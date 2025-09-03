Bộ GD&ĐT có thứ trưởng mới

Ông Lê Quân, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, được điều động, bổ nhiệm giữ chức thứ trưởng Bộ GD&ĐT.

GS.TS Lê Quân giữ chức thứ trưởng Bộ GD&ĐT. Ảnh: VNU.

Tại Quyết định số 1889, Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm ông Lê Quân, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, giữ chức thứ trưởng Bộ GD&ĐT từ ngày 3/9.

GS.TS Lê Quân sinh năm 1974 tại Hà Nội, quê quán Quảng Ngãi. Ông là đại biểu Quốc hội khóa XIV và XV tại tỉnh Cà Mau.

Ông Quân có trình độ lý luận cao cấp chính trị, tiến sĩ khoa học quản trị tại Đại học tổng hợp Toulon (Pháp), được bổ nhiệm chức danh phó giáo sư năm 2009, giáo sư năm 2017.

Ông Lê Quân từng trải qua các chức vụ lãnh đạo, quản lý như Trưởng bộ môn Quản trị Nguồn nhân lực (Đại học Thương mại), thành viên Hội đồng quản trị Viện Doanh nhân Pháp ngữ, thành viên Ban điều hành mạng lưới nhà khoa học nghiên cứu về doanh nhân (Tổ chức Đại học Pháp ngữ), phụ trách các dự án đào tạo quốc tế tại Đại học Thương mại.

GS Lê Quân từng phụ trách Filière Francophone về quản trị kinh doanh; giám đốc Trung tâm Đào tạo và giáo dục quốc tế (Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội); trưởng ban Tổ chức Cán bộ Đại học Quốc gia Hà Nội; ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, trưởng ban Tổ chức Đảng uỷ, chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Đại học Quốc gia Hà Nội; phó giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Ông Quân còn trải qua các vị trí thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội; phó bí thư tỉnh ủy, bí thư Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau.

Tại Quyết định số 1885, thủ tướng điều động, bổ nhiệm ông Hoàng Minh Sơn, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT, giữ chức Chủ tịch hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

PGS.TS Hoàng Minh Sơn giữ chức chủ tịch hội đồng, giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội. Ảnh: CCPR.

PGS.TS Hoàng Minh Sơn sinh năm 1969, nhận bằng tiến sĩ chuyên ngành Điều khiển - Tự động hóa của Đại học Tổng hợp kỹ thuật Dresden, Đức năm 1998.

Sau đó, ông về làm giảng viên khoa Điện của Đại học Bách khoa Hà Nội, rồi giữ chức trưởng phòng đào tạo. Tiếp đó, ông Sơn là phó hiệu trưởng phụ trách lĩnh vực khoa học công nghệ, đào tạo sau đại học, đào tạo quốc tế, truyền thông và quan hệ công chúng.

Trước khi giữ chức thứ trưởng, tháng 9/2020, ông được bộ trưởng GD&ĐT công nhận là chủ tịch Hội đồng trường Đại học Bách khoa Hà Nội, đồng thời giữ chức Bí thư Đảng bộ trường nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngoài ra, tại Quyết định số 1887, thủ tướng điều động, bổ nhiệm ông Vũ Hải Quân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM, giữ chức Thứ trưởng thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ.

PGS.TS Vũ Hải Quân giữ chức thứ trưởng thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ. Ảnh: VNUHCM.

PGS.TS Vũ Hải Quân sinh năm 1974, quê Ninh Bình. Năm 1996, ông tốt nghiệp khoa Toán - Tin (Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP.HCM) với khóa luận đạt điểm tuyệt đối. Năm đó, ông tình nguyện ở lại trường làm công tác trợ giảng và tiếp tục nghiên cứu.

Năm 2001, ông nhận học bổng qua Italy làm nghiên cứu sinh tại Đại học Tổng Hợp Trento. Tháng 2/2005, ông bảo vệ thành công luận án tiến sĩ và nhận học bổng postdoc ở Đại học Tổng Hợp Leuven (Bỉ).

Trở về nước năm 2007, PGS.TS Vũ Hải Quân lần lượt giữ nhiều chức vụ quan trọng trong Đại học Quốc gia TP.HCM như phó hiệu trưởng Đại học Khoa học Tự nhiên, giám đốc Trung tâm Đào tạo Quốc tế ITEC và trưởng phòng thí nghiệm trí tuệ nhân tạo AILab.

Tháng 10/2017, ông được thủ tướng bổ nhiệm giữ chức phó giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM và tháng 1/2021 nhậm chức giám đốc đại học.