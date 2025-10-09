Bộ GD&ĐT yêu cầu báo cáo vụ giáo viên bóp cổ đồng nghiệp

|
Thầy Nguyễn Trúc Sinh bị thương do đồng nghiệp hành hung. Ảnh: Tiền Phong.
Trước đó, Bộ GD&ĐT nhận được phản ánh của báo chí về sự việc xảy ra vào sáng 3/10, một giáo viên dạy Toán của trường THPT Võ Nguyên Giáp (xã Ea Ô, tỉnh Đắk Lắk) hành hung giáo viên khác ngay tại sân trường.
Bộ GD&ĐT nhấn mạnh hành vi này vi phạm nghiêm trọng quy định về đạo đức nhà giáo, ảnh hưởng xấu đến môi trường sư phạm.
Theo đó, bộ yêu cầu báo cáo của Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk cần làm rõ diễn biến vụ việc, trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan và biện pháp xử lý đã được thực hiện.
Theo báo cáo ngày 7/10 của trường THPT Võ Nguyên Giáp, vào khoảng 7h10 ngày 3/10, trong lúc làm nhiệm vụ kiểm tra học sinh, thầy Nguyễn Trúc Sinh (Bí thư Đoàn trường, giáo viên Giáo dục Quốc phòng - An ninh) nhắc nhở thầy Đàng Tảng (giáo viên dạy Toán) về việc đỗ xe sai quy định. Tuy nhiên, thầy Tảng đã lớn tiếng, dùng tay bóp cổ thầy Sinh hai lần trước sự chứng kiến của học sinh và nhân viên bảo vệ.
Nhà trường cho biết thầy Sinh bị đau, có dấu hiệu tổn thương vùng cổ. Ban giám hiệu khẳng định hành vi của thầy Tảng xâm hại thân thể, tinh thần đồng nghiệp, gây sốc cho học sinh và ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sư phạm.
Ngoài vụ việc trên, nhà trường còn phản ánh thầy Tảng nhiều lần có hành vi thiếu hợp tác, vi phạm quy chế làm việc. Trường đề nghị cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm theo quy định để bảo đảm kỷ cương và an toàn trong môi trường giáo dục.
