Bỏ bữa sáng nhưng uống cà phê mỗi ngày, điều gì xảy ra?

Nhiều người thường uống một ly cà phê rồi mới ăn sáng hoặc thậm chí bỏ qua bữa ăn này. Tuy nhiên, thói quen này có thể gây hại cho sức khỏe cần loại bỏ.

Uống cà phê khi chưa ăn sáng là thói quen không hề tốt cho sức khỏe. Ảnh: Freepik.

Bắt đầu ngày mới bằng một ly cà phê là thói quen phổ biến của nhiều người. Ngoài tác dụng giúp tỉnh táo, cà phê còn được cho là cải thiện tâm trạng, hỗ trợ chức năng não, góp phần kiểm soát cân nặng và thậm chí có thể giảm nguy cơ mắc tiểu đường type 2, bệnh tim hay Alzheimer.

Tuy vậy, thực tế có không ít người bỏ qua bữa sáng, thay vào đó chỉ uống cà phê để lấy lại sự tỉnh táo. Thói quen này có thể khiến cơ thể chịu nhiều tác động bất lợi, bởi uống cà phê khi bụng rỗng dễ gây hại nhiều hơn là mang lại lợi ích.

Tăng nguy cơ mất nước

Theo trang Health Shots, caffeine có tác dụng lợi tiểu, thúc đẩy quá trình bài tiết nước tiểu và làm tăng nguy cơ mất nước. Khi uống cà phê lúc chưa ăn sáng, tình trạng này có thể nghiêm trọng hơn do cơ thể vốn đã thiếu dịch sau một đêm dài. Nếu không bổ sung đủ nước trong ngày, mất nước dễ dẫn đến đau đầu, chóng mặt, mệt mỏi, từ đó ảnh hưởng đến sức khỏe và tinh thần.

Rối loạn tiêu hóa

Theo Insider, cà phê, dù có caffeine hay không caffeine, đều kích thích quá trình sản xuất axit dạ dày. Khi dạ dày không có thức ăn, không có gì để tiêu hóa lượng axit đó, nên axit có thể bắt đầu tác động lên niêm mạc dạ dày.

Uống cà phê khi bụng đói có thể làm tăng tác dụng kích thích. Tính axit này khiến bạn bị ợ nóng và khó tiêu nghiêm trọng, thậm chí loét dạ dày cũng có thể xảy ra.

Tăng căng thẳng

Uống cà phê khi bụng đói, hoặc vào sáng sớm trước khi ăn sáng, có thể làm tăng nồng độ cortisol trong cơ thể. Ngay từ khi bạn mở mắt vào buổi sáng, cơ thể đã bắt đầu tiết ra cortisol, loại hormone chịu trách nhiệm điều chỉnh phản ứng miễn dịch, quá trình trao đổi chất và phản ứng với căng thẳng.

Việc kích thích sản xuất cortisol bằng caffeine vào thời điểm nó đã đạt mức cao nhất sẽ chỉ khiến căng thẳng gia tăng. Thực tế, một số chuyên gia khuyên bạn nên uống cà phê vào giữa buổi sáng hoặc đầu giờ chiều để tăng cường sự tỉnh táo mà không làm tăng mức độ căng thẳng.

Uống cà phê hàng ngày sẽ mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nếu uống đúng cách. Ảnh: Prevention.

Tăng đột biến đường huyết

Uống cà phê, đặc biệt cà phê sữa hoặc thêm nhiều đường, khi bụng đói cũng có thể làm thay đổi lượng đường trong máu, do caffeine gây ra sự tăng đột biến đường huyết tạm thời. Nếu không ăn sáng để ổn định đường huyết, sự tăng đột biến này dẫn đến giảm đường huyết đột ngột, có khả năng dẫn đến mệt mỏi, đói và cáu kỉnh.

Trong một số trường hợp, những đợt tăng đột biến này gây ra vấn đề cho người mắc bệnh tiểu đường hoặc các rối loạn liên quan đến đường huyết.

Các vấn đề dinh dưỡng

Một nghiên cứu của Khoa Y, Đại học Thành phố Yokohama (Nhật Bản) cho thấy, cà phê có thể thúc đẩy quá trình “làm rỗng dạ dày”, tức là đẩy thức ăn ra khỏi dạ dày nhanh hơn bình thường. Điều này khiến thức ăn không có đủ thời gian để được tiêu hóa và hấp thụ trọn vẹn trong ruột, lâu dài có thể dẫn đến thiếu hụt vitamin và khoáng chất. Đáng chú ý, tác động này không chỉ đến từ caffeine; ngay cả cà phê decaf (đã khử caffeine) cũng gây ảnh hưởng tương tự.

Đặc biệt, cà phê đẩy nhanh quá trình đào thải chất lỏng ra khỏi cơ thể qua thận, gây ra tình trạng đi tiểu thường xuyên. Điều này khiến thận không có đủ thời gian để hấp thụ canxi, magiê, kẽm hoặc các khoáng chất quan trọng khác.

Uống cà phê khi bụng đói không phải là thói quen tốt cho sức khỏe, đặc biệt nếu uống thường xuyên. Các tác dụng phụ của thói quen này có thể từ khó chịu nhẹ đến các rối loạn dạ dày và chuyển hóa thực sự.

Vì vậy, để tránh những tác dụng phụ trên, tốt nhất bạn nên thưởng thức tách cà phê buổi sáng cùng với bữa sáng cân bằng (bao gồm protein, chất xơ và chất béo). Điều này có thể giúp bảo vệ thành dạ dày hiệu quả. Ăn sáng trước, sau đó uống cà phê sau để tránh tất cả các tác dụng phụ tiêu cực.