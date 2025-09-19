Bộ phận của lợn càng ăn nhiều càng dễ sinh bệnh

Thịt lợn là thực phẩm quen thuộc trên mâm cơm của người Việt. Dù vậy, khi ăn món này, một số bộ phận của lợn không nên ăn nhiều để tránh "rước bệnh" vào người.

Lòng lợn là món ăn khoái khẩu của nhiều người Việt. Ảnh: Unie.

Thịt lợn được biết đến là loại thực phẩm thông dụng vì hương vị ngon và dễ chế biến. Tuy nhiên, một số bộ phận của lợn nên hạn chế ăn để đảm bảo sức khỏe.

Lòng lợn

Theo All Recipes, trong 100 g lòng heo có khoảng 400 mg cholesterol, ăn quá nhiều có thể gây ra dư thừa cholesterol, làm tăng nguy cơ xơ vữa động mạch, nhồi máu cơ tim và đột quỵ. Bởi vậy, người cao tuổi, người bị bệnh gout cần tránh ăn món này.

Ngoài ra, người mắc các bệnh rối loạn chuyển hóa như tăng cholesterol máu, xơ vữa động mạch, tăng huyết áp, tiểu đường, bệnh thận, thừa cân/béo phì... cần hạn chế ăn lòng và tạng động vật.

Lòng lợn không được làm sạch và nấu chín kỹ có thể khiến người ăn bị nhiễm các vi khuẩn, ký sinh trùng, giun sán từ vật chủ là lợn, chẳng hạn Salmonella.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) cho biết ăn lòng lợn có thể dẫn đến nhiễm trùng đường tiêu hóa do vi khuẩn có tên Yersinia enteratioitica gây ra. Nhiễm trùng này có thể khiến bạn bị tiêu chảy ra máu nghiêm trọng, nôn mửa và chuột rút. Nó thậm chí có triệu chứng tương tự viêm ruột thừa.

Gan

Gan là loại phần nạc, ít chất béo bão hòa nhưng giàu cholesterol, vitamin và khoáng chất như sắt, đồng, kẽm, các vitamin A, B và D. Về tổng thể, gan là thực phẩm bổ dưỡng nhưng chứa nhiều vitamin A, không nên ăn thường xuyên.

Bộ phận này là nơi chuyển hóa và đào thải chất độc trong cơ thể lợn nên tập trung nhiều chất cặn bã, mầm bệnh, độc tố như kim loại nặng (arsen, chì, cadmium, đồng), dư lượng thuốc kháng sinh. Việc tiêu thụ những chất này trong thời gian dài, ngay cả với liều lượng nhỏ, có thể gây hại cho sức khỏe con người.

Gan cũng chứa hàm lượng purine rất cao - hợp chất chuyển hóa thành axit uric trong cơ thể. Với những người có nguy cơ hoặc đã mắc bệnh gout, việc tiêu thụ thực phẩm giàu purine có thể kích hoạt các cơn đau.

Do chứa lượng cholesterol cao, ăn nhiều gan sẽ gây ra các bệnh như xơ vữa động mạch và khiến bệnh tim nặng hơn. Do đó, những người mắc bệnh huyết áp cao hoặc tim mạch vành nên hạn chế ăn gan lợn.

Gan lợn rất dễ chế biến và ngon miệng nhưng tiềm ẩn nguy cơ gây hại sức khỏe. Ảnh: Eat Great Meat.

Phổi

Phổi là một trong những bộ phận độc hại nhất của con lợn, chứa rất nhiều độc tố. Lợn hay có thói quen hít ngửi sát đất, khiến đường hô hấp dễ chứa các chất ô nhiễm.

Ngoài ra, môi trường sống của lợn nhiều bụi bẩn, chuồng chứa vi khuẩn, ký sinh trùng tồn tại trong một thời gian dài. Vì vậy, phổi lợn có nguy cơ nhiễm các mầm bệnh như Salmonella và E. coli (sinh độc tố Shiga), Campylobacter và Streptococcus suis.

Tiết lợn

Theo Food and Nutrition, một số nghiên cứu khuyến khích ăn tiết lợn luộc để ngăn ngừa bệnh thiếu máu do chứa nhiều chất sắt. Tuy nhiên, không phải toàn bộ lượng sắt đó đều được cơ thể hấp thụ. Phần dư thừa sẽ phản ứng với với các chất có trong đường ruột tạo ra sắt sunfua (chất rắn màu đen).

Theo Aboluowang, các bác sĩ khuyến cáo mọi người không nên ăn quá nhiều tiết lợn cùng lúc. Nếu lượng sắt quá nhiều có thể dẫn tới ngộ độc với triệu chứng nôn mửa, đau dạ dày. Mọi người chỉ nên ăn tiết lợn một lần một tuần hoặc 2-3 lần trong một tháng.

Đặc biệt, nhiều người có sở thích ăn tiết canh. Món ăn này có nguy cơ lây nhiễm liên cầu khuẩn Streptococcus suis, kể cả lợn bệnh và lợn lành mang trùng không phát bệnh. Khi ăn tiết canh lợn, liên cầu khuẩn sẽ xâm nhập vào cơ thể người và gây bệnh, thậm chí nguy hiểm tính mạng.