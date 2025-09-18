Bộ GD&ĐT lấy ý kiến bỏ xét học bạ và giới hạn số nguyện vọng

Sáng 18/9, tại hội nghị giáo dục đại học, Bộ GD&ĐT khảo sát ý kiến đại biểu về việc bỏ xét tuyển học bạ.

Thí sinh Hà Nội trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025. Ảnh: Đinh Hà.

Cụ thể, với khảo sát về phương thức xét tuyển bằng học bạ THPT, Bộ GD&ĐT đưa hai phương án là bỏ hoặc tiếp tục sử dụng.

Năm 2025, các trường đại học sử dụng 17 phương thức tuyển sinh. Trong số gần 850.000 thí sinh đăng ký xét tuyển đại học, tỷ lệ dùng phương thức xét học bạ là 42,4%.

Với phương thức này, bộ yêu cầu phải sử dụng kết quả cả năm lớp 12 để giảm thiểu chi phí, bất công bằng và khắc phục tình trạng sao nhãng học tập của học sinh lớp 12.

Trong nhiều năm gần đây, xét tuyển học bạ đã trở thành một trong những phương thức xét tuyển đại học phổ biến, được nhiều trường và thí sinh lựa chọn.

Tuy nhiên, xét tuyển bằng phương thức này cũng gây ra nhiều tranh cãi. Nhiều chuyên gia lo ngại chất lượng và sự không đồng đều trong đánh giá điểm học bạ của các trường THPT có thể dẫn đến sự thiếu công bằng trong tuyển sinh.

Năm 2025, một số đại học đã bỏ phương thức xét học bạ để đảm bảo tính công bằng và và tuyển sinh hiệu quả hơn.

Ngoài khảo sát ý kiến về phương án xét học bạ, Bộ GD&ĐT còn lấy ý kiến về số lượng nguyện vọng với mỗi thí sinh với ba phương án, gồm: Tối đa 5 nguyện vọng, tối đa 10 nguyện vọng hoặc tiếp tục không giới hạn số nguyện vọng như hiện tại.

Năm nay, tổng nguyện vọng tăng đột biến lên tới 7,6 triệu, trung bình một em gần 9 nguyện vọng, trong khi các năm trước chỉ loanh quanh ở mức 5. Theo thống kê của bộ, 39,6% thí sinh đăng ký 5 nguyện vọng; 30,9% đăng ký 10 nguyện vọng; 29,5% thí sinh đăng ký từ 10 nguyện vọng trở lên và 6,7% đăng ký từ 20 nguyện vọng.

Kết thúc đợt xét tuyển chung, trong khoảng 773.200 em đỗ đại học, cao đẳng, số thí sinh hoàn thành xác nhận nhập học là 625.477, trong đó, riêng khối đại học là 613.335 em, tương đương 52,87% tổng số thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Số cơ sở đào tạo tuyển được dưới 30% chỉ tiêu chỉ chiếm 6,5% trong khi đó năm 2024 là 16,4%.

Trung bình điểm chuẩn của tất cả phương thức xét tuyển vào các ngành, các trường năm 2025 là 19,11 (năm 2024 là 22,05 điểm). Bộ cho biết mức giảm này phù hợp với việc giảm mạnh điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024 ở 3 môn Toán, Sinh học và Tiếng Anh.