Bộ GD&ĐT bỏ toàn bộ hình thức kỷ luật học sinh sau gần 40 năm

Thông tư mới quy định trẻ tiểu học vi phạm sẽ chỉ bị nhắc nhở, yêu cầu xin lỗi. Ảnh: Duy Hiệu.
Bộ GD&ĐT mới đây đã ban hành thông tư số 19/2025/TT-BGDĐT quy định về khen thưởng và kỷ luật học sinh. Thông tư này thay thế Thông tư số 08/TT về khen thưởng và kỷ luật học sinh đã được ban hành từ năm 1988.
Điểm đáng chú ý là Bộ GD&ĐT đã bỏ hoàn toàn các hình thức kỷ luật trong thông tư cũ, thay thế bằng các biện pháp khác.
Trong đó, bộ nêu rằng nguyên tắc kỷ luật học sinh là phải tôn trọng, bao dung, khách quan, không định kiến, đảm bảo phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý, giới tính, thể chất; cùng với đó là không sử dụng biện pháp kỷ luật mang tính bạo lực, xúc phạm nhân phẩm, danh dự, gây ảnh hưởng đến thể chất và tinh thần học sinh.
Trong thông tư cũ, bộ từng đặt ra 5 hình thức thi hành kỷ luật với 5 mức độ khác nhau, lần lượt là khiển trách trước lớp, khiển trách trước hội đồng kỷ luật nhà trường, cảnh cáo trước toàn trường, đuổi học một tuần và nặng nhất là đuổi học một năm.
Còn trong thông tư mới, Bộ GD&ĐT chia ra biện pháp kỷ luật dành riêng cho bậc tiểu học và và ngoài tiểu học. Trong đó, học sinh tiểu học vi phạm sẽ chỉ bị nhắc nhở, yêu cầu xin lỗi. Với cấp học lớn hơn, các em có thể bị nhắc nhở, phê bình và yêu cầu viết bản tự kiểm điểm.
Ngoài kỷ luật, thông tư mới cũng đặt ra các nội dung hỗ trợ khắc phục hành vi vi phạm, gồm các nội dung sau:
- Khuyên bảo, động viên để học sinh tự nhận thức được hành vi vi phạm và hướng khắc phục.
- Theo dõi, tư vấn, hỗ trợ học sinh vi phạm trong quá trình khắc phục hành vi vi phạm.
- Yêu cầu học sinh tham gia một số hoạt động về tư vấn học đường, công tác xã hội trong nhà trường, giáo dục kỹ năng và hoạt động phù hợp khác do nhà trường quyết định để thay đổi nhận thức, điều chỉnh hành vi, khắc phục hậu quả hành vi vi phạm.
- Phối hợp với gia đình học sinh và các lực lượng khác để tư vấn, quản lý, hỗ trợ học sinh thay đổi nhận thức, điều chỉnh hành vi, khắc phục hậu quả hành vi vi phạm.
- Hoạt động hỗ trợ khác phù hợp với mục đích, nguyên tắc kỷ luật học sinh và thực tiễn của nhà trường.
