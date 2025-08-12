Bộ GD&ĐT cảnh báo

Bộ GD&ĐT vừa có văn bản cảnh báo thủ đoạn tội phạm lợi dụng không gian mạng để dụ dỗ, lôi kéo học sinh, sinh viên.

Công an làm việc với hai mẹ con nạn nhân mắc bẫy lừa ở Đồng Nai. Ảnh: Công an Đồng Nai

Theo thông tin từ Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), thời gian gần đây, một số tỉnh/thành phố như Hà Nội, Quảng Ninh, TP.HCM liên tiếp xảy ra tình trạng các đối tượng giả danh lực lượng công an, viện kiểm sát, toà án gọi điện đe dọa, thao túng tâm lý trẻ em, học sinh, sinh viên.

Các đối tượng này thông báo học sinh, sinh viên liên quan đến vụ án đang được điều tra, sau đó yêu cầu thông báo cho gia đình chuyển tiền chuộc người với tên gọi là “bắt cóc online”. Các bước cụ thể như sau:

Bước 1: Giả danh lực lượng công an, viện kiểm sát, tòa án sử dụng số điện thoại lạ gọi điện cho nạn nhân và đưa ra các cáo buộc bịa đặt (liên quan đến ma túy, đường dây tội phạm rửa tiền, truy nã hoặc có lệnh bắt giữ của viện kiểm sát, tòa án…). Việc này nhằm tạo tâm lý hoảng loạn, mất bình tĩnh ở nạn nhân.

Bước 2: Các đối tượng sẽ thao túng tâm lý, yêu cầu nạn nhân giữ bí mật, không được kể với bất kỳ ai, ép buộc hoặc hướng dẫn nạn nhân rời khỏi nơi ở và thuê địa điểm (nhà nghỉ, khách sạn) để ở một mình.

Sau đó, chúng hướng dẫn nạn nhân cắt đứt liên lạc với người thân và chỉ liên lạc với các đối tượng (thay sim điện thoại, để điện thoại chế độ máy bay và sử dụng liên lạc với các đối tượng qua video call từ các ứng dụng khác).

Có trường hợp còn uy hiếp nạn nhân cung cấp những hình ảnh, clip nhạy cảm cho các đối tượng.

Bước 3: Các đối tượng có thể nhắn tin, gọi điện trực tiếp cho gia đình thông báo về việc nạn nhân đang bị bắt cóc, đe dọa chặt ngón tay, đăng tải hình ảnh, clip nhạy cảm của nạn nhân lên mạng hoặc ép nạn nhân tự liên hệ về gia đình và thông báo bị bắt cóc để yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản nạn nhân hoặc nhóm đối tượng.

Sau khi nhận được tiền, kẻ xấu cắt đứt liên lạc và để lại nạn nhân tiếp tục hoảng loạn, gia đình mất tài sản lớn.

Bộ GD&ĐT cho biết đã xuất hiện vụ việc cá biệt, các đối tượng dụ dỗ, hướng dẫn trẻ em di chuyển từ Hà Nội vào TP.HCM, sau đó đến các địa phương giáp biên để di chuyển sang Campuchia “du lịch”.

Từ tình hình trên, Bộ GD&ĐT yêu cầu các Sở GD&ĐT, cơ sở giáo dục phối hợp với lực lượng công an địa phương tăng cường tuyên truyền, phổ biến cho nhà giáo, học sinh, sinh viên và gia đình biết về phương thức, thủ đoạn lừa đảo nêu trên.

Cụ thể, các đơn vị phối hợp trao đổi, chia sẻ các chuyên đề về xu thế, tính tất yếu, lợi ích cũng như nguy cơ của không gian mạng, kỹ năng sử dụng mạng an toàn, nhận diện, xử lý các vấn đề phức tạp khi phát hiện trên không gian mạng và các phương thức thủ đoạn lừa đảo khác qua điện thoại, Internet và mạng xã hội.

Ngoài ra, các đơn vị nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng ngừa và trách nhiệm phối hợp giữa nhà trường, gia đình và các cơ quan chức năng trong công tác quản lý, giáo dục học sinh, sinh viên.

Đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và lồng ghép vào các hoạt động giáo dục cho học sinh, sinh viên (xây dựng tin, bài, phóng sự, băng rôn, tờ rơi tuyên truyền và tuyên truyền trên nhóm Zalo, Facebook của nhà trường với học sinh, sinh viên và gia đình…).

Bộ GD&ĐT đề nghị các đơn vị phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và các cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác quản lý, nắm bắt tình hình, kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn nguy cơ bị lừa đảo cho học sinh, sinh viên.

Tăng cường công tác trao đổi, chia sẻ thông tin liên quan đến học sinh, sinh viên với gia đình để cập nhật tình hình học sinh, sinh viên vắng mặt không rõ lý do...