Bố đơn thân 60 tuổi nổi tiếng nhờ phong độ, cơ bắp cuồn cuộn

Ngày 31/8 vừa qua, Metur Loputhai, con gái doanh nhân Thái Lan PassaVee Loputhai, về chung một nhà với bạn trai sau thời gian hẹn hò. Khi chia sẻ loạt ảnh ghi lại ngày vui của con trên trang cá nhân, ông PassaVee nhanh chóng nhận được gần 10.000 lượt thích và bình luận tán thưởng vẻ ngoài của cả hai bố con, đặc biệt là khoảnh khắc ông dắt tay con gái vào lễ đường.
"Mỗi bức ảnh là một kỷ niệm. Lần này, ông bố đơn thân như tôi không mất đi con gái mà có thêm một cậu con rể", ông PassaVee chú thích loạt ảnh trên trang cá nhân. Vẻ ngoài phong độ, lịch lãm cùng thân hình săn chắc của ông thậm chí được nhiều người khen không kém cạnh chú rể.
Ông PassaVee vốn là cái tên nổi tiếng trên mạng xã hội Thái Lan với hơn 190.000 người theo dõi. Doanh nhân 60 tuổi được biết đến từ năm 2021, khi đoạn video ông tập thể dục tại nhà được con gái chia sẻ trên mạng xã hội. Vóc dáng săn chắc, cơ bắp cuồn cuộn của nam doanh nhân khiến nhiều dân mạng thích thú, ngưỡng mộ.
Ông PassaVee kinh doanh bất động sản, là giám đốc một công ty bảo hiểm tại xứ Chùa Vàng. Thời điểm bất ngờ gây chú ý, ông chia sẻ mục tiêu ban đầu khi tập luyện là nâng cao sức khỏe để chăm lo cho con gái, không ngờ nhận nhiều lời khen. Nhận được phản ứng tích cực, Metur cũng thường xuyên chiều lòng người theo dõi bằng những hình ảnh cập nhật về ông bố phong độ.
Doanh nhân 60 tuổi bắt đầu tập gym đều đặn từ năm 2018. Ông cũng duy trì việc ăn uống lành mạnh, nghỉ ngơi để có thể trạng tốt nhất. Khi bị nghi ngờ can thiệp thẩm mỹ để có vẻ ngoài trẻ trung, ông phủ nhận, khẳng định chưa từng sử dụng phương pháp làm đẹp nào.
Với việc kinh doanh thành công, ông PassaVee sống dư dả, thường khoe hình ảnh về thú chơi xe, các chuyến nghỉ dưỡng trên mạng xã hội. Ngoài vóc dáng được so sánh với thanh niên, ông cũng nhận nhiều lời khen về gu ăn mặc sành điệu, lịch lãm.
Cô con gái Metur cũng thường bày tỏ sự yêu thương, kính trọng người bố nổi tiếng khi luôn có ông đồng hành trong những cột mốc quan trọng trong cuộc đời. Trong bài đăng chúc mừng sinh nhật tuổi 60 của bố, cô gọi ông là "ông bố đỉnh nhất, tuyệt vời nhất".
Nhờ ngoại hình đẹp, ông bố 60 tuổi nhận được nhiều lời mời tham dự các sự kiện tại Thái Lan. Ông cũng tận dụng độ nổi tiếng để hợp tác quảng cáo với các nhãn hàng, quảng bá công việc kinh doanh của bản thân.
