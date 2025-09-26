Bộ GD&ĐT sẽ thử nghiệm thi tốt nghiệp THPT trên máy tính vào 2026

Dự kiến vào khoảng tháng 4-5/2026, kỳ thi tốt nghiệp THPT sẽ bắt đầu thử nghiệm hình thức thi trên máy tính với khoảng 100.000 thí sinh.

Năm 2026 sẽ tổ chức thử nghiệm thi tốt nghiệp trên máy để năm 2027 tổ chức rộng rãi tại các địa phương đủ điều kiện. Ảnh: HUST.

Thông tin này được ông Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT), chia sẻ vào ngày 26/9. Theo kế hoạch, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ diễn ra vào ngày 11-12/6, đồng thời mở ra bước chuẩn bị cho lộ trình chuyển đổi hình thức thi quan trọng này.

Đại diện Bộ GD&ĐT cho biết trong bối cảnh Bộ Chính trị ban hành các nghị quyết về đột phá phát triển giáo dục, khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, cùng với chương trình hành động của Chính phủ và Bộ GD&ĐT, việc đổi mới kỳ thi được coi là bước đi phù hợp. Ngoài ra, ba luật mới gồm Luật Giáo dục, Luật Giáo dục nghề nghiệp và Luật Giáo dục đại học sẽ có hiệu lực từ 1/1/2026 cũng tạo khung pháp lý cho quá trình triển khai.

Về công tác tổ chức thi năm 2026, Bộ GD&ĐT cho biết cơ bản giữ ổn định như năm 2025, song sẽ có một số điều chỉnh như quy định về thanh tra, kiểm tra tập trung hơn, đồng thời sửa đổi để phù hợp với mô hình quản lý cấp tỉnh và tăng cường phân cấp cho trường THPT.

Các loại giấy tờ được tích hợp để giảm thủ tục cho thí sinh, thời gian nộp đơn phúc khảo rút ngắn còn 5 ngày. Quy trình chấm phúc khảo cũng thay đổi khi tất cả bài thi thay đổi điểm sau phúc khảo đều phải thực hiện đối thoại.

Về kỹ thuật chấm, dữ liệu thi được truyền qua hệ thống quản lý chất lượng, cho phép sử dụng USB thay thế đĩa CD/DVD truyền thống.

Công tác kiểm tra cũng giữ ổn định như năm 2025 nhưng có điều chỉnh theo hướng huy động nhiều cơ sở giáo dục tham gia, song mỗi đơn vị sẽ cử ít người hơn để giảm áp lực.

Giao diện thi tốt nghiệp THPT trên máy do Bộ GD&ĐT công bố. Ảnh: Moet.

Đối với lộ trình thi trên máy tính, Bộ GD&ĐT đang xây dựng đề án tổng thể, ban hành văn bản pháp quy, tập huấn nhân lực khảo thí, chuẩn hóa ngân hàng câu hỏi và chuẩn bị hạ tầng công nghệ. Công tác an ninh, an toàn và truyền thông sẽ được chú trọng để đảm bảo quá trình triển khai.

Theo kế hoạch, từ tháng 3 đến 5/2026, bộ sẽ thử nghiệm câu hỏi trên diện rộng với 100.000 thí sinh, làm cơ sở xây dựng ngân hàng câu hỏi và quy trình thi trên máy tính.

Giai đoạn tháng 6-8/2026 sẽ rà soát cơ sở vật chất toàn quốc, tháng 10/2026 ban hành quy định chính thức, và đến tháng 12/2026, các địa phương hoàn tất chuẩn bị cơ sở hạ tầng.

Tháng 2-5/2027, việc thử nghiệm sẽ diễn ra tại các điểm thi đã sẵn sàng. Đến kỳ thi tháng 6/2027, thí sinh tại địa phương đáp ứng đủ điều kiện sẽ thi trên máy tính, trong khi các điểm thi khác tiếp tục tổ chức trên giấy.