng trách cầm cờ cho đoàn Thể thao Việt Nam trong lễ khai mạc Olympic Paris 2024.

Sau kỳ Thế vận hội này, cả hai bắt đầu công khai tình cảm. Tháng 9/2024, Ánh Nguyệt và Đức Phát chính thức xác nhận mối quan hệ trên mạng xã hội, trở thành cặp đôi được người hâm mộ thể thao đặc biệt quan tâm.

Ảnh đời thường của cặp đôi.