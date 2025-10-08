Bộ phận thơm ngon, béo nhất của con gà

Các bộ phận của gà như chân, tim, gan hay ức đều chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe nếu được chế biến đúng cách.

Ức gà là một trong những bộ phận bổ dưỡng của gà. Ảnh: Freepik.

Từ lâu, thịt gà đã thành món ăn quen thuộc trong bữa cơm của nhiều gia đình. Không chỉ phần thịt nạc, mà cả chân, tim, gan hay ức gà đều chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe nếu được chế biến đúng cách.

Chân gà

Theo Healthline, trong 70 g chân gà (khoảng hai chiếc) có khoảng 150 kcal, 14 g protein, 10 g chất béo, cùng một số vitamin và khoáng chất như canxi, phốt pho, folate và vitamin A. Nhờ hàm lượng collagen cao, chân gà được cho là có thể hỗ trợ làm đẹp da, cải thiện độ ẩm và độ đàn hồi, đồng thời giúp phục hồi tổn thương da do tuổi tác hoặc ánh nắng mặt trời.

Một số nghiên cứu cũng cho thấy bổ sung collagen từ chân gà có thể giảm đau khớp, cải thiện khả năng vận động ở người bị thoái hóa khớp và giúp làm chậm quá trình mất xương ở phụ nữ sau mãn kinh.

Tuy vậy, các lợi ích này chỉ thực sự phát huy khi chế biến đúng cách. Việc chiên ngập dầu có thể làm tăng lượng chất béo xấu (trans fat), khiến món ăn trở nên kém lành mạnh và làm tăng nguy cơ bệnh tim, xơ vữa mạch hay ung thư. Cách tốt nhất để tận dụng lợi ích của chân gà là ninh hoặc hầm lấy nước dùng, vừa dễ tiêu hóa, vừa giữ được collagen.

Tim gà

Tim gà không phổ biến như các phần thịt khác nhưng lại là nguồn dinh dưỡng giàu protein, sắt, kẽm, đồng và nhóm vitamin B, đặc biệt là vitamin B12. Trong 100 g tim gà nấu chín có khoảng 185 kcal, 26 g protein và lượng vitamin B12 gấp hơn 3 lần nhu cầu khuyến nghị hàng ngày.

Dưỡng chất này giúp tạo hồng cầu, duy trì sức khỏe thần kinh và cải thiện năng lượng. Ngoài ra, tim gà còn cung cấp sắt - khoáng chất quan trọng cho quá trình vận chuyển oxy và phòng ngừa thiếu máu.

Gan gà

Gan gà là thực phẩm giàu dinh dưỡng, cung cấp nhiều protein, sắt, vitamin A, vitamin B12, folate và đồng - những dưỡng chất giúp duy trì năng lượng, hỗ trợ tạo máu và tăng cường miễn dịch.

Một khẩu phần khoảng 100 g gan gà có thể đáp ứng phần lớn nhu cầu vitamin A và B12 trong ngày, giúp cải thiện thị lực, sức khỏe da và hệ thần kinh. Ngoài ra, lượng protein cao trong gan còn giúp xây dựng cơ bắp và duy trì khối lượng cơ thể khỏe mạnh. Tuy nhiên, gan gà cũng chứa nhiều cholesterol và purin, vì vậy người bị gout, mỡ máu cao hoặc bệnh gan nên hạn chế.

Ức gà

Theo The New York Times, ức gà là một trong những phần thịt nạc giàu dinh dưỡng nhất của con gà, chứa nhiều protein nhưng rất ít chất béo bão hòa - loại chất béo liên quan đến nguy cơ tăng cholesterol và bệnh tim mạch.

Ngoài vai trò xây dựng và phục hồi cơ bắp, protein trong ức gà còn giúp sản xuất enzyme, kháng thể và hỗ trợ hệ miễn dịch. So với thịt đỏ, ức gà có lợi hơn cho tim mạch nhờ chứa một lượng nhỏ axit béo tốt như oleic và linoleic, giúp cân bằng mỡ máu.

Bên cạnh đó, ức gà cũng giàu vitamin nhóm B, đặc biệt là B3 (niacin) và B6 - các dưỡng chất cần thiết cho não bộ, giấc ngủ, trí nhớ và quá trình chuyển hóa năng lượng. Khi chế biến ức gà, bạn nên chọn cách nấu ít dầu như nướng, luộc, áp chảo hoặc dùng nồi chiên không dầu để giữ giá trị dinh dưỡng và hạn chế chất béo.