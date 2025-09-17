Bộ phận vừa bẩn vừa độc của cá nên tránh ăn

|
Cá chứa nhiều chất nào có lợi cho sức khỏe?
Cá là thực phẩm giàu đạm và omega-3, một loại axit béo lành mạnh mà cơ thể không tự sản xuất ra được. Omega-3 đóng vai trò thiết yếu trong não và được chứng minh làm giảm viêm, nguy cơ bệnh tim, có lợi cho sự phát triển thai nhi trong bụng mẹ.
Cá sống dưới nước, ăn tạp, dễ bị nhiễm:
Theo PGS.TS Nguyễn Xuân Ninh, Viện Dinh dưỡng Quốc gia, cá sống dưới nước, ăn tạp nên rất dễ bị nhiễm các loại độc tố, vi sinh vật hoặc ký sinh trùng như trứng sán, trứng giun và giun xoắn.
Bộ phận nào của cá vừa bẩn vừa độc?
Theo Đại tá, bác sĩ Lê Thị Thu Hà, Chủ nhiệm khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng), không nên ăn ruột và gan cá. Nguyên nhân là gan và túi mật của cá có thể chứa nhiều chất độc hại, do đó không nên ăn. Ngoài ra, ruột và phần thịt xanh lá cây của cá có thể chứa các chất độc hại như thủy ngân và PCB (Polychlorinated Biphenyls - chất hữu cơ có thể gây nhiều tác động tiêu cực cho sức khỏe con người, gồm ung thư, miễn dịch, thần kinh và nội tiết), vì vậy cũng nên tránh ăn.
Ăn bộ phận nào của cá có thể gây tử vong?
Mật cá cung cấp men, enzyme nhưng cũng chứa rất nhiều độc tố như tetrodotoxin, tác hại lên hệ thần kinh gây mệt mỏi, suy hô hấp, rối loạn hành vi. Ăn mật cá có thể bị trúng độc, sốc nhiễm khuẩn, chảy máu cấp. Nhiều người lấy mật cá ủ rượu như mật cá trắm, rất nguy hiểm, có thể khiến tử vong.
Ăn thịt cá chết quanh ao, hồ, có nguy cơ mắc bệnh:
Thịt cá chết khi phân hủy sẽ sinh ra các độc tố. Người ăn phải loại cá ngày có thể bị ngộ độc cấp tính như rối loạn tiêu hóa, đầy hơi, khó tiêu, đau bụng, tiêu chảy...
Ăn gỏi cá, cá sống dễ mắc loại vi khuẩn này?
Anisakis simplex (giun cá trích) là loại ký sinh trùng cá thường được tìm thấy ở cá hồi Thái Bình Dương, cá mú, cá trích, cá tuyết chấm đen, cá bơn và cá sán lá. Nhiễm trùng ở người do anisakiasis và các loại giun tròn khác có thể do ăn những loại cá này sống hoặc nấu chưa chín.
Nên rửa sạch lớp màng đen ở bụng cá để tránh tanh?
Lớp màng đen bụng ở bụng bảo vệ nội tạng cho cá, thành phần của nó là chất béo, lysozyme và các vi khuẩn độc hại. Tuy nhiên, nó lại không có giá trị dinh dưỡng. Nếu bạn không làm sạch phần này, khi ăn sẽ có mùi tanh. Do đó, chúng ta không nên ăn lớp màng đen bụng cá.
Cá không còn tươi, bị ươn có dấu hiệu:
Theo Eating Well, dấu hiệu đầu tiên nhận biết cá hỏng là có mùi tanh nồng và thối rữa. Kết cấu của cá hỏng cũng trở nên nhớt, kém cứng và nhão hơn, và nó có thể chuyển sang màu xám. Cá không còn tươi, bị ươn cũng có mùi chua hoặc mùi amoniac, mắt đục hoặc trắng đục, máu hoặc mang có màu nâu, bầm tím trên thân.
