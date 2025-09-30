Bộ đôi Porsche Cayenne khoác áo mới - giá cao nhất 6,66 tỷ đồng

Tại Việt Nam, Porsche Cayenne có giá bán khởi điểm 5,56 tỷ đồng . Với các trang thiết bị chọn thêm cùng gói sơn đổi màu cá nhân hóa như 2 chiếc Cayenne trong bài, giá xe có thể tăng lên đến 6,66 tỷ đồng .