Bộ GD&ĐT sẽ sửa sách giáo khoa sau sáp nhập, nhưng không phải năm nay

Bộ GD&ĐT có kế hoạch sửa đổi sách giáo khoa một số môn học để phù hợp với sự thay đổi địa giới hành chính sau sáp nhập.

Sách giáo khoa môn Lịch sử, Địa lý... sẽ được sửa đổi. Ảnh: Đinh Hà.

Nhằm bảo đảm chương trình giáo dục phổ thông phù hợp với sự thay đổi địa giới hành chính và thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, Bộ GD&ĐT đã đăng tải Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Chương trình giáo dục phổ thông để lấy ý kiến rộng rãi.

Bộ cho biết quá trình giáo dục phổ thông 2018 đã triển khai được 5 năm, hoàn thành một vòng ở tất cả khối lớp. Trong quá trình rà soát, bộ nhận thấy cần điều chỉnh để khắc phục hạn chế, đồng thời phù hợp với bối cảnh mới.

Hiện nay, cả nước đã thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp tỉnh theo Nghị quyết 202. Việc thay đổi địa giới hành chính, thực hiện chính quyền 2 cấp và Hiến pháp sửa đổi ảnh hưởng trực tiếp đến chương trình của 4 môn học: Lịch sử và Địa lý từ lớp 4 đến lớp 9; Địa lý lớp 12; Lịch sử lớp 10 và Giáo dục công dân (Giáo dục kinh tế và pháp luật, lớp 10).

Do đó, Bộ GD&ĐT nhấn mạnh cần phải chỉnh sửa chương trình của các môn học này.Bộ cũng tin rằng việc ban hành thông tư sửa đổi là cần thiết bảo đảm tính khoa học và tính thực tiễn của chương trình.

Dự thảo thông tư tập trung xin ý kiến về một số nội dung sửa đổi, bổ sung chương trình giáo dục phổ thông.

Cụ thể, môn Giáo dục công dân (chương trình lớp 10) sẽ được điều chỉnh ở các chủ đề “Hệ thống chính trị nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” và “Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Môn Lịch sử sẽ sửa đổi, bổ sung chuyên đề học tập lựa chọn ở lớp 10 - chuyên đề Nhà nước và pháp luật Việt Nam trong lịch sử.

Phân môn Địa lý thuộc môn Lịch sử và Địa lý, chương trình lớp 4, 5, 8, 9 và môn Địa lý lớp 12 sẽ được cập nhật về các vùng kinh tế - xã hội, gồm: Ranh giới vùng; tên và số lượng các tỉnh, thành phố, quy mô diện tích, dân số của vùng; nguồn lực phát triển kinh tế và tình hình phát triển và phân bố các ngành kinh tế trên các vùng kinh tế - xã hội; các bản đồ hành chính; bản đồ dân cư, bản đồ các ngành và vùng kinh tế ở Việt Nam.

Trong khi đó, phân môn Lịch sử của môn Lịch sử và Địa lý sẽ được điều chỉnh ở lớp 7 (nội dung phân kỳ lịch sử phong kiến Trung Quốc) và lớp 9 (phân chia giai đoạn công cuộc đổi mới ở Việt Nam từ năm 1986 đến nay).

Bộ GD&ĐT khẳng định việc ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung Chương trình giáo dục phổ thông sẽ là căn cứ pháp lý để điều chỉnh sách giáo khoa phù hợp thực tế.

Trong năm học 2025-2026, các cơ sở giáo dục phổ thông trên cả nước vẫn sử dụng nguyên bộ sách giáo khoa đã được lựa chọn. Bộ sẽ tổ chức tập huấn, hướng dẫn giáo viên về những nội dung đã chỉnh sửa, đồng thời chỉ đạo rà soát, điều chỉnh sách giáo khoa của một số lớp thuộc các môn học nói trên.

Việc áp dụng sách giáo khoa đã chỉnh sửa sẽ được thực hiện từ năm học 2026-2027.

Về định hướng sửa đổi, bổ sung chương trình giáo dục phổ thông, Bộ GD&ĐT đặt ra 4 nội dung chính bao gồm:

Hạn chế việc phải sửa sách giáo khoa khi chỉnh sửa chương trình.

Chỉnh sửa những nội dung còn chưa chính xác về khoa học.

Chỉnh sửa những nội dung bị ảnh hưởng do thay đổi địa giới hành chính, thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp và thay đổi Hiến pháp.

Đối với chương trình của khối lớp nào phải sửa, dẫn đến phải sửa sách giáo khoa của khối lớp đó, cần sửa tất cả những hạn chế của chương trình ở khối lớp đó.