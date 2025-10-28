Bộ phận vừa bẩn vừa độc của cua không nên ăn

|
100 g cua đồng bỏ mai và yếm chứa bao nhiêu calo?
Theo Viện dinh dưỡng Quốc gia, 100 g cua đồng bỏ mai và yếm có 74,4 g nước, 12,3 g protid, 3,3 g lipid, 2 g glucid, cung cấp được 89 calo. Lượng vitamin và muối khoáng, đặc biệt là canxi trong cua đồng rất cao. Trong 100 g cua có tới 5.040 mg canxi, 430 mg photpho, 4,7 mg sắt, các loại vitamin B1, B2, PP.
|
Cua đồng ngon nhưng ai không nên ăn:
Có 2 lý do chính khiến người bị bệnh gout không nên ăn cua đồng. Thứ nhất là do hàm lượng protein trong cua đồng rất cao, điều này khiến bệnh gout chuyển biến trầm trọng thêm. Thứ hai, tính hàn của cua đồng làm cho các chỗ sưng bị bệnh, dễ bị nhiễm lạnh, phát bệnh gây đau nhức, sưng tấy. Vì vậy cần lưu ý khi sử dụng.
|
Bộ phận nằm dưới mai cua, nhiều độc tố và vi khuẩn, không nên ăn?
Mang nằm dưới mai cua, có hình dáng khá giống những chiếc răng lược và mềm. Mang cua nằm ở hai bên thân, có màu xám trắng, là cơ quan hô hấp nên dễ tích tụ kim loại nặng và chất bẩn.
|
Vì sao không nên ăn ruột cua?
Ngoài mang, ruột và túi dạ dày cua là những phần dễ chứa chất bẩn, nên loại bỏ khi chế biến. Ruột cua dạng sợi đen nằm trong nắp bụng, còn dạ dày là túi trong suốt gần mai, nơi chứa nhiều cặn bẩn và vi khuẩn.
|
Độc tố nguy hiểm dễ nhiễm phải khi ăn cua chết:
Theo WebMD, cua có chứa nồng độ axit amin histidine cao. Khi cua chết, vi khuẩn sống trong cua bắt đầu sinh sôi, chuyển hóa histidine thành histamine, hợp chất gây ngộ độc thực phẩm nghiêm trọng. Cua càng chết lâu lượng histidine càng nhiều, càng dễ ngộ độc hơn.
|
Ăn gỏi cua sống có nguy cơ mắc:
Ở nhiều vùng quê, người dân có thói quen ăn gỏi cua sống nhưng điều này rất nguy hiểm vì trong thịt cua sống có chứa nang trùng hút máu phổi. Nếu không qua khử trùng, tiêu độc ở nhiệt độ cao, ăn tái sống sẽ rất dễ mắc bệnh sán lá phổi. Nang trùng loại trùng hút máu ký sinh trong phổi, dẫn tới ho, khạc ra máu, xâm nhập lên não, gây chứng co giật, thậm chí bại liệt.
|
Nấu cua với gia vị này giúp khử trùng, thơm ngon hơn:
Gừng và giấm không chỉ có tác dụng điều hòa hương vị còn giúp khử trùng, giúp thịt cua thơm ngon hơn. Gừng còn có tác dụng làm ấm dạ dày, loại bỏ tính hàn của cua. Bạn có thể cho gừng và giấm vào nước và hấp cua, cách này vừa giúp món cua có hương vị thơm ngon, vừa an toàn với sức khỏe.
|
Không được ăn thực phẩm này gần với thời gian ăn cua:
Hồng và cua không nên ăn cùng nhau, vì chất tannin và các thành phần khác trong quả hồng có thể làm cho protein trong thịt cua rắn lại. Chất rắn đó lâu dần sẽ lưu lại trong ruột rồi lên men và thối rữa, có thể gây buồn nôn, đau bụng, đi ngoài. Nặng hơn nữa, những chất đó còn có thể kết thành sỏi rất nguy hiểm đối với sức khỏe.
