Bò biển Dugong chết trôi dạt vào bờ Côn Đảo

  • Thứ tư, 20/8/2025 05:22 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Chiều 19/8, một cá thể bò biển (còn gọi là cá cúi, Dugong) được phát hiện chết trôi dạt vào bờ biển gần bãi Lò Vôi (đặc khu Côn Đảo, TP.HCM).

Cá thể bò biển được phát hiện ở Côn Đảo chiều 19/8. Ảnh: P. N.

Sau khi phát hiện ra vụ việc, người dân địa phương đã liên hệ cho Vườn Quốc gia Côn Đảo đến tiếp nhận. Anh Phùng Hoàng, nhân viên VQG Côn Đảo, cho biết cá thể này đã được đưa về để kiểm tra và làm rõ nguyên nhân tử vong và xử lý thành tiêu bản.

"Chúng tôi tiến hành kiểm tra xem liệu bò biển có bị tác động bên ngoài, như bị chân vịt tàu thuyền cắt trúng, nuốt phải rác thải hay gặp yếu tố khác tác động khiến nó chết hay không. Sau khi kiểm tra sơ bộ, chúng tôi sẽ lấy mẫu để gửi cho Viện Hải dương học để phân tích nội tạng và thức ăn trong dạ dày nhằm xác định có chứa độc tố hay rác thải không", anh nói. Cá thể Dugong sau đó sẽ được xử lý làm tiêu bản.

Bo bien Con Dao anh 1Bo bien Con Dao anh 2

Cá thể này đã được VQG Côn Đảo tiếp nhận nghiên cứu, xử lý. Ảnh: P. N.

Thời gian gần đây, bò biển Dugong liên tục được người dân và du khách ghi nhận xuất hiện tại vùng biển vịnh Côn Sơn, gần trung tâm Côn Đảo.

Bò biển Dugong (tên khoa học Dugong dugon) là loài thú biển thuộc họ cá cúi, nằm trong nhóm sắp nguy cấp theo Sách đỏ của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) năm 2023. Tại Việt Nam, chúng phân bố chủ yếu ở vùng biển Côn Đảo (TP.HCM) và Phú Quốc, nơi có thảm cỏ biển phát triển.

Linh Huỳnh

  • Côn Đảo

    Côn Đảo

    Côn Đảo là một quần đảo ở ngoài khơi bờ biển Nam Bộ và cũng là huyện trực thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Côn Đảo cách thành phố Vũng Tàu 97 hải lý theo đường biển. Nơi gần Côn Đảo nhất là xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng, cách 40 hải lý. Quần đảo gồm mười sáu hòn đảo với tổng diện tích đất nổi là 76 km², trong đó đảo lớn nhất là đảo Côn Sơn. Điểm cao nhất của quần đảo là đỉnh núi Thánh Giá trên đảo Côn Sơn (577 m).

    Bạn có biết: Tạp chí "Travel + Leisure" và "Lonely Planet" từng xếp Côn Đảo vào danh sách những đảo bí ẩn và tốt nhất thế giới, đồng thời ca ngợi Côn Đảo là "thiên đường thiên nhiên với những cánh rừng rậm rạp, làn nước màu ngọc bích".

    • Diện tích: 76 km²
    • Dân số: 8.360
    • Vùng: Đông Nam Bộ

