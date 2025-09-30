Bộ đôi Porsche Cayenne khoác áo mới - giá cao nhất 6,66 tỷ đồng

|
Porsche Việt Nam vừa giới thiệu bộ đôi Cayenne với lớp sơn ngoại thất đặc biệt, đã được nâng cấp và cá nhân hóa ngay tại Việt Nam thông qua dịch vụ đồng sơn chính hãng của Porsche.
Một trong hai màu sơn ngoại thất có tên Arctic Grey. Riêng gói sơn đổi màu cá nhân hóa này cho Porsche Cayenne có giá 260 triệu đồng.
Chiếc Porsche Cayenne còn lại được sơn màu mới mang tên Crayon. Porsche Việt Nam cho biết gói sơn đổi màu xe từ đen sang Crayon trên chiếc Cayenne này có giá gần 291 triệu đồng.
Tại Việt Nam, Cayenne là một trong những mẫu xe bán chạy nhất của Porsche, bên cạnh mẫu SUV đàn em Macan.
Trên chiếc Porsche Cayenne màu Crayon, hãng đã thực hiện sơn đồng màu cho phần ốp vòm bánh xe, viền cửa và phía dưới cản sau.
Mâm xe 22 inch dạng 5 chấu với thiết kế Cayenne Design của Porsche, sử dụng lốp Pirelli P Zero thông số 285/40.
Nội thất của chiếc Porsche Cayenne này sử dụng 2 tông màu đen-đỏ làm chủ đạo.
Ghế lái chỉnh điện 14 hướng, có logo Porsche dập nổi trên tựa đầu.
Các trang bị cao cấp như hệ thống âm thanh vòm BOSE, điều hòa không khí 4 vùng, trợ lực tay lái cảm biến theo tốc độ được Porsche Việt Nam trang bị sẵn trên Cayenne.
Trong khi đó, chiếc Porsche Cayenne màu Artic Grey được trang bị nội thất 2 tông màu đen-be.
Các màu sắc này xuất hiện liền mạch trong khoang lái chiếc SUV hạng sang.
Cửa sổ trời toàn cảnh là một trong những trang bị mà khách hàng có thể bổ sung khi mua Porsche Cayenne.
Khách hàng cũng có thể bổ sung hệ thống lọc không khí cho Porsche Cayenne, bên cạnh gói kích hoạt thể thao, cửa hít...
Các dòng xe Porsche có tính cá nhân hóa rất cao. Chiếc Cayenne màu Artic Grey sử dụng một trong những thiết kế mâm xe Cayenne Design, kích thước 22 inch và đi kèm lốp Pirelli P Zero thông số 285/40.
Porsche Cayenne khi đến tay khách hàng Việt Nam sẽ được trang bị sẵn hệ thống treo khí nén, bao gồm nâng hạ gầm.
Động cơ Turbocharged V6 dung tích 3.0L trên Porsche Cayenne sản sinh công suất tối đa 353 mã lực, mô-men xoắn cực đại 500 Nm. Chiếc SUV hạng sang mất 5,7 giây để tăng tốc 0-100 km/h, tốc độ tối đa 248 km/h.
Tại Việt Nam, Porsche Cayenne có giá bán khởi điểm 5,56 tỷ đồng. Với các trang thiết bị chọn thêm cùng gói sơn đổi màu cá nhân hóa như 2 chiếc Cayenne trong bài, giá xe có thể tăng lên đến 6,66 tỷ đồng.
