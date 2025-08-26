Bổ sung đủ vi chất để trẻ sẵn sàng cho mùa 'back to school'

Trở lại trường sau mùa hè, trẻ cần nguồn dinh dưỡng đầy đủ vi chất để học tốt, chơi khỏe và khám phá kiến thức mới.

Trẻ chuẩn bị bước vào năm học mới với tâm thế háo hức gặp lại bạn bè, làm quen thầy cô và tiếp tục hành trình tiếp thu thêm kiến thức. Nhưng ngay trong giai đoạn chuyển tiếp ấy, nhiều phụ huynh lại âm thầm mang một nỗi lo: Con còn ngủ muộn vì quen nếp sinh hoạt mùa hè, các bữa ăn uống cũng thất thường. Cha mẹ lo trẻ thiếu năng lượng, dễ mắc bệnh vặt. Liệu điều này có ảnh hưởng khả năng tiếp thu và xử lý thông tin, vốn liên quan trực tiếp đến thiếu hụt vi chất, mà cha mẹ chưa kịp nhận ra?

Để trẻ có đủ năng lượng, tinh thần sảng khoái bước vào năm học mới, đồng thời phụ huynh yên tâm hơn, thì tình trạng thiếu vi chất cần được nhận diện và điều chỉnh kịp thời.

Xáo trộn sinh hoạt trong hè có thể khiến trẻ thiếu hụt vi chất

“Dịp nghỉ hè nào cũng vậy, bé nhà tôi hay mệt mỏi, ngủ không sâu giấc, hay lơ đễnh dù vẫn ăn uống đều đặn. Tôi lo rằng sắp tới tựu trường, nếu bé tiếp tục gặp tình trạng này sẽ đảm bảo việc học chất lượng”, chị Thùy Trang (phường Xuân Hòa, TP.HCM) chia sẻ.

Là mẹ của một bé 7 tuổi, chị từng nghĩ chỉ cần con ăn đủ bữa là đảm bảo dinh dưỡng. Cho đến khi đọc một nghiên cứu gần đây, chị biết được rằng trẻ có thể mất vi chất qua mồ hôi.

Mồ hôi ra nhiều trong ngày nắng sẽ làm cơ thể thiếu hụt các khoáng chất cần thiết.

Thực tế, không ít trẻ như con chị Trang đối diện nguy cơ thiếu hụt vi chất quan trọng như kẽm, vitamin D, vitamin C, natri, kali, magiê... ngay cả khi vẫn duy trì thói quen ăn uống đều đặn. Điều này xuất phát từ thay đổi về sinh hoạt và chế độ dinh dưỡng.

Mồ hôi ra nhiều trong ngày nắng mang theo kẽm, kali, natri và magiê - những khoáng chất quan trọng với hệ miễn dịch và thần kinh. Nghiên cứu trên National Library of Medicine

Trẻ em vốn hiếu động, thường xuyên chạy nhảy, vận động dưới thời tiết nắng nóng sẽ khiến trẻ đổ nhiều mồ hôi, đồng nghĩa thất thoát nhiều khoáng chất thiết yếu. Một nghiên cứu đăng trên National Library of Medicine (Thư viện Y học Quốc gia Mỹ) chỉ ra rằng mồ hôi mang theo kẽm, kali, natri và magiê - những vi chất quan trọng với hệ miễn dịch và thần kinh.

Không chỉ vậy, thời gian biểu trẻ thay đổi vào những ngày được nghỉ học. Đi ngủ muộn và thức dậy trễ khiến trẻ bỏ lỡ thời điểm “vàng” tổng hợp vitamin D tự nhiên từ ánh nắng buổi sáng. Đa số phụ huynh vì sợ nắng gắt nên hạn chế cho con ra ngoài. Điều này vô tình làm giảm khả năng tổng hợp vitamin D của cơ thể. Loại vitamin thiết yếu này nếu không được bổ sung đầy đủ có thể dẫn đến giảm hấp thu canxi, ảnh hưởng hệ xương và miễn dịch.

Trẻ dễ thiếu hụt dinh dưỡng trước thềm năm học mới

Thời tiết nóng bức khiến khẩu vị trẻ dễ thay đổi. Nhiều bé biếng ăn, bỏ bữa, hoặc chỉ ăn lượng rất ít. Đây là thời điểm dễ phát sinh hội chứng kém hấp thu, rối loạn tiêu hóa - những yếu tố kéo theo thiếu vi chất, theo báo cáo của Bộ Y tế.

Bên cạnh đó, bữa ăn của trẻ dễ bị rút gọn hoặc lệch nhóm chất nếu di chuyển nhiều trong các chuyến du lịch, sinh hoạt không theo giờ giấc cố định. Ăn uống tùy hứng tại điểm đến có thể làm giảm đáng kể lượng vitamin và khoáng chất so với khẩu phần chuẩn thường ngày.

Năng lượng rỗng từ thức ăn nhanh và đồ ăn vặt dễ khiến trẻ không còn hứng thú với bữa ăn chính. Ảnh: Shutterstock.

