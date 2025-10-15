Bộ GD&ĐT sẽ tiến hành rà soát, sắp xếp các cơ sở giáo dục đại học

Trình bày tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ, Bộ trưởng GD&ĐT cho biết bộ sẽ tiến hành sắp xếp các cơ sở giáo dục đại học và xây dựng lộ trình miễn phí sách giáo khoa.

Bộ GD&ĐT sẽ tiến hành rà soát các cơ sở giáo dục dại học trước khi sáp nhập. Ảnh: Phương Lâm.

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, Bộ trưởng GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn đã có bài tham luận, đề cập nhiều nội dung quan trọng về sắp xếp các cơ sở giáo dục; xây dựng lộ trình miễn phí sách giáo khoa; từng bước đưa Tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ 2.

Sắp xếp đại học là đề án trọng điểm

Theo đó, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống giáo dục, Bộ GD&ĐT đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng các đề án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục và đào tạo trên phạm vi cả nước.

Cụ thể, Bộ GD&ĐT đang triển khai ba đề án trọng điểm gồm: Đề án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục đại học; đề án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; đề án sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ GD&ĐT giai đoạn 2026-2030.

Theo định hướng chung, bộ sẽ rà soát, tái cấu trúc hệ thống các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp, tiến hành sáp nhập hoặc giải thể các cơ sở không đạt chuẩn, đồng thời xóa bỏ cấp trung gian nhằm bảo đảm quản trị tinh gọn, thống nhất và hiệu quả.

Bên cạnh đó, bộ cũng sẽ phân cấp quyền quản lý cho các địa phương, đặc biệt đối với một số cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp, giúp tăng tính chủ động và phù hợp với nhu cầu phát triển vùng, miền.

Một trong những mục tiêu trọng tâm của quá trình sắp xếp này là giảm đầu mối cơ quan quản lý, bảo đảm nguyên tắc gắn trách nhiệm quản lý chuyên môn với quản lý nhân sự và tài chính, từ đó hình thành một hệ thống giáo dục tinh gọn, hiện đại và vận hành hiệu quả hơn.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn trình bày các nhiệm vụ trọng tâm tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ nhất. Ảnh: VGP.

Thêm nhiều nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

Để thực hiện yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục ở tất cả các bậc học, Đảng ủy Bộ GD&ĐT đã chỉ đạo xây dựng và triển khai kế hoạch hành động của Bộ, trọng tâm là thực hiện nghị quyết về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3-5 tuổi.

Cùng với đó, Bộ GD&ĐT đã ban hành các văn bản hướng dẫn địa phương triển khai thực hiện, đồng thời hoàn thiện chương trình giáo dục mầm non mới sau thẩm định, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức thí điểm ngay từ đầu năm học 2026-2027.

Trong khuôn khổ kế hoạch tổng thể, bộ cũng sẽ tổng kết và đánh giá việc đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; rà soát, điều chỉnh chương trình giáo dục phổ thông 2018 theo hướng tăng cường thời lượng các môn khoa học, công nghệ, tin học và nghệ thuật.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng phương án bảo đảm cung cấp một bộ sách giáo khoa thống nhất toàn quốc, dự kiến áp dụng từ năm học 2026-2027, đồng thời xây dựng lộ trình và tính toán chi phí để đến năm 2030 có thể cung cấp miễn phí sách giáo khoa cho toàn bộ học sinh.

Song song đó, Bộ GD&ĐT cũng đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo quan trọng, trong đó có:

Hướng dẫn dạy học 2 buổi/ngày để các địa phương triển khai từ năm học 2025–2026;

Hướng dẫn việc mời chuyên gia, nghệ nhân, nghệ sĩ, huấn luyện viên và vận động viên tham gia vào các hoạt động giáo dục trong trường phổ thông;

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI) trong giảng dạy, quản lý và kiểm tra, đánh giá.

Đặc biệt, Bộ GD&ĐT đang hoàn thiện và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án quốc gia “Từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2045”. Đây được xem là một trong những nhiệm vụ chiến lược nhằm nâng cao năng lực hội nhập quốc tế cho thế hệ trẻ Việt Nam trong thời kỳ mới.