Bố mẹ chiến sĩ nổi tiếng nhất nhì A80: Bất ngờ khi con có nhiều fan

Đến Hà Nội cổ vũ con trai Nguyễn Hữu Cường tham gia nhiệm vụ diễu binh, ông Tường, bà The bất ngờ khi có nhiều người nhận ra, thậm chí nhận là "con dâu".

Có mặt tại điểm tập kết gần quảng trường Cách mạnh tháng Tám từ tối 29/8, vợ chồng ông Nguyễn Hữu Tường (53 tuổi) và bà Phạm Thị The (51 tuổi) cùng hàng chục người thân tìm một chỗ nghỉ trên vỉa hè, chờ đến khi buổi tổng duyệt Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 bắt đầu vào sáng hôm sau.

Dù đôi lúc trời có mưa hay chỗ ngồi chật hẹp, cặp vợ chồng Hưng Yên vẫn vui vẻ, trò chuyện với mọi người hay tranh thủ chợp mắt để lấy sức. Tất cả để ít giờ sau đó, họ có thể gặp mặt con trai - chiến sĩ Nguyễn Hữu Cường, thuộc khối diễu binh Danh dự 3 Quân chủng.

Thi thoảng, cặp vợ chồng được một số bạn trẻ bắt chuyện, hỏi: "Hai bác có phải bố mẹ của bạn 'Cường đây' không?" (ý chỉ 'Lại là Cường đây' - tên tài khoản TikTok của Nguyễn Hữu Cường - PV). Một số cô gái còn hóm hỉnh gọi hai người là "bố mẹ chồng", bày tỏ niềm yêu thích dành cho nam chiến sĩ.

"Khi chúng tôi xác nhận, các bạn ấy thích thú rồi hỏi xin chụp ảnh chung. Thấy con được nhiều người yêu mến tôi cũng mừng, nhưng cũng không biết con nổi tiếng đến như vậy", ông Tường nói với Tri Thức - Znews.

Thương, tự hào vì con

Khoảng 8h, các khối diễu binh, diễu hành về đến điểm tập kết ở Trần Khánh Dư. Hòa chung hàng nghìn người dân có mặt hai bên đường, vợ chồng ông Tường, bà The cũng hò reo cổ vũ, đặc biệt khi thấy bóng dáng cậu con trai út ở hàng thứ 7.

Khác với các buổi tổng hợp luyện (ngày 21/8, 24/8) hay sơ duyệt (27/8) diễn ra buổi tối, các khối diễu binh hiện ra rõ ràng hơn trong ánh nắng sớm mai, bước đi khí thế trong vòng tay nhân dân.

"Đẹp quá, đều quá", ông Tường thốt lên.

Ông Tường (áo xanh) và bà The (đeo khăn đỏ) chụp hình với những người yêu mến Hữu Cường. Ảnh: Ngọc Bích.

Vì quy định chung, cả gia đình không có nhiều thời gian trò chuyện song đối với cặp vợ chồng, chỉ cần được nhìn thấy con trong chốc lát, hàng chục giờ chờ đợi trước đó đều xứng đáng.

"Vui lắm, tự hào khi thấy con được góp mặt trong đội hình diễu binh A80. Đây không phải cơ hội lúc nào cũng có trong cuộc đời", ông Tường bày tỏ.

Đứng cạnh chồng, bà The chưa hết xúc động vì khoảnh khắc nhìn thấy con. Đôi mắt rưng rưng, bà kể vì sống không quá xa Hà Nội, gia đình bà không bỏ lỡ dịp nào những ngày qua để gặp, động viên con.

"Thời gian qua Cường không thường xuyên liên lạc với gia đình được vì bận tập luyện. Nó sống tình cảm lắm, lúc nào cũng quan tâm, chăm lo cho bố mẹ dù đang ở xa", bà kể.

Hữu Cường được nhiều bạn trẻ đến xin chụp hình chung ở điểm tập kết. Ảnh: Ngọc Bích.

