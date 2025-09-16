Bộ GD&ĐT lại bị giả mạo

Bộ GD&ĐT bị kẻ lừa đảo làm giả con dấu, văn bản để lừa sinh viên đại học thông qua những chương trình trao đổi học tập tại Trung Quốc, Đức...

Bộ GD&ĐT bị giả mạo trong loạt văn bản. Ảnh: Shutterstock.

Bộ GD&ĐT cho biết trong thời gian gần đây, Cục Hợp tác quốc tế (Bộ GD&ĐT) nhận được thông tin có hiện tượng làm giả chữ ký, con dấu, thông tin giả về học bổng, tài trợ du học nhằm lừa đảo người học, gây ảnh hưởng đến uy tín của cục nói riêng và bộ nói chung.

Kẻ lừa đảo đã lấy danh nghiên của Cục trưởng, Phó cục trưởng, thậm chí làm giả con dấu của Bộ GD&ĐT để tạo ra những văn bản thông báo chương trình trao đổi sinh viên tại nước ngoài.

Ví dụ, trong thông báo chương trình trao đổi tại Trung Quốc, kẻ lừa đảo nói rằng sinh viên Đại học Điện lực sẽ được tài trợ 100% để tham gia chương trình kéo dài 3 tháng. Để đăng ký, sinh viên cần chuẩn bị hồ sơ và sao kê tài chính với số dư tối thiểu 14.886 USD , tương đương 380 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng.

Cục Hợp tác quốc tế (Bộ GD&ĐT) bị mạo danh trong loạt văn bản lừa đảo. Ảnh: Moet.

Hay trong thông báo mạo danh Bộ GD&ĐT và Đại học Luật Hà Nội, kẻ lừa đảo còn lấy được thông tin cá nhân của sinh viên để gửi thông tin chương trình trao đổi tại Đức. Sinh viên đã bị yêu cầu nộp hồ sơ và chứng minh tài sản, đồng thời cung cấp số dư tài khoản tối thiểu 2 tỷ đồng .

15 sinh viên Đại học Hải Phòng cũng từng lọt vào tầm ngắm của kẻ lừa đảo. Đối tượng này đã tạo danh sách sinh viên gồm các thông tin cá nhân, đăng ký học bổng đồng hành và đề cập đến cấp số tiền đảm bảo từ 80 triệu đồng, cao nhất lên đến 2,5 tỷ đồng .

Cục Hợp tác quốc tế khuyến nghị các cán bộ, công chức, viên chức, sinh viên, người dân và các tổ chức cần cẩn trọng trước những thông tin giả mạo. Hiện, Bộ GD&ĐT chỉ cập nhật thông tin chính thống thông qua website và Facebook chính thức.

Đây không phải lần đầu tiên Bộ GD&ĐT đăng cảnh báo lừa đảo. Từ đầu năm 2025, bộ đã đăng tin cảnh báo giả mạo trong việc sử dụng con dấu và chữ ký của Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng.

Cụ thể, Bộ GD&ĐT và Đại học Bách khoa Hà Nội phát hiện một văn bản giả mạo có nội dung "Triển khai học bổng Đại học Bách khoa Hà Nội". Theo đó, văn bản nêu sẽ cấp 5 suất học bổng cho sinh viên trường với giá trị là 30.000 USD /sinh viên.

Về việc tổ chức xét duyệt, văn bản này yêu cầu sinh viên tham dự hội thảo do nhà trường tổ chức và nộp hồ sơ trực tiếp. Hồ sơ bao gồm các giấy tờ như: Mẫu chứng nhận tài sản, đảm bảo tài chính; đơn xin cấp học bổng; bảng điểm và bản photo giấy chứng nhận/bằng khen (nếu có). Tuy nhiên, những thông tin này đều là lừa đảo.