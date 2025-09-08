Bộ GD&ĐT ra công điện khẩn trước bão số 7

Ngày 8/9, Bộ trưởng GD&ĐT ban hành công điện gửi giám đốc Sở GD&ĐT các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh trở ra về việc chủ động ứng phó bão số 7.

Bão số 7 dự kiến đổ bộ khu vực phía bắc. Ảnh: NCHMF.

Cụ thể, công điện cho biết Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia thông tin vào lúc 4h ngày 8/9, vị trí tâm bão số 7 đang ở vùng biển tây bắc của bắc Biển Đông, sức gió mạnh nhất 117km/h, cấp 10-11, giật cấp 13, đến 16h đổ bộ vào tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc).

Theo dự báo, từ chiều và đêm 9/9 đến ngày 11/9, hoàn lưu bão số 7 sẽ ảnh hưởng đến nước ta, gây ra mưa lớn trên diện rộng ở Bắc bộ, đặc biệt khu vực vùng núi phía bắc có nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ.

Trước tình hình trên, Bộ GD&ĐT yêu cầu các Sở GD&ĐT tại khu vực chịu ảnh hưởng thực hiện nghiêm túc một số nội dung như sau.

Thứ nhất là lên các phương án bảo đảm an toàn cho cán bộ, giáo viên và học sinh; sẵn sàng phương án học trực tuyến, tạm hoãn lịch học trong những ngày mưa bão diễn biến phức tạp.

Thứ hai là rà soát, kiểm tra và củng cố cơ sở vật chất trường học, đặc biệt tại các điểm trường lẻ ở vùng sâu, vùng xa, nơi có nguy cơ sạt lở đất hoặc ngập úng cao để di dời tài sản, máy móc, thiết bị, bàn ghế, hồ sơ đến nơi an toàn.

Thứ ba là khẩn trương khắc phục thiệt hại; dọn dẹp, vệ sinh trường/lớp học ngay sau mưa lũ đảm bảo an toàn, sạch sẽ, phòng tránh dịch bệnh.

Thứ tư là liên tục cập nhật thông tin, tổng hợp thiệt hại, báo cáo UBND cấp tỉnh để khắc phục, đồng thời báo cáo về Bộ GDĐT để tổng hợp báo cáo Chính phủ.