Đó là chưa kể đến các đồ ăn vặt như snack, xiên nướng, kem, mì gói, nước ngọt… Dù có thể lấp đầy bụng mỗi khi trẻ than đói nhưng về lâu dài, lượng đường cao và năng lượng rỗng từ các thực phẩm này có thể khiến trẻ no giả, không còn hứng thú với bữa chính. Hệ quả là, tiêu thụ khẩu phần ăn nghèo các vi khoáng chất như vitamin A, vitamin D, B6, sắt, kẽm… thói quen này khá nghiêm trọng vì lâu ngày sẽ bị rơi vào lỗ hổng thiếu hụt vi chất trầm trọng hơn.

Trở lại trường, đừng để trẻ thiếu vi chất

Khi trẻ trở lại trường, cha mẹ cần có giải pháp phù hợp để giúp con không thiếu hụt vi chất dinh dưỡng. Trên thực tế, không cần thay đổi quá lớn, điều quan trọng là cha mẹ nhận diện được nguyên nhân và dần điều chỉnh từ những chi tiết nhỏ.

Sữa cung cấp năng lượng giúp trẻ có một năm học bứt phá. Ảnh: Shutterstock.

Duy trì giấc ngủ đều đặn: Trẻ nên đi ngủ trước 22h để đảm bảo quá trình chuyển hóa và tiết hormone tăng trưởng diễn ra tối ưu, giúp cơ thể phát triển toàn diện cả thể chất lẫn trí tuệ.

Khuyến khích tiếp xúc ánh nắng buổi sáng: Thời điểm 6h30-8h là “khung vàng” để tổng hợp vitamin D tự nhiên, hỗ trợ hấp thu canxi và tăng cường sức đề kháng.

Có nhiều trẻ chỉ uống 2-3 hộp sữa mỗi tuần, trong khi khuyến nghị là nên bổ sung 2-3 khẩu phần sữa mỗi ngày để cung cấp đủ canxi, vitamin D, kẽm và các vi chất thiết yếu khác cho sự phát triển toàn diện. Chuyên gia dinh dưỡng Nguyễn Văn Cường

Xây dựng khẩu phần ăn đa dạng, giàu vi chất: Thịt đỏ, cá, trứng, rau lá xanh đậm và sữa là những thực phẩm cung cấp nguồn vitamin và khoáng chất thiết yếu, giúp trẻ khỏe mạnh và tập trung học tập.

Hạn chế đồ ăn vặt, thức ăn nhanh: Cha mẹ cần hạn chế cho trẻ ăn các món nhiều đường và năng lượng rỗng như snack, nước ngọt, mì gói dễ gây no giả. Bởi những loại thức ăn này khiến trẻ bỏ bữa chính, có thể dẫn đến thiếu hụt vi chất lâu dài.

Duy trì thói quen uống sữa đều đặn mỗi ngày: Sữa là nguồn dinh dưỡng tự nhiên cung cấp nguồn năng lượng dễ tiêu hóa, nguồn vi khoáng chất dễ hấp thu như canxi hữu cơ tự nhiên, đồng thời cung cấp vitamin D, vitamin C, protein và kẽm - những vi chất quan trọng giúp xương chắc khỏe, tăng sức đề kháng và miễn dịch.

Kết hợp vận động nhẹ nhàng ngoài trời: Các hoạt động như đi bộ, đạp xe hoặc chơi thể thao vừa sức giúp trẻ nâng cao sức khỏe tim mạch, duy trì cân nặng hợp lý và củng cố hệ miễn dịch.

Bác sĩ Nguyễn Văn Cường - Chuyên gia dinh dưỡng Dutch Lady

Theo Chuyên gia dinh dưỡng Nguyễn Văn Cường, nhiều trẻ tuy đã có chế độ ăn tương đối đầy đủ từ cơm, thịt, rau… nhưng vẫn chưa duy trì được thói quen uống sữa đều đặn. Trong khi đó, sữa là nguồn bổ sung quan trọng giúp trẻ hoàn thiện vi chất dinh dưỡng hàng ngày. “Khảo sát cho thấy có trẻ chỉ uống 2-3 hộp sữa mỗi tuần, trong khi khuyến nghị là nên bổ sung 2-3 khẩu phần sữa mỗi ngày để cung cấp đủ canxi, vitamin D, kẽm và các vi chất thiết yếu khác cho sự phát triển toàn diện”, chuyên gia chia sẻ thêm.

Giữa muôn vàn lựa chọn, chăm sóc trẻ không nằm ở việc ép ăn nhiều hơn hay hạn chế mọi hoạt động ngoài trời. Điều cốt lõi là giữ được sự cân bằng giữa vui chơi - dinh dưỡng - nghỉ ngơi. Giấc ngủ đúng giờ, bữa sáng đủ nhóm chất, ly sữa vào khung giờ cố định… chính là những “mảnh ghép” góp phần hình thành nền tảng vững vàng để trẻ không hụt hơi giữa thời điểm sắp bước vào năm học mới.

Cùng với chế độ dinh dưỡng hợp lý, sữa hỗ trợ xây dựng nền tảng đề kháng cho trẻ.