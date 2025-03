Bỏ công an huyện, học sinh thi trường công an đăng ký sơ tuyển ở đâu?

Theo đại diện Cục Đào tạo, Bộ Công an, công an cấp xã sẽ tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển của thí sinh.

Thiếu tá Triệu Thành Đạt, chuyên viên chính Cục Đào tạo, Bộ Công an. Ảnh: Ngọc Bích.

Chia sẻ tại Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2025 diễn ra tại Đại học Bách khoa Hà Nội ngày 16/3, thiếu tá Triệu Thành Đạt, chuyên viên chính Cục Đào tạo, Bộ Công an, cho biết công an cấp xã sẽ tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển của thí sinh.

Các em sẽ đến trụ sở công an xã, phường (nơi đăng ký thường trú) để đăng ký. Cán bộ công an cấp xã sẽ hướng dẫn học sinh viết hồ sơ, khai lý lịch, kiểm tra các điều kiện để dự tuyển vào trường công an nhân dân.

Thay đổi này được đưa ra trong bối cảnh từ ngày 1/3, ngành công an được tổ chức lại theo mô hình ba cấp: Bộ Công an, công an tỉnh và công an xã. 694 đơn vị công an cấp huyện và gần 6.000 đội trực thuộc chấm dứt hoạt động.

Trước đây, học sinh thi vào trường công an sẽ nộp hồ sơ đăng ký tại công an huyện. Công an cấp huyện kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, thu lệ phí theo quy định; thẩm tra về tiêu chuẩn, điều kiện của người đăng ký dự thi... Hiện tại, công an cấp xã sẽ hoàn thiện thủ tục sơ tuyển cho thí sinh.

Về lịch trình tuyển sinh, ông Đạt lưu ý có hai mốc quan trọng thí sinh cần lưu ý. Cụ thể, trước ngày 15/4, thí sinh phải đăng ký dự tuyển vào các trường. Sau ngày 15/4, công an tỉnh sẽ tổ chức sơ tuyển, kiểm tra sức khoẻ cho người đăng ký dự thi vào các trường công an, hoàn thiện trước ngày 30/5.

Cũng theo ông Đạt, năm nay, các trường công an dự kiến tuyển sinh theo 3 phương thức.

Trong đó, phương thức 1 là xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GD&ĐT.

Phương thức 2 là xét kết hợp bài thi đánh giá của Bộ Công an với chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế. Bộ Công an yêu cầu thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế tương đương IELTS (Academic) đạt từ 5.5 trở lên. Mức này thấp hơn so với mức 7.5 IELTS của năm ngoái nhằm mở rộng nguồn tuyển.

Phương thức 3 là xét tuyển kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT của Bộ GD&ĐT với bài thi đánh giá tuyển sinh của Bộ Công an.

Năm nay, Bộ Công an đổi cấu trúc đề thi đánh giá năng lực. Bài thi gồm 3 phần: Tự luận bắt buộc, trắc nghiệm bắt buộc và trắc nghiệm tự chọn. Thí sinh làm bài trong 180 phút, tổng điểm 100.

Phần Tự luận bắt buộc sẽ gồm một câu Văn nghị luận xã hội với tổng điểm tối đa là 25 điểm.

Phần Trắc nghiệm bắt buộc gồm 35 câu Toán (35 điểm), 10 câu Lịch sử (10 điểm), 20 câu Ngoại ngữ (tiếng Anh) (15 điểm).

Phần Trắc nghiệm tự chọn có 15 câu, tổng 15 điểm, thí sinh chọn một trong các môn Vật lý (CA1), Hóa học (CA2), Sinh học (CA3), Địa lý (CA4).

70% kiến thức ở phần Trắc nghiệm sẽ nằm trong lớp 12; 30% kiến thức lớp 10, lớp 11. Câu hỏi ở mức độ biết, thông hiểu chiếm 30%, mức độ vận dụng chiếm 50%, mức độ vận dụng cao chiếm 20%.

Tháng 1/2025, Bộ Công an đã ban hành quyết định phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh (tuyển mới) cho các học viện, trường công an nhân dân năm 2025.

Cụ thể, các trường công an tuyển 2.200 chỉ tiêu đại học (đối tượng là học sinh phổ thông, chiến sĩ nghĩa vụ tại ngũ, công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia CAND có quyết định xuất ngũ trong vòng 12 tháng); hệ trung cấp tuyển 300 chỉ tiêu; văn bằng 2 tuyển mới 850 chỉ tiêu (đối tượng là công dân đã có bằng tốt nghiệp đại học ngoài ngành công an nhân dân).