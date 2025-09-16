Bộ GD&ĐT chốt chỉnh sửa chương trình 4 môn học

Chương trình bốn môn học Lịch sử và Địa lý, Địa lý, Lịch sử, Giáo dục công dân sẽ được chỉnh sửa sau khi cả nước giảm từ 63 còn 34 tỉnh, thành và áp dụng chính quyền hai cấp.

Chương trình học và sách giáo khoa một số môn sẽ bị ảnh hưởng sau khi sáp nhập tỉnh, thành. Ảnh: Đinh Hà.

Bộ GD&ĐT vừa ban hành Thông tư số 17/2025, sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong chương trình giáo dục phổ thông. Nội dung chỉnh sửa tập trung vào các nội dung sau:

Môn Địa lý (lớp 12), môn Lịch sử và Địa lý (lớp 4, 5, 8, 9) sẽ sửa đổi, bổ sung các nội dung liên quan đến vùng kinh tế - xã hội như tổ chức lãnh thổ sản xuất của một số ngành kinh tế, ranh giới vùng kinh tế - xã hội; tên và số lượng các tỉnh, thành phố trong vùng, quy mô diện tích, dân số của vùng; nguồn lực phát triển kinh tế, tình hình phát triển, phân bố các ngành kinh tế trên các vùng và một số nội dung khác để bảo đảm tính logic trong thực hiện.

Đối với chương trình môn Giáo dục công dân, bộ sẽ sửa đổi, bổ sung chương trình lớp 10 ở chủ đề “Hệ thống chính trị nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” và chủ đề “Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Môn Lịch sử (lớp 10) sẽ sửa nội dung về Nhà nước và pháp luật Việt Nam trong lịch sử, thuộc chuyên đề học tập lựa chọn.

Bộ cho biết việc sửa chương trình là cần thiết để phù hợp với Hiến pháp và Nghị quyết của Quốc hội, khi cả nước giảm từ 63 còn 34 tỉnh, thành và áp dụng chính quyền hai cấp từ ngày 1/7.

Đối với việc thực hiện chương trình và sách giáo khoa giáo dục phổ thông năm học 2025-2026, các cơ sở giáo dục tiếp tục sử dụng sách giáo khoa đã lựa chọn; đồng thời tổ chức rà soát, chỉ đạo tổ chuyên môn và giáo viên điều chỉnh ngữ liệu trong các bài học, chủ đề để phù hợp với việc sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp tỉnh, tổ chức chính quyền địa phương hai cấp và nội dung sửa đổi, bổ sung của Hiến pháp.

Thời gian tới, bộ sẽ tổ chức tập huấn hướng dẫn cho cán bộ quản lý và giáo viên triển khai thực hiện; trong đó hướng dẫn giáo viên chủ động điều chỉnh nội dung bài giảng, bảo đảm tính chính xác, cập nhật và phù hợp thực tiễn, đặc biệt đối với ngữ liệu, số liệu, bản đồ, ranh giới vùng kinh tế - xã hội và đơn vị hành chính.

Các đơn vị tổ chức dạy học theo chương trình sửa đổi, triển khai đầy đủ các nội dung bổ sung trong các môn Lịch sử và Địa lý cấp tiểu học, THCS; Địa lý lớp 12; Lịch sử và Giáo dục công dân lớp 10.