Bộ GD&ĐT lên tiếng vụ học sinh hành hung giáo viên ở Hà Nội

Ông Vũ Minh Đức, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục (Bộ GD&ĐT), đã có phát ngôn chính thức về vụ học sinh hành hung giáo viên tại trường THCS Đại Kim.

Học sinh trường THCS Đại Kim hành hung giáo viên trong lớp. Ảnh: Cắt từ clip.

Cụ thể, ngay sau khi nắm thông tin vụ việc học sinh lớp 7 ở trường THCS Đại Kim (phường Định Công) hành hung cô giáo ngay trong lớp, Bộ GD&ĐT ngay lập tức có văn bản yêu cầu Sở GD&ĐT Hà Nội và trường THCS Đại Kim báo cáo sự việc.

Đồng thời, bộ cũng gửi văn bản tới UBND TP Hà Nội, UBND phường Định Công đề nghị chỉ đạo các cơ quan chức năng địa phương xác minh, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của giáo viên khi thực hiện nhiệm vụ.

Ông Vũ Minh Đức nhấn mạnh đây là vụ việc nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sự an toàn của nhà giáo, gây tác động xấu đến môi trường giáo dục và đi ngược với truyền thống “tôn sư trọng đạo”. Vì vậy, mọi hành vi sai trái phải được xử lý nghiêm minh.

Tuy nhiên, đại diện Bộ GD&ĐT cũng lưu ý quá trình xử lý học sinh cần cân nhắc các biện pháp phù hợp, vừa đảm bảo tính giáo dục, vừa có tính răn đe, đồng thời tạo điều kiện cho học sinh sửa sai.

Bên cạnh đó, Bộ GD&ĐT cũng yêu cầu Sở GD&ĐT Hà Nội rút kinh nghiệm, chỉ đạo các nhà trường học, đặc biệt là trường THCS Đại Kim, tăng cường xây dựng môi trường sư phạm an toàn, lành mạnh, dân chủ, không có bạo lực học đường.

Theo quan điểm của bộ, các trường cần chú trọng giáo dục đạo đức, ý thức tuân thủ pháp luật, tôn trọng thầy cô; đẩy mạnh công tác tư vấn tâm lý, kịp thời phát hiện học sinh có biểu hiện bất thường để phối hợp cùng gia đình chăm sóc, giáo dục.

Đồng thời, ban giám hiệu nhà trường được giao nhiệm vụ nâng cao năng lực quản trị, chủ động xử lý tình huống, phát hiện và ngăn chặn sớm các hành vi vi phạm, phối hợp chặt chẽ với phụ huynh và cơ quan chức năng để bảo đảm an toàn trường học.

Trước đó, như Tri Thức - Znews đưa tin, sự việc xảy ra chiều 16/9, tại lớp 7A14, trường THCS Đại Kim. Khi giáo viên phát hiện và tịch thu đồ chơi sắc nhọn, học sinh T.G.B. đã có hành vi kéo tóc, ghìm cô giáo, thậm chí kéo ngã cô để giành lại đồ chơi.

Sự việc kết thúc sau khoảng hai phút, khi nam sinh giằng lại được đồ chơi. Video lan truyền trên mạng trưa 19/9, khiến dư luận bất bình.

Ngay sau vụ việc, ban giám hiệu nhà trường đã cho học sinh nhận lỗi, mời phụ huynh đến làm việc để thống nhất biện pháp giáo dục, đồng thời động viên và ổn định tinh thần cho giáo viên bị ảnh hưởng. Nhà trường cũng báo cáo với UBND phường và các cơ quan chức năng để phối hợp xử lý.

Về phía gia đình học sinh, gia đình em cũng đã gửi lời xin lỗi đến cô H., đồng thời chủ động xin cho em B. nghỉ học trong vòng 10 ngày để giáo dục lại. Giáo viên chủ nhiệm và nhà trường đã đồng ý với phương án này nhằm tạo cơ hội cho học sinh suy nghĩ, sửa đổi bản thân.