Bộ Nội vụ: Hệ số lương đặc thù với giáo viên là không có cơ sở pháp lý

Bộ Nội vụ cho rằng tổng tiền lương và các chế độ phụ cấp lương của nhà giáo cao nhất trong các ngành sự nghiệp hiện nay, nên đề xuất hệ số đặc thù là không có cơ sở pháp lý.

Giáo viên trong kỳ thi tuyển dụng viên chức tại TP.HCM. Ảnh minh họa: Khương Nguyễn.

Nội dung trên thuộc công văn Bộ Nội vụ gửi Bộ GD&ĐT, góp ý về dự thảo nghị định quy định chính sách tiền lương, chế độ phụ cấp đối với nhà giáo.

Tại dự thảo, Bộ GD&ĐT đề xuất tất cả nhà giáo đều được hưởng hệ số lương đặc thù. Trong đó, giáo viên mầm non công lập được hưởng hệ số lương đặc thù mức 1,25 so với hệ số lương hiện hưởng; các chức danh nhà giáo khác được hưởng hệ số lương đặc thù mức 1,15 so với hệ số lương hiện hưởng.

Trước đề xuất này, theo Bộ Nội vụ, căn cứ quan điểm, chủ trương của Đảng, quy định của pháp luật hiện hành và ý kiến của Đảng ủy Quốc hội (về sửa đổi, bãi bỏ cơ chế tài chính, thu nhập đặc thù của các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước ở Trung ương) thì việc quy định hệ số lương đặc thù đối với nhà giáo là không có cơ sở chính trị, pháp lý.

Theo nguyên tắc thiết kế của chế độ tiền lương hiện hành, viên chức các ngành sự nghiệp áp dụng một bảng lương chung để thuận lợi cho việc xếp lương khi điều động, luân chuyển trong các cơ quan, đơn vị của Nhà nước; chính sách đặc thù ngành nghề được thực hiện bằng chế độ phụ cấp.

Hiện, lương giáo viên cao nhất trong khối sự nghiệp vì ngoài lương cứng, các thầy cô còn có phụ cấp thâm niên (mỗi năm 1%) và phụ cấp ưu đãi nghề từ 25-70%.

Đồng thời, căn cứ Nghị quyết 71 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, phụ cấp ưu đãi của giáo viên sẽ được điều chỉnh theo lộ trình. Do đó, tổng tiền lương và phụ cấp của nhà giáo sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới.

Từ những lý do trên, để không phá vỡ thiết kế hệ thống tiền lương hiện hành và tạo ra bất hợp lý mới về tiền lương, thu nhập khi so sánh tương quan với công chức, viên chức các ngành, nghề khác, Bộ Nội vụ đề nghị không quy định hệ số lương đặc thù đối với nhà giáo.

Bảng lương giáo viên phổ thông mới với hệ số đặc thù theo đề xuất của Bộ GD&ĐT như sau:

Ngoài hệ số đặc thù, tại dự thảo nghị định, Bộ GD&ĐT còn đề xuất các loại phụ cấp khác. Tuy nhiên, Bộ Nội vụ cho rằng hiện nay, các chế độ phụ cấp được thực hiện theo Nghị định số 204/2004 và các Thông tư hướng dẫn.

"Vì vậy, đề nghị Bộ GD&ĐT căn cứ các văn bản quy phạm pháp luật nêu trên để thực hiện chế độ phụ cấp đối với nhà giáo. Trường hợp bổ sung đối tượng hưởng phụ cấp, đề nghị thực hiện theo quy trình được quy định tại các thông tư hướng dẫn; đồng thời không quy định lại các nội dung đã có tại các văn bản quy phạm pháp luật khác để tránh trùng lặp", Bộ Nội vụ nêu.

Trước đó, khi đề xuất hệ số đặc thù, Bộ GD&ĐT cho rằng lương giáo viên đang thấp hơn nhiều ngành, nghề khác, như y tế, xây dựng, giao thông vận tải, tư pháp, văn hóa - thể thao, khoa học công nghệ, thông tin truyền thông, đặc biệt là những thầy cô mới vào nghề. Đây là một trong những nguyên nhân khiến 40.000 giáo viên nghỉ việc trong giai đoạn 2020-2023.

Trong khi đó, Luật Nhà giáo xác định lương nhà giáo được ưu tiên xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp. Do đó, Bộ GD&ĐT cho rằng hệ số lương đặc thù là cần thiết khi chưa ban hành chính sách tiền lương mới.