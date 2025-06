Bò rừng bị luộc chết trong suối nước nóng hút khách du lịch ở Mỹ

Một con bò rừng Mỹ (bison) đã bị luộc chết một cách ghê rợn trong suối nước nóng tại Vườn quốc gia Yellowstone (Mỹ), trước sự kinh hoàng của du khách.

Con bò rừng đang cố gắng thoát khỏi vùng nước sôi. Ảnh: Louise Howard/Facebook.

Con vật gặp kết cục thảm khốc khi dường như trượt chân rơi vào dòng nước sôi tại khu vực Midway Geyser Basin gần Old Faithful hôm 21/6, theo thông tin từ Ban quản lý công viên. Vụ việc lan truyền trên mạng xã hội với nhiều suy đoán, nhất là khi khu vực này đang bước vào mùa cao điểm đón khách du lịch.

“Lúc đó có hai con bò rừng đứng ở đó. Tôi còn nghĩ đây là cơ hội tuyệt vời để chụp ảnh”, bà Louise Howard, người chứng kiến vụ việc trong lần đầu tiên ghé thăm Yellowstone, kể lại với CBS News.

Nhưng khung cảnh tưởng chừng đáng ghi hình đã nhanh chóng trở thành bi kịch khi một trong hai con bò bước lên khu vực mỏng manh của suối nước nóng rồi cố gắng nhảy ra ngoài.

Chỉ trong vài giây, con vật bắt đầu chao đảo ở mép Grand Prismatic Spring - suối nước nóng lớn nhất trong công viên - trước khi rơi hẳn xuống.

“Dù cố gắng hết sức, nó không thể tự thoát ra”, bà Howard, người đã chụp lại khoảnh khắc cuối cùng của con bò, kể lại.

May mắn thay, theo ông Michael Poland - trưởng nhóm khoa học tại Đài quan sát núi lửa Yellowstone - con vật đã chết “khá nhanh chóng”.

Con bò đã vùng vẫy dữ dội đến mức di chuyển sang khu vực có nhiệt độ còn cao hơn ở Grand Prismatic, khiến nó chết nhanh hơn.

Ông Poland cũng bác bỏ tin đồn cho rằng nước ở đây có tính axit và đó là nguyên nhân gây chết, khẳng định nhiệt độ cao mới là yếu tố chính. Grand Prismatic có nhiệt độ lên tới 192 độ F (khoảng 89 độ C). Do nằm ở độ cao lớn, điểm sôi tại Yellowstone khoảng 200 độ F (93 độ C).

“Xác con bò giờ cơ bản nằm trong một hồ nước gần sôi, nước sôi này sẽ ăn mòn các mô hữu cơ, và cuối cùng chỉ còn lại xương”, ông Poland giải thích.

Tại Yellowstone, động vật thiệt mạng trong các suối nước nóng không phải chuyện hiếm. Hồ Lower Geyser, nơi nhiệt độ có thể đạt 197 độ F (92 độ C), thậm chí được gọi không chính thức là “Skeleton Pool” (Hồ Xương) do số lượng xác động vật từng được tìm thấy ở đó.

Bò rừng và các động vật khác thường đi men theo bờ suối nước nóng, nhưng trọng lượng lớn của chúng dễ khiến lớp vỏ mỏng bên trên hồ bị nứt, gây sập.

Vụ việc thương tâm xảy ra đúng vào mùa du lịch cao điểm ở Yellowstone, khi Old Faithful là điểm đến ưa thích của du khách.

Trước đó, hai du khách đã bị bò rừng tấn công trong hai tháng liên tiếp ở Yellowstone, vụ gần nhất cũng xảy ra gần Old Faithful. Cả hai vụ tấn công đều bắt nguồn từ việc du khách đến quá gần những con vật tưởng như hiền lành nhưng thực chất rất nguy hiểm này. May mắn, cả hai người chỉ bị thương nhẹ.