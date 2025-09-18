Bố đơn thân 60 tuổi nổi tiếng nhờ phong độ, cơ bắp cuồn cuộn

"Mỗi bức ảnh là một kỷ niệm. Lần này, ông bố đơn thân như tôi không mất đi con gái mà có thêm một cậu con rể", ông PassaVee chú thích loạt ảnh trên trang cá nhân. Vẻ ngoài phong độ, lịch lãm cùng thân hình săn chắc của ông thậm chí được nhiều người khen không kém cạnh chú rể.