Bộ GD&ĐT ra công điện trước siêu bão mạnh nhất thế giới 2025

Ngày 22/9, bộ trưởng GD&ĐT ban hành công điện gửi giám đốc Sở GD&ĐT các tỉnh, thành phố từ Lâm Đồng trở ra về việc chủ động ứng phó bão số 9.

Ảnh mây vệ tinh bão Ragasa lúc 13h50 chiều 21/9. Ảnh: NCHMF.

Cụ thể, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đến 13h chiều 21/9, vị trí tâm bão Ragasa (bão số 9) ở cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 430 km về phía đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14-15 (150-183 km/giờ), giật trên cấp 17.

Dự báo, bão số 9 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20 km. Trong 24 giờ tới, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và có khả năng mạnh thêm.

Đến 13h ngày 22/9, bão cách đảo Luzon khoảng 120 km về phía bắc với cường độ tăng lên cấp siêu bão, cấp 16-17, giật trên cấp 17.

Đây là cơn bão cực mạnh, có diễn biến phức tạp và có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến hầu hết tỉnh, thành phố trên cả nước. Mưa lớn do bão gây ra nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng trên diện rộng, đặc biệt tại các khu vực địa hình dốc, đất yếu.

Để chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại và đảm bảo an toàn cho người và tài sản ngành giáo dục, bộ trưởng GD&ĐT yêu cầu giám đốc Sở GD&ĐT các tỉnh, thành phố theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa bão, giữ liên hệ thường xuyên với các cơ quan chức năng, lực lượng cứu hộ địa phương để kịp thời ứng phó trong trường hợp có sự cố xảy ra.

Các đơn vị lên các phương án bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục; sẵn sàng phương án học trực tuyến, tạm hoãn lịch học trong những ngày mưa bão diễn biến phức tạp.

Cùng với đó là rà soát, kiểm tra và củng cố cơ sở vật chất trường học, đặc biệt là tại các điểm trường lẻ ở vùng sâu, vùng xa, nơi có nguy cơ sạt lở đất hoặc ngập úng cao. Di dời tài sản, máy móc, thiết bị, bàn ghế, hồ sơ đến nơi an toàn nhằm giảm thiểu tối đa hư hại, hỏng hóc, mất mát.

Các đơn vị sẵn sàng tiếp nhận nhân dân vào tránh trú mưa bão trong trường học khi bảo đảm an toàn; khẩn trương khắc phục các thiệt hại; dọn dẹp, vệ sinh trường/lớp học ngay sau mưa bão đảm bảo an toàn, sạch sẽ, phòng tránh dịch bệnh.