Bộ GD&ĐT sắp thay đổi quy tắc ứng xử cho giáo viên sau 17 năm

Bộ GD&ĐT cho biết sau 17 năm triển khai, Quyết định số 16 về đạo đức nhà giáo đã bộc lộ nhiều bất cập, nhiều quy định không còn phù hợp nên cần thay đổi nội dung mới.

Bộ GD&ĐT yêu cầu giáo viên không được thờ ơ, né tránh hoặc che giấu các hành vi vi phạm xảy ra trong cơ sở giáo dục. Ảnh: Thành Đông.

Ngày 17/9, Bộ GD&ĐT công bố dự thảo Thông tư quy định quy tắc ứng xử của nhà giáo trong cơ sở giáo dục. Dự thảo Thông tư này dự kiến thay thế Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT về đạo đức nhà giáo.

Bộ GD&ĐT cho biết sau 17 năm triển khai, Quyết định số 16 đã bộc lộ nhiều bất cập, nhiều quy định không còn phù hợp, chưa đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục. Một số vụ việc vi phạm đạo đức nhà giáo trong thời gian qua cũng cho thấy cần có quy định mới cụ thể hơn về ứng xử của đội ngũ giáo viên.

Trách nhiệm của nhà giáo

Thông tư này được áp dụng đối với nhà giáo thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Riêng đối với nhà giáo trong các trường thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, việc thực hiện sẽ căn cứ vào Thông tư này, đồng thời tuân thủ các quy định của Bộ trưởng Quốc phòng, Bộ trưởng Công an và các quy định pháp luật có liên quan.

Đáng chú ý, quy tắc ứng xử chung nhấn mạnh việc chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giữ gìn phẩm chất, nhân phẩm, danh dự, uy tín, đạo đức nghề nghiệp; tận tụy với công việc; giảng dạy đúng mục tiêu, nguyên lý giáo dục.

Nhà giáo không được lợi dụng chức danh, danh hiệu, hình ảnh và hoạt động nghề nghiệp để tư lợi cá nhân hay thực hiện hành vi vi phạm pháp luật; có trách nhiệm phòng chống bạo lực học đường, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, dân chủ, thân thiện, sáng tạo.

Bên cạnh đó, giáo viên không được thờ ơ, né tránh hoặc che giấu các hành vi vi phạm xảy ra trong cơ sở giáo dục; không xúc phạm, áp đặt; không vụ lợi, ép buộc phụ huynh hoặc học sinh đóng góp trái quy định. Ngôn ngữ trong ứng xử phải đúng mực, trung thực, tôn trọng, thân thiện, hợp tác, chia sẻ, đồng thời phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Quy tắc ứng xử với người học trong dự thảo này quy định giáo viên cần sử dụng ngôn ngữ chuẩn mực, dễ hiểu; khen chê phù hợp với đối tượng và hoàn cảnh; đánh giá đúng thực chất năng lực; khuyến khích, bồi dưỡng năng khiếu; tôn trọng, đối xử công bằng, không phân biệt đối xử dưới bất kỳ hình thức nào; không gian lận, không cố ý làm sai lệch kết quả trong tuyển sinh và đánh giá.

Bộ GD&ĐT yêu cầu ngôn ngữ của giáo viên trong ứng xử phải đúng mực, trung thực, tôn trọng, thân thiện, hợp tác. Ảnh: Duy Hiệu.

Cần cư xử đúng mực với đồng nghiệp

Không chỉ đặt ra yêu cầu về quy tắc ứng xử với học sinh, dự thảo thông tư mới còn yêu cầu trong quan hệ với đồng nghiệp, giáo viên phải ứng xử đúng mực, trung thực, thân thiện; tôn trọng, góp ý trên tinh thần xây dựng; sẵn sàng hợp tác, hỗ trợ; không chia rẽ, xúc phạm, gây mất đoàn kết nội bộ.

Đối với cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, giáo viên cần sử dụng ngôn ngữ tôn trọng, chấp hành sự phân công, chỉ đạo, đồng thời tích cực tham mưu, thể hiện chính kiến rõ ràng, tuân thủ nghiêm các quy định về phân cấp và thứ bậc hành chính.

Về quan hệ với cộng đồng, dự thảo quy định nhà giáo phải chấp hành nội quy, quy định nơi công cộng; phát huy tinh thần tự giác, tích cực tham gia hoạt động xã hội; dùng uy tín cá nhân để lan tỏa giá trị nhân văn, hình ảnh đẹp, hành vi ứng xử văn hóa trong và ngoài nhà trường.

Đồng thời, dự thảo nghiêm cấm giáo viên tổ chức hay tham gia hoạt động trái pháp luật, xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; không thực hành, ủng hộ mê tín dị đoan hay gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Với những nội dung trên, người đứng đầu cơ sở giáo dục sẽ căn cứ để ban hành quy tắc ứng xử chi tiết, phù hợp với điều kiện thực tế; công khai trên trang thông tin điện tử hoặc niêm yết tại bảng tin; phổ biến đến cán bộ quản lý, nhà giáo, học sinh và phụ huynh.

Đồng thời, các cơ sở giáo dục phải thường xuyên tuyên truyền, quán triệt, bảo đảm việc thực hiện nghiêm túc quy tắc ứng xử trong nhà trường.

Bên cạnh đó, dự thảo cũng giao trách nhiệm cho UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các Sở GD&ĐT tổ chức tuyên dương, khen thưởng kịp thời những tổ chức, cá nhân thực hiện tốt; đồng thời xử lý nghiêm minh, kỷ luật thích đáng các trường hợp vi phạm.