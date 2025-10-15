Bộ GD&ĐT bác tin đóng cửa, giải tán trường tư

|
Bộ GD&ĐT bác bỏ tin đồn giải thể trường tư.
Cụ thể, một số tài khoản TikTok lấy tên là "Tin tức", "Tin nhanh" đăng clip với nội dung Bộ GD&ĐT đóng cửa trường tư, học sinh sẽ phải học trường công. Những trang này còn nói rằng "theo quy định mới, các trường tư thục chỉ còn 6 tháng để hoàn tất quá trình chuyển đổi hoặc giải thể".
"Đã đến lúc giáo dục phải trở về đúng bản chất của nó, không phải nơi kinh doanh mà là nơi rèn luyện học sinh thành người. Mọi học sinh dù ở đâu cũng cần phải học dưới sự quản lý chung của nhà nước", các clip TikTok nêu.
Thậm chí, một tài khoản TikTok còn đăng nội dung tương tự, kèm ảnh chụp màn hình một tiêu đề bài báo. Tuy nhiên, tiêu đề bài báo này chỉ đề cập đến việc "Bỏ hội đồng trường trong cơ sở giáo dục tư thục", hoàn toàn không nhắc đến việc giải thể trường tư thục hay trường ngoài công lập.
Trước những nội dung gây hoang mang trên, Bộ GD&ĐT khẳng định đây là những thông tin sai sự thật, bịa đặt, xuyên tạc, gây nhiễu loạn thông tin, làm ảnh hưởng xấu đến tâm lý của người dân, phụ huynh, học sinh cũng như hoạt động của các cơ sở giáo dục.
Hiện, Bộ GD&ĐT đã chuyển thông tin về các tài khoản đăng tải các thông tin sai sự thật trên đến các cơ quan có thẩm quyền để xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.
Bộ đồng thời đề nghị người dân không chia sẻ, không lan truyền những thông tin sai sự thật, đồng thời theo dõi các kênh thông tin chính thức của Bộ GD&ĐT.
