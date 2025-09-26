Bộ Nội vụ chỉ đạo tuyển dụng giáo viên địa phương theo đúng chỉ tiêu

Bộ yêu cầu thực hiện tuyển dụng giáo viên trong tổng số chỉ tiêu biên chế được giao theo quy định của pháp luật, bảo đảm đúng tiêu chuẩn, vị trí việc làm.

Các địa phương được chỉ đạo tuyển dụng giáo viên, thậm chí ký hợp đồng lao động chuyên môn nếu biên chế không đủ đáp ứng nhu cầu. Ảnh: Trần Hiền.

Bộ Nội vụ vừa ban hành Công văn số 8479/BNV-TCBC ngày 25/9/2025 gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc quản lý, sử dụng biên chế giáo viên tại các trường phổ thông và mầm non.

Văn bản này nhằm khắc phục tình trạng thừa - thiếu giáo viên cục bộ, bảo đảm quyền học tập của học sinh và đáp ứng yêu cầu bố trí đội ngũ phục vụ giảng dạy ngay trong năm học 2025-2026.

Theo đó, công văn nêu rõ việc ban hành được đặt trong bối cảnh Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Chính phủ đã có nhiều kết luận, nghị quyết, kế hoạch về việc kiện toàn bộ máy chính trị, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và tăng cường các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục.

Trên cơ sở đó, Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương quản lý, sử dụng hiệu quả số biên chế giáo viên được cấp, bảo đảm phân cấp hợp lý giữa chính quyền các cấp, đồng thời thực hiện tuyển dụng ngay trong tổng số chỉ tiêu biên chế đã được giao theo đúng vị trí việc làm, tiêu chuẩn và nhu cầu thực tế.

Các tỉnh, thành phố cũng cần tiếp tục sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực giáo dục theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm tinh gọn bộ máy, phù hợp với định hướng tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Để bảo đảm nhu cầu giáo viên trong năm học 2025-2026 và các giai đoạn tiếp theo, Bộ Nội vụ nhấn mạnh việc triển khai đồng bộ nhiều giải pháp.

Trong đó, địa phương cần nghiên cứu, dự báo quy mô dân số trong độ tuổi đi học ở từng cấp học để chủ động kế hoạch nhân lực ngành giáo dục, xây dựng lộ trình đào tạo đội ngũ nhà giáo cho giai đoạn 2026-2031 khi triển khai phổ cập mầm non cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi.

Đồng thời, Bộ Nội vụ yêu cầu cần thực hiện chính sách miễn học phí đối với trẻ mầm non, học sinh THCS và THPT; bảo đảm không thu học phí với học sinh tiểu học trong các cơ sở giáo dục công lập và tổ chức dạy 2 buổi/ngày không thu phí.

Công văn cũng yêu cầu các địa phương tăng cường thông tin về nhu cầu tuyển dụng, có cơ chế thu hút giáo viên, bao gồm sinh viên sư phạm, sinh viên giỏi tốt nghiệp các ngành liên quan, về công tác tại địa phương, cùng với đó là rà soát số giáo viên chưa đạt chuẩn theo Luật Giáo dục 2019 để có kế hoạch đào tạo, đặt hàng các cơ sở đào tạo giáo viên bồi dưỡng, nâng cao trình độ.

Một trong những giải pháp quan trọng khác là rà soát, điều chuyển giáo viên từ nơi thừa sang nơi thiếu, kèm theo chính sách hỗ trợ đối với người phải điều chuyển, đặc biệt là giáo viên công tác tại vùng sâu, vùng xa, khu vực khó khăn.

Các địa phương cũng được khuyến khích thực hiện đặt hàng, giao nhiệm vụ cho các cơ sở giáo dục công lập tại những khu vực có điều kiện xã hội hóa, khu công nghiệp đông dân cư, nhằm tăng số lượng đơn vị tự chủ, giảm chi ngân sách, phù hợp với tinh thần Nghị quyết 19-NQ/TW của trung ương.

Trong trường hợp biên chế không đủ để đáp ứng nhu cầu giảng dạy, Bộ Nội vụ cho phép các địa phương ký hợp đồng lao động chuyên môn theo quy định tại Nghị định 111/2022/NĐ-CP của Chính phủ.

Đặc biệt, các tỉnh, thành phố được đề nghị tổng hợp nhu cầu biên chế giáo viên theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, gửi cả Bộ GD&ĐT và Bộ Nội vụ để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét.