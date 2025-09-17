Bộ phận vừa bẩn vừa độc của cá nên tránh ăn

Bộ phận nào của cá vừa bẩn vừa độc? Vây

Ruột

Da Theo Đại tá, bác sĩ Lê Thị Thu Hà, Chủ nhiệm khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng), không nên ăn ruột và gan cá. Nguyên nhân là gan và túi mật của cá có thể chứa nhiều chất độc hại, do đó không nên ăn. Ngoài ra, ruột và phần thịt xanh lá cây của cá có thể chứa các chất độc hại như thủy ngân và PCB (Polychlorinated Biphenyls - chất hữu cơ có thể gây nhiều tác động tiêu cực cho sức khỏe con người, gồm ung thư, miễn dịch, thần kinh và nội tiết), vì vậy cũng nên tránh ăn.