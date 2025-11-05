Bộ phận của bò ngon mấy cũng không nên ăn

Bác sĩ Huỳnh Tấn Vũ, khoa Y học Cổ truyền, Đại học Y Dược TP.HCM, cho biết thịt bò thuộc nhóm thịt đỏ. Thịt bò giàu protein, sắt, có lợi cho bệnh nhân sau mổ, vận động viên, trẻ em gái vị thành niên, phụ nữ tuổi sinh đẻ. Người bị sỏi thận, gout, mỡ máu nên hạn chế ăn.

Theo PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh, Nguyên giảng viên khoa Công nghệ thực phẩm, Đại học Bách Khoa Hà Nội, thịt bò nhiều protein, rất khó tiêu. Người dân không nên ăn vào buổi tối vì vận động ít, khả năng tiêu hóa chậm, dễ bị đầy bụng, ợ chua, bí bách dễ gây bệnh.

PGS.TS Lâm Vĩnh Niên, Trưởng khoa Dinh dưỡng - Tiết chế, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, cho biết ăn thịt bò tái có nguy cơ nhiễm các ký sinh trùng như sán dải bò (sán xơ mít), sán lá gan... Các ký sinh trùng này có thể gây bệnh tại hệ tiêu hóa ảnh hưởng đến ruột, gan và các cơ quan khác trong cơ thể.

Thịt xuất hiện các đốm trắng li ti hoặc các cụm nhỏ màu trắng nổi lên như mụn nước thì rất có thể đã nhiễm giun sán. Thớ thịt có những hình sợi hay hình bầu dục lớn bằng hạt gạo, có màu trắng, xám cũng là dấu hiệu có chứa giun sán, tuyệt đối không ăn. Khi sờ vào miếng thịt, cảm thấy phần thịt cứng hoặc không có sự đàn hồi, không dẻo tay chứng tỏ thịt đã bị ướp hàn the, ure và có khả năng nhiễm ấu trùng giun sán cực cao.

TS.BS Trương Hồng Sơn, Viện trưởng Viện Y học ứng dụng Việt Nam, cho biết chúng ta không nên ăn sầu riêng cùng các loại thịt như bò, cừu, chó và hải sản. Sầu riêng chứa nhiều đường, kali và chất béo, glycemic, trong khi đó, các loại thịt nêu trên lại là nguồn protein dồi dào và cũng chứa nhiều chất béo, đặc biệt là chất béo bão hòa. Kết hợp hai loại này với nhau rất dễ khiến cholesterol trong máu tăng cao đột ngột và mạch máu sẽ không tải nổi.

Bác sĩ Đào Thị Hảo, khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Hà Nội), cho biết phổi bò có 242 mg cholesterol trong mỗi 100 g. Chúng có nhiều phế nang, dễ dàng tích tụ và lắng đọng các loại bụi. Khi ăn vào, con người có thể vô tình mang theo bụi là kim loại nặng của bò vào người.

PGS Nguyễn Duy Thịnh, nguyên giảng viên Viện Công nghệ thực phẩm, trường Đại học Bách Khoa, Hà Nội cho biết, sách bò hay còn gọi là dạ dày của bò. Sách bò là bộ phận đắt giá nhất của lòng bò, ngày xưa người dân dùng để chế biến nhiều món ăn ngon như xào, hấp, hầm. Trong một số sách Đông y, người ta cho rằng sách bò tốt cho sức khỏe, nhất là người bệnh dạ dày.

Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), trong 100 g gan bò có 164 kcal, 355 mg cholesterol và 26 g protein. Gan bò chứa nhiều cholesterol nên nếu ăn quá nhiều nó có thể gây hại cho sức khỏe.