Mỗi lần gặp, thấy con lại đen đi một chút vì nắng gió nơi tập luyện, vợ chồng bà The thương, xót xa, chỉ biết gửi gắm tình yêu vào những lời động viên, cổ vũ: "Cố gắng con nhé".

Đều làm nông nghiệp, chăn nuôi ở quê nhà, cặp vợ chồng Hưng Yên cũng tự hào không kém khi có hai con trai tài giỏi, ngoan ngoãn. Ngoài Hữu Cường đang là trung uý công tác tại Lữ đoàn 673 - Quân đoàn 12, người con cả cũng đang làm việc tại Bệnh viện 108.

"Sau A80 chắc Cường sẽ có đợt nghỉ phép. Chúng tôi sẽ đãi con một bữa lẩu thật to - thứ thằng bé thích nhất. Còn trước mắt ngày 2/9 tới, nhất định cả nhà cũng sẽ lại đến xem, cổ vũ con và hòa mình vào ngày vui của dân tộc", ông Tường chia sẻ.

Thỏa ước nguyện với A80

Một ngày sau buổi tổng duyệt thành công trên Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), chiến sĩ Nguyễn Hữu Cường (sinh năm 1998) và đồng đội tiếp tục luyện tập chăm chỉ tại doanh trại, hướng đến màn thể hiện hoàn hảo nhất. Trong ngày 1/9, các khối diễu binh vẫn sẽ tập luyện vào buổi sáng, buổi chiều được nghỉ để chuẩn bị cho ngày trọng đại 2/9.

"A80 sắp kết thúc, tôi vừa vui, vừa cảm thấy buồn. Vui vì lần đầu được thỏa ước nguyện sải bước trên Quảng trường Ba Đình lịch sử đúng vào ngày quốc khánh của đất nước, buồn vì phải tạm biệt đồng đội, những người có chung bao kỷ niệm thời gian qua", anh nói.

Dịp A50, Hữu Cường từng được lựa chọn vào đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam sang Nga tham dự duyệt binh. Tuy nhiên sau đó, kế hoạch thay đổi, nhiệm vụ được chuyển sang các học viên của Trường Sĩ quan Lục quân 1 nên Cường đành lỡ hẹn. Anh và đồng đội sau đó trở lại tập luyện, chờ ghép đoàn với các chiến sĩ để chuẩn bị cho A80.

Hữu Cường được người thân đi từ quê nhà Hưng Yên đến Hà Nội cổ vũ. Ảnh: NVCC.

Trong vài tháng qua, Hữu Cường cũng là một trong những chiến sĩ diễu binh được quan tâm nhất nhì trên mạng xã hội. Anh hiện có hơn 530.000 người theo dõi trên TikTok, nơi anh chia sẻ nhiều video gần gũi, hài hước.

Từng chia sẻ với Tri Thức - Znews, nhiều cô gái cho biết sẵn sàng đợi qua đêm chỉ để gặp được chiến sĩ "Cường đây" nổi tiếng. Sáng 30/8, Hữu Cường cũng liên tục được nhiều người nhận ra, xin chụp hình và tặng quà.

"Tôi rất vui vì được mọi người dành sự yêu mến. Tham gia nhiệm vụ lần này, tôi cũng muốn nhân cơ hội lan toả năng lượng tích cực đến bà con nhân dân, đồng thời cho thấy sự gần gũi của môi trường quân đội vốn bị nhiều người xem là khô cứng", Cường nói.

Với chiến sĩ khối Danh dự 3 Quân chủng, điều đáng nhớ nhất sau A80 có lẽ là làn da đen sạm của anh và nhiều đồng đội. Sau thời gian dài tập luyện ngoài trời, các chiến sĩ còn hay gọi vui nhau là "khối than Quảng Ninh".

"Nhưng da thì có thể dưỡng trắng lại được, còn nhiệm vụ lớn lao này không phải khi nào cũng vinh dự được nhận. Tôi rất tự hào", nam chiến sĩ bày tỏ.