Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Sức khỏe

QUIZZ

Bộ phận của bò ngon mấy cũng không nên ăn

  • Thứ tư, 5/11/2025 06:00 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Thịt bò là một trong những thành phần phổ biến trong bữa ăn người Việt. Tuy nhiên, nó cũng tiềm ẩn rủi ro sức khỏe nếu tiêu thụ không đúng cách.

Bo phan ban cua bo anh 1

Thịt bò có lợi cho những người này:

  • Người bị sỏi thận, gout
  • Bệnh nhân sau mổ, phụ nữ sau sinh, vận động viên
  • Người bị mỡ máu, cholesterol cao
  • Tất cả nhóm người trên

Bác sĩ Huỳnh Tấn Vũ, khoa Y học Cổ truyền, Đại học Y Dược TP.HCM, cho biết thịt bò thuộc nhóm thịt đỏ. Thịt bò giàu protein, sắt, có lợi cho bệnh nhân sau mổ, vận động viên, trẻ em gái vị thành niên, phụ nữ tuổi sinh đẻ. Người bị sỏi thận, gout, mỡ máu nên hạn chế ăn.
Bo phan ban cua bo anh 2

Thời điểm ăn thịt bò có thể gây khó tiêu:

  • Buổi sáng
  • Buổi trưa
  • Buổi tối

Theo PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh, Nguyên giảng viên khoa Công nghệ thực phẩm, Đại học Bách Khoa Hà Nội, thịt bò nhiều protein, rất khó tiêu. Người dân không nên ăn vào buổi tối vì vận động ít, khả năng tiêu hóa chậm, dễ bị đầy bụng, ợ chua, bí bách dễ gây bệnh.
Bo phan ban cua bo anh 3

Bạn có nguy cơ nhiễm bệnh này nếu ăn thịt bò tái sống:

  • Sán lá gan
  • Bệnh dạ dày
  • Liên cầu khuẩn

PGS.TS Lâm Vĩnh Niên, Trưởng khoa Dinh dưỡng - Tiết chế, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, cho biết ăn thịt bò tái có nguy cơ nhiễm các ký sinh trùng như sán dải bò (sán xơ mít), sán lá gan... Các ký sinh trùng này có thể gây bệnh tại hệ tiêu hóa ảnh hưởng đến ruột, gan và các cơ quan khác trong cơ thể.
Bo phan ban cua bo anh 4

Cách nhận biết thịt bò nhiễm giun sán:

  • Thịt xuất hiện các đốm trắng li ti
  • Thớ thịt có những sợi hay hình bầu dục lớn bằng hạt gạo
  • Phần thịt cứng, không đàn hồi, dẻo mềm
  • Tất cả dấu hiệu trên

Thịt xuất hiện các đốm trắng li ti hoặc các cụm nhỏ màu trắng nổi lên như mụn nước thì rất có thể đã nhiễm giun sán. Thớ thịt có những hình sợi hay hình bầu dục lớn bằng hạt gạo, có màu trắng, xám cũng là dấu hiệu có chứa giun sán, tuyệt đối không ăn. Khi sờ vào miếng thịt, cảm thấy phần thịt cứng hoặc không có sự đàn hồi, không dẻo tay chứng tỏ thịt đã bị ướp hàn the, ure và có khả năng nhiễm ấu trùng giun sán cực cao.
Bo phan ban cua bo anh 5

Ăn thịt bò cùng món này có thể làm tăng cholesterol:

  • Sầu riêng
  • Rau cải ngọt
  • Rau muống
  • Quả bưởi

TS.BS Trương Hồng Sơn, Viện trưởng Viện Y học ứng dụng Việt Nam, cho biết chúng ta không nên ăn sầu riêng cùng các loại thịt như bò, cừu, chó và hải sản. Sầu riêng chứa nhiều đường, kali và chất béo, glycemic, trong khi đó, các loại thịt nêu trên lại là nguồn protein dồi dào và cũng chứa nhiều chất béo, đặc biệt là chất béo bão hòa. Kết hợp hai loại này với nhau rất dễ khiến cholesterol trong máu tăng cao đột ngột và mạch máu sẽ không tải nổi.
Bo phan ban cua bo anh 6

Nấu thịt bò cùng rau mồng tơi có thể gây:

  • Tiêu chảy
  • Đầy bụng, khó tiêu
  • Ngộ độc, nôn ói

Rau mồng tơi kỵ thịt bò nên khi kết hợp làm giảm tác dụng nhuận tràng của mồng tơi, đồng thời gây đầy bụng, khó tiêu.
Bo phan ban cua bo anh 7

Bộ phận của bò có nguy cơ nhiễm kim loại nặng:

  • Sách bò
  • Phổi bò
  • Đuôi bò

Bác sĩ Đào Thị Hảo, khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Hà Nội), cho biết phổi bò có 242 mg cholesterol trong mỗi 100 g. Chúng có nhiều phế nang, dễ dàng tích tụ và lắng đọng các loại bụi. Khi ăn vào, con người có thể vô tình mang theo bụi là kim loại nặng của bò vào người.
Bo phan ban cua bo anh 8

Bộ phận của bò tưởng bẩn nhưng lại bổ dưỡng:

  • Sách bò
  • Tim bò
  • Đuôi bò

PGS Nguyễn Duy Thịnh, nguyên giảng viên Viện Công nghệ thực phẩm, trường Đại học Bách Khoa, Hà Nội cho biết, sách bò hay còn gọi là dạ dày của bò. Sách bò là bộ phận đắt giá nhất của lòng bò, ngày xưa người dân dùng để chế biến nhiều món ăn ngon như xào, hấp, hầm. Trong một số sách Đông y, người ta cho rằng sách bò tốt cho sức khỏe, nhất là người bệnh dạ dày.

Bo phan ban cua bo anh 9

Bộ phận của bò chứa nhiều cholesterol không nên ăn nhiều:

  • Tim bò
  • Gan bò
  • Da bò

Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), trong 100 g gan bò có 164 kcal, 355 mg cholesterol và 26 g protein. Gan bò chứa nhiều cholesterol nên nếu ăn quá nhiều nó có thể gây hại cho sức khỏe.

Khoảng trống y khoa về một hội chứng quen thuộc

Căng thẳng độc hại là một hội chứng nhiều người gặp phải. Có điều, các nghiên cứu y khoa về vấn đề này chưa toàn diện. Đây là khoảng trống gây khó khăn cho việc điều trị.

Mục Sức khỏe giới thiệu cuốn sách Tầng giếng sâu – cuốn sach mang tới cho người đọc một cái nhìn đầy đủ và sâu sắc hơn về những ảnh hưởng của "nghịch cảnh thời thơ ấu" (ACE) với sức khỏe tinh thần của con người.

Loài cá giúp bổ máu tốt hơn cả cá hồi

Cá thu rất giàu vitamin B12 cùng với sắt, hai dưỡng chất đặc biệt quan trọng trong quá trình sản xuất hồng cầu và vận hành các chức năng máu.

16 giờ trước

Mai Phương

Bộ phận bẩn của bò thịt bò bộ phận của bò phổi cách ăn thịt bò giun sán

    Đọc tiếp

    Ly truc trung co nguy hiem khong? hinh anh

    Lỵ trực trùng có nguy hiểm không?

    11 giờ trước 20:10 4/11/2025

    0

    Sau hơn 2 tuần bùng phát dịch bệnh lỵ trực trùng tại xã Nậm Kè (Điện Biên), ngành Y tế đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh, không phát sinh thêm ca không qua khỏi.

    Can benh nguy hiem Tan Beo mac phai hinh anh

    Căn bệnh nguy hiểm Tấn Beo mắc phải

    11 giờ trước 20:20 4/11/2025

    0

    Sau tai biến, nghệ sĩ Tấn Beo lại phải đối mặt với suy thận mạn - căn bệnh tiến triển âm thầm khiến 10 triệu người Việt phải chạy thận, ghép thận mỗi năm.

    Nu bac si duoc thang quan ham Trung tuong hinh anh

    Nữ bác sĩ được thăng quân hàm Trung tướng

    9 giờ trước 21:49 4/11/2025

    0

    Ngày 4/11, Thiếu tướng, PGS.TS Nguyễn Hoàng Ngọc, Phó giám đốc Bệnh viện TƯ Quân đội 108, được Chủ tịch nước ký quyết định thăng quân hàm Trung tướng Quân đội nhân dân Việt Nam.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý