Bộ GD&ĐT nêu lý do thí sinh 'từ đỗ thành trượt'

Bộ GD&ĐT cho biết những sai sót chủ yếu nằm ở phần dữ liệu đầu vào. Một số sai sót do thao tác bằng tay trong quá trình xét tuyển.

Thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025. Ảnh: Đinh Hà.

Trước những những phản ánh liên quan đến một số sai sót, sự cố trong công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2025, ngày 26/8, Bộ GD&ĐT cho biết đã có phương án xử lý.

Hầu hết trường hợp sai sót đã được giải quyết

Theo bộ, năm 2025, tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển lên tới 852.000 với 7,6 triệu nguyện vọng vào hơn 4.000 lượt ngành, chương trình đào tạo của hơn 400 trường đại học, cao đẳng.

Quy chế tuyển sinh cho phép thí sinh đăng ký nhiều nguyện vọng và không cần chọn phương thức, tổ hợp xét tuyển, hệ thống sẽ tự lựa chọn có lợi nhất cho thí sinh.

Do vậy, tổng số nguyện vọng thực tế lên tới trên 50 triệu (mỗi nguyện vọng ngành xét theo từng phương thức, tổ hợp được coi như một nguyện vọng trên hệ thống), tăng khoảng 2 lần so với năm ngoái.

"Với khối lượng dữ liệu lớn, cùng với các phương thức, điều kiện tuyển sinh đa dạng của các trường đại học, cao đẳng, việc xảy ra sai sót là khó tránh khỏi, dù ở một tỷ lệ rất nhỏ", bộ nhận định.

Bộ cho biết từ tối ngày 23/8 đến nay, qua các kênh, mỗi ngày, bộ phận phụ trách tuyển sinh của bộ nhận được và chuyển các trường xử lý khoảng 20-30 phản ánh của thí sinh.

Những sai sót này chủ yếu nằm ở dữ liệu đầu vào (phương thức tuyển sinh, điều kiện, tiêu chí xét tuyển, minh chứng ưu tiên của thí sinh, chứng chỉ ngoại ngữ…). Ngoài ra, một số sai sót do thao tác bằng tay của một số trường trong quá trình xét tuyển.

Bộ khẳng định do có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, số lượng sai sót thực tế giảm hẳn so với năm trước. Bộ và các trường đều cử cán bộ trực đường dây nóng để nhận phản ánh, thắc mắc của thí sinh và phụ huynh, phối hợp xử lý, giải quyết ngay vì quyền lợi chính đáng của các em.

"Theo quy chế tuyển sinh, việc giải quyết sai sót thuộc trách nhiệm của các trường, trong trường hợp cần thiết, bộ sẽ hỗ trợ, hướng dẫn và chỉ đạo các trường đại học khác phối hợp xử lý", Bộ GD&ĐT khẳng định.

Qua lắng nghe ý kiến phản ánh về sai sót lớn của một số cơ sở giáo dục đại học, bộ đã chỉ đạo và hướng dẫn kịp thời. Đến nay, hầu hết trường hợp sai sót đã được giải quyết đúng quy định.

"Tất cả thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển chắc chắn sẽ được thông báo trúng tuyển kịp thời để nhập học đúng thời hạn", theo Bộ GD&ĐT.

Thí sinh "đỗ ảo" ảo vào Đại học Sư phạm TP.HCM, trong khi hệ thống Bộ GD&ĐT hiện thí sinh trượt tất cả nguyện vọng. Ảnh: NVCC.

Lý do thí sinh không nhận được thông báo trúng tuyển

Thông tin thêm, bộ cho biết đã tăng thời gian, số lần lọc ảo để các trường rà soát kỹ dữ liệu, giảm thiểu sai sót. Sau khi công bố điểm chuẩn, các trường tiếp tục cần 2-3 ngày để rà soát, sửa lỗi và hoàn thiện danh sách thí sinh trúng tuyển, thông báo cho thí sinh, đồng thời cập nhật lên hệ thống của bộ phục vụ thí sinh xác nhận nhập học.

Trong thời gian từ 22/8 đến 24/8, những thí sinh trúng tuyển vào trường nào sẽ được trường đó thông báo trúng tuyển và có thể tra cứu được trên cổng thông tin do trường cung cấp.

Những thí sinh không nhận được thông báo trúng tuyển, chưa truy cập được thông tin là do trường chưa hoàn thành cập nhật dữ liệu, chưa công bố danh sách trúng tuyển hoặc có trường hợp sai sót.

Từ 8h ngày 25/8, sau khi hầu hết trường đã tải dữ liệu danh sách trúng tuyển lên, Bộ GD&ĐT đã mở lại hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung để thí sinh xác nhận nhập học. Hệ thống hoạt động hoàn toàn ổn định.

Đến 12h ngày 26/8, có hơn 560.000 thí sinh xác nhận nhập học thành công (vượt cả tổng số thí sinh nhập học đợt 1 năm 2024). Bộ khẳng định công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng đến thời điểm hiện tại diễn ra đúng tiến độ, đảm bảo quyền lợi của thí sinh.

Hai ngày qua, Tri Thức - Znews nhận được hàng loạt phản ánh của thí sinh. Cụ thể, thí sinh phản ánh trang web của Bộ GD&ĐT không thể truy cập, thí sinh không biết đỗ hay trượt dù đã biết điểm chuẩn.

Nhiều thí sinh nhận thông báo trúng tuyển ở một trường nhưng hệ thống của Bộ GD&ĐT lại hiển thị trượt. Ngoài ra, có em không đủ điểm đỗ nhưng vẫn được báo trúng tuyển "ảo" và bị khóa các nguyện vọng sau.

Điều này khiến thí sinh đứng ngồi không yên, mất ăn mất ngủ vì lịch nhập học các trường đã cận kề